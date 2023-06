- Publicidad -





Se realizaron inversiones por una cifra superior a los 40 millones de pesos. Existen planes de ampliar el área industrial a futuro

El secretario de Economía y Hacienda de la municipalidad de Crespo, Dr. Hernán Jacob, habló con SOLNoticias y dió detalles sobre la venta de lotes del Parque industrial en donde se instalarán tres nuevas empresas. La inversión para la compra de los lotes fue de 40 millones de pesos.

Hernán Jacob comentó inicialmente que los lotes cuyos boletos de compra venta se firmaron recientemente están ubicados en el actual Parque industrial. Son siete terrenos para tres nuevas empresas. «Es noticia en éste contexto de país que haya tres empresas que a pesar de todos los inconvenientes y las malas noticias que circulan decidan invertir, apostar al trabajo y a la producción. Para nosotros es una satisfacción y un motivo de orgullo más de pertenecer a ésta comunidad», dijo.

Las empresas que se radicarán en el Parque son tres, una fábrica de aberturas de aluminio que adquirió cinco lotes ubicados a la vera de la calle Democracia en el sudeste del parque industrial, una empresa de panificación industrial que está funcionando en un local alquilado de la ciudad y que ha decidido invertir para ampliarse y que adquirió un lote, y otra empresa dedicada a la producción de cervezas artesanales, que, según dijo «es un nuevo rubro que va a estar radicado en el parque industrial, fabricación de bebidas alcohólicas, también con el objetivo de ampliar la producción y por supuesto el mercado en el cual penetra ésta empresa y que está funcionando».

Luego agregó que el desarrollo de éstas empresas marca el trayecto que desde el municipio quieren dar con las políticas de incentivo a emprendedores, «que los emprendimientos pasen a ser empresas, que los emprendedores pasen a ser empresarios. Este es un claro ejemplo de ese camino que ojalá pueda recorrer con todo el éxito que merece el trabajo que se ha desarrollado todos estos años».

Ante la pregunta de si las empresas pertenecen a ciudadanos crespenses dijo que «la empresa de panificación industrial actualmente está radicada en la ciudad pero sus dueños no son oriundos de la ciudad de Crespo, la empresa de aberturas de aluminio es una sociedad de una persona de la ciudad y de un socio de otro lugar, y la fábrica de cerveza es de una persona crespense».

Jacob dijo que se puede ver que en los últimos diez o quince años se han radicado empresas que no son de la ciudad, atraídas por ventajas que ofrece la ciudad, «en orden a la seguridad, a los buenos recursos humanos, la calidad de los trabajadores, a la simplicidad de los trámites que brindamos desde el gobierno local, al apoyo que podemos darles con un plan permanente de inversiones que mejoren la infraestructura disponible para los interesados en radicarse en el parque industrial, integrando muchas políticas de gobierno en función del desarrollo local que es el norte que hemos decidido darle para seguir potenciando la ciudad». Consideró que la ciudad de Crespo debería generar año a año alrededor de doscientas o trescientas fuentes de trabajo nuevas que son las que deberían absorber los jóvenes crespenses que año a año se integran al mercado laboral, y aseveró que «es todo un desafío porque generar semejante cantidad de puestos de trabajo implica una inversión muy grande y las condiciones macroeconómicas del país no ayudan mucho en éste sentido».

Planifican a futuro ampliación del área industrial

Más adelante en la entrevista aclaró que desde hace un par de años la municipalidad cambió la condición de la tierra ubicada frente al Parque industrial y la declaró como zona de desarrollo industrial, pero sin embargo no forma parte del mismo. «El municipio tiene la facultad de ordenar el uso y ocupación del suelo urbano y del suelo dentro de los límites de su éjido, en los límites del Parque Industrial se declaró zona de distrito industrial o de ampliación del distrito industrial, eso implica que cualquier otro uso que sea incompatible con el industrial no estaría permitido en ese sector de éjido de la ciudad pero eso no hace que eso sea parque industrial, porque el municipio no tiene terrenos del otro lado con excepción del que ocupaban las lagunas de tratamiento industrial», y explicó que esa zona sí es está determinada para futuras ampliaciones del parque y opinó de cara al futuro que «seguramente en los próximos años habrá que hacer adquisiciones de campos en ese lugar si es que se pretende la creación de un nuevo parque industrial, todo indica que eso sería una necesidad, y ubicarlo en ese sector sería concentrar allí la zona apta para radicación de industrias con lo cual parte de la infraestructura podría ser utilizada por éste segundo parque industrial».

