Con más de 40.000 personas colmando la costanera, «La Renga» ofreció un concierto con todo su repertorio y las canciones que ya forman parte de la antología del rock latinoamericano, en una noche de fiesta que la persistente llovizna no pudo empañar.

Durante este fin de semana, la ciudad de Concordia recibió a visitantes de diferentes localidades argentinas, de los países vecinos y de todos los departamentos entrerrianos. Concordia vivió una revolución y vibró con la llegada de La Renga, en un fin de semana que quedará para la historia de la ciudad.

Vecinos y vecinas de la ciudad y la región, junto a visitantes de diversas provincias argentinas y del Uruguay palpitaron desde muy temprano en inmediaciones del predio, ambientado como un escenario ideal para el esperado espectáculo organizado por En Vivo Producciones y RDP, con la colaboración del Municipio de Concordia.

Pasadas las 20, la apertura del escenario estuvo a cargo de las bandas locales “El Delirio de la Parca” y “Gurí”, integradas por músicos concordienses de destacada trayectoria. Las mismas fueron seleccionadas por la productora del evento y tuvieron una excelente recepción del público que luego disfrutó de los clásicos y las creaciones más recientes de “La Renga”, en un recital de primer nivel internacional, tanto en lo musical como en lo técnico.

“Estamos viviendo una jornada que quedará por siempre en nuestra memoria y en la de mucha gente”, aseguró José Palazzo, productor del evento. “Tuvimos un intenso trabajo durante muchos meses para llegar a este día, en colaboración con el intendente Enrique Cresto y todas las áreas de la Municipalidad. El resultado nos demuestra que Concordia tiene todo para recibir este tipo de eventos y sin dudas pronto estaremos pensando otras actividades para volver a este lugar”, adelantó.

Durante el recital, Chizzo, cantante de “La Renga”, manifestó su alegría por el marco de público y la manera en que se vivió el concierto. “Estamos muy felices de haber vuelto a Concordia, de hacerlo con esta gira y en este marco espectacular. Gracias a la gente que se vino desde tantos lugares, algunos muy lejanos y que hacen que esto sea realmente una fiesta”, aseguró.

Operativos de salud y seguridad exitosos

Desde las áreas intervinientes en los distintos operativos se informó que no se produjeron hechos de gravedad, tanto en la antesala como durante el espectáculo. Tras un intenso trabajo previo, se planificó un operativo de seguridad con 650 personas afectadas al show, incluyendo personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Municipal, Policía de Entre Ríos, Prefectura y Fuerzas Especiales, además de 400 controladores de admisión y permanencia, muchos de los cuales fueron concordienses.

Asimismo, se instalaron en el predio e inmediaciones siete puestos sanitarios con equipamiento de primer nivel, que incluyó la presencia de 10 ambulancias de alta complejidad (seis aportadas por la producción del evento y cuatro que se sumaron desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad), una carpa de recuperación medicalizada con desfibriladores, respirador y monitores multiparamétricos, 65 socorristas y dos carpas de recuperación adicionales.

Además de los beneficios económicos que obtuvo el comercio y el turismo en cada zona de nuestra localidad, muchas familias aprovecharon la oportunidad para instalar puestos de comida, productos artesanales o servicios.

Una de ellas fue Ana María, vecina de calle Colón, a pocas cuadras de la Costanera. “Con mi hermana se nos ocurrió que aprovechando la cantidad de gente que circularía por la zona desde muy temprano, e incluso la noche anterior, podíamos poner un puesto para agua caliente y venta de chipá en la puerta de nuestra casa. Pensamos que nos podía ir bien pero no nos imaginamos que a media mañana ya no tendríamos más nada para vender. Esto es espectacular y no hemos visto algo así anteriormente”, recordó.

Fuente: Diario El Sol.