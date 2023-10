- Publicidad -





El cineasta crespense Maximilano Schonfeld fue consultado por SOLNoticias sobre el desmantelamiento de la sala de teatro municipal, situación que ha movilizado a la comunidad cultural de Crespo. Considero que los espacios culturales «son como una brújula que tienen las sociedades y si se pierden, me preocupa muchísimo», afirmó

«lo que más me preocupa de que se desmantelen espacios como el salón municipal tiene que ver con lo que yo considero que son los rituales que tienen que tener las sociedades, tanto en el espacio como en el tiempo, rituales que son como una brújula para la sociedad, para entendernos, para tener un entendimiento como pueblo. Esas brújulas son indispensables para poder mirarnos. Cuando se sacan espacios que sirven para el encuentro entre las personas, para el intercambio de sensibilidades hay algo que se pierde en el camino, eso para mí es lo grave de decapitar esos espacios de tránsito sensible. Cuando se pierden esos intercambios el diálogo en la sociedad se vuelve más opaco, difuso y eso me preocupa muchísimo». Maximiliano Schonfeld está de visita en la ciudad de Crespo y al llegar recibió la noticia del desmantelamiento de la sala del teatro municipal. Ante ésta situación contó que asistió a la reunión de artistas autoconvocados de Crespo rituales que son como una brújula para la sociedad, para entendernos, para tener un entendimiento como pueblo. Esas brújulas son indispensables para poder mirarnos. Cuando se sacan espacios que sirven para el encuentro entre las personas, para el intercambio de sensibilidades hay algo que se pierde en el camino, eso para mí es lo grave de decapitar esos espacios de tránsito sensible. Cuando se pierden esos intercambios el diálogo en la sociedad se vuelve más opaco, difuso y eso me preocupa muchísimo».

Schonfeld considera que Crespo es una ciudad que comparado a otras ciudades tiene otra manera de intercambio cultural, y necesita impulso del Estado, que debe brindar las herramientas para brindar esos puntos de encuentros fundamentales. También opinó que el salón no sólo se trata de un espacio con historia, sino como un espacio de identificación. «Yo pasaba por acá, iba al teatro, había proyecciones de películas que hacíamos nosotros o hacían otras personas y tal, y todo eso, y se pierden esos espacios y se pierde también como esa continuidad», dijo.

También opinó que es importante que se recupere el salón, no solo por la historia del mismo, sino pensándolo a futuro, «hay que pensar en qué tipo de espacio se puede generar para las nuevas formas de narrar que tienen los jóvenes, como el trap, la realidad virtual, un montón de cuestiones que tienen que ver con la manera que tienen de expresarse los chicos y las chicas y que ese tipo de espacio también puede estimular a la creación sensible de este nuevo lenguaje, no solamente quedarse como la idea del teatro o el cine o el coro, que obviamente son expresiones que están vigentes, pero si no cómo pensamos el nuevo lenguaje y cómo nos comunicamos».

Es necesario repensar la cultura y conocer que quieren los jóvenes

Schonfeld además consideró llamativo que entre los artistas autoconvocados que asistieron a la reunión no había ninguno menor de cuarenta años. «Acá hay algo para repensar, no solamente que los espacios están siendo cerrados y no hay explicaciones del por qué, también qué pasa entre nosotros, porque hay una barrera generacional tan marcada. Somos nosotros los que decimos que estaría bueno que se recupere ésto, pero ¿qué quieren los jóvenes?»

SOLNoticias