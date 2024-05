- Publicidad -





Establece el pago de un canon para los frentistas beneficiados en las diez cuadras de la obra.

El Concejo Deliberante de Aranguren aprobó por Simple Mayoría la Ordenanza que establece el pago de un canon para los frentistas beneficiados con diez cuadras de calles con Pavimento de Hormigón Armado, lo que generó una importante revalorización de propiedades, entre otros aspectos satisfactorios.

Se cobrará el 50% de la obra conforme al cálculo realizado por el Departamento de Obras y Servicios Públicos del Municipio y el monto se establecerá de acuerdo a los metros cuadrados de obra ejecutados en el frente de cada propiedad.

Por otra parte, se especificó que habrá facilidades y diferentes planes de pago contemplando la situación económica, como así también descuentos para jubilados y pensionados. Lo recaudado será destinado para continuar con mejoras de similares características en otros sectores del pueblo.

El Proyecto de Ordenanza, presentado por el Bloque Más Para Entre Ríos, se aprobó en la sesión del lunes 13 de mayo, donde también hubo otros temas que se abordaron de acuerdo al orden del día.

Como fue la votación

Luego de la lectura del Proyecto de Ordenanza por parte de la Secretaria del Concejo Deliberante María Alejandra Viola, la Licenciada Mirta Levars, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, explicó que el tratamiento contó con tres reuniones de comisión.

Votos positivos: Concejales: Anabel Ostorero, Jorge Libralato, Mariana Coronel y Gerardo Nichea (Más para Entre Ríos).

Votos negativos: Concejales: Vanesa Bruselario y Guillermo Zabala (Juntos por Aranguren).

Abstención: Concejal Roberto Soave (Juntos por Aranguren).

Conceptos de los concejales

Gerardo Nichea expresó que “Como lo expresé en Comisión, es un proyecto que nace del Ejecutivo y hubiese sido bueno unificar posturas entre los bloques y trabajarlo como equipo y no solo como bloque, ya que tenemos que velar no solo por los derechos y el bienestar de los ciudadanos sino que es además nuestra función la promoción del desarrollo del Municipio, dentro de diversas áreas. En este caso puntual la obra surgió por requerimiento de los vecinos, la cual es muy beneficiosa para los frentistas. A su vez, el Municipio aclaró que no se va a poner en riesgo a nadie, es simplemente un paso para seguir creciendo y cada contribuyente va a saber contemplar su situación económica porque además se ofrecerán distintas posibilidades de pago. Sabemos la situación que está atravesando el país y con un Estado ausente no solamente consideramos que es justo sino que también es necesario recuperar la inversión de la Municipalidad para beneficiar a otros vecinos”.

Anabel Ostorero planteó que “Es muy importante aprobar el Proyecto para que otros vecinos reciban beneficios de obras y que también nuestro Municipio tenga la posibilidad de seguir embelleciendo nuestro pueblo. Además, todas las obras como veredas, cordón cuneta, asfalto, son cobradas, cada obra que se ha hecho se le ha cobrado a cada vecino, no es la primera vez que se va a hacer”.

Vanesa Bruselario sumó que “Comprendemos la situación económica del país pero también hay que ponerse del lado del vecino, por lo que consideramos que no es un buen momento para sumarle más gastos. También sabemos que sin recaudación quedaríamos muy limitados para realizar obras públicas, pero consideramos que no es el momento”.

Guillermo Zabala dijo que “Esa obra fue ejecutada en la gestión anterior y nunca se mencionó que se iba a cobrar el recupero del 50%, entiendo que se hubiese tenido que publicar en el inicio para que el vecino ya sepa de antemano”.

Roberto Soave agregó que “Si bien toda obra debe ser recuperada o abonada por el propietario hoy no es el momento para realizar ese cobro ya que estamos atravesando un ajuste fiscal y monetario al bolsillo de la gente”.

Otros temas

