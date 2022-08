- Publicidad -





La presidenta del bloque por el Frente Creer, Solana Piedrabuena dialogó con SOLNoticias acerca del voto negativo al proyecto de la toma de un empréstito para realizar una obra en el acceso Illia.

La concejal comentó que consultaron con integrantes del partido antes de tomar la decisión de no acompañar con el voto positivo. «Como todo proyecto que nosotros consideramos de relevancia para la ciudad, nosotros lo que hacemos es trasladar la opinión a nuestro partido, buscamos referentes que tengan conocimiento en matemática, más que nada contadores, que nos ayuden a pensar en la parte positiva y en la parte negativa de los distintos proyectos que se presentan, así que después de las reuniones que mantuvimos llegamos a la decisión del no acompañamiento», contó.

La edil consideró que el no acompañamiento se debió a qué el Municipio actualmente cuenta con 240 millones de pesos en su haber, por lo que se puede financiar la obra que tiene un costo de 80 millones de pesos. «No encontramos el porqué de guardar dinero, no nos oponemos a la realización de la obra porque consideramos que es fundamental, la zona donde se va a realizar la obra en el Acceso Illia, son barrios que no se tienen muy en cuenta para realizar este tipo de obras y no nos oponemos a esa realización, sino creemos que la municipalidad debería llevarla a cabo con los fondos que tiene guardados», aclaró.

Asimismo dijo que han recibido la explicación del porqué, «los bancos han llegado a la municipalidad a hacer el ofrecimiento de éstos créditos, podemos llegar a comprender que la tasa es bastante beneficiosa pero consideramos que hoy tiene la municipalidad un monto para hacerlo» , y agregó que la municipalidad viene alardeando y publicitando que ha tenido dos períodos con un superávit bastante sustancioso.

Insistió que desde el Frente Creer consideran que la municipalidad no está para guardar o para generar ganancias sino para invertir » La gente hace un esfuerzo muy grande para pagar todas las tasas, y sabemos también que hay muchos consorcios que no están realizándose, que éste superávit se debe también a la no realización de algunas obras que se han planteado en los años anteriores», dijo.

Sobre las consultas que realizan con los integrantes del partido que representan antes de votar los proyectos, explicó que la cara visible del partido son los concejales , «atrás nuestro hay un grupo de personas que en su momento nos acompañó con su voto y nosotros tenemos que responder a ese grupo de personas y cuando se nos presentan éste tipo de proyectos donde sabemos que va a tener una repercusión un poco más grande nosotros acudimos a asesorarnos con quienes creemos que corresponde», explicó.