El municipio tiene su propio sistema de promoción industrial

Más adelante mencionó que el municipio de Crespo tiene un sistema de promoción industrial propio en cuanto a la desgravación de las tasas municipales y que se aprobó una ley que pretende simplificar el trámite de promoción industrial de la provincia de Entre Ríos y ampliarlo a rubros como la industria del conocimiento y las industrias tecnológicas, «ojalá que cumplan con esos objetivos que se trazaron, es una ley buena, salió por unanimidad en la cámara de diputados, recogió el consenso no sólo del sector industrial sino también de los distintos sectores políticos, así que en buena hora que aunemos criterios entre provincia y municipios para tener éste objetivo central de industrializar nuestra provincia que viene bastante rezagada al respecto de las provincias vecinas que son una competencia muy fuerte a los proyectos de inversión en nuestra Provincia», dijo. Además destacó que como país tenemos dadas las condiciones para un desarrollo industrial importante puesto que estamos ubicados en un lugar que funciona como corredor del Mercosur y como corredor Bioceánico, pero admitió que «aún no están dadas todas las condiciones de competitividad para que a una empresa le convenga radicarse en Entre Ríos y no en Santa Fe o el Buenos Aires. Eso se puede superar unificando pautas, de trabajar con ese objetivo, de dejar desarrollar la iniciativa privada y no ahogarla o asfixiarla por vía fiscal o burocrática, esos son los objetivos que como gobierno local tenemos y ojalá sean compartidas por otros niveles de gobierno».

Radicación de empresas en zona sur de la ciudad

Ante la pregunta por las empresas instaladas en la zona sur de la ciudad respondió que está instalado el complejo agroindustrial de la cooperativa que en su momento tuvo prácticamente los mismos beneficios que las radicaciones en el parque industrial. «Eso fue consensuado y convenido con el municipio». También está instalada la firma Gauss Maquinarias, de ensamble de maquinaria agrícola y otras actividades industriales conexas. Se están desarrollando también empresas de servicios como talleres para camiones, concesionarias de maquinaria agrícola y tractores, empresas de distribución y logística que se están radicando a la vera de la Ruta 131, y aclaró que «por supuesto está permitido en ese sector de la ciudad, en otros lugares generan conflictos en orden al tránsito y a la convivencia urbana, ese es el fundamento de porqué se está desarrollando tanto éste tipo de actividades en las bandas viales». Comentó que ésto genera algún conflicto porque hay algunos servicios municipales que no traspasan la ruta como el servicio agua potable, el servicio de desagües cloacales, el servicio de limpieza y recolección de residuos, lo que genera algunos conflictos para las personas que desean radicar un emprendimiento en ese lugar, «pero son relocalizaciones que muchas veces disminuyen el conflicto de tránsito y la convivencia urbana, así que son actividades permitidas y sujetas a la jurisdicción de la municipalidad», dijo.

Por último consideró que «es un esfuerzo muy raro en éstos tiempos, muchos optan por negocios financieros y ésto es pura producción, es puro trabajo, es volcar los recursos a donde naturalmente deberían ir y que lamentablemente esa naturaleza en éste país la perdemos». Finalmente expresó su deseo de que «podamos seguir viviendo en una ciudad de diálogo y de consensos en función del bien común y no del bien sectorial de nadie, que todos podamos ser más felices y más orgullosos de ser crespenses».

SOLNoticias