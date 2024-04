- Publicidad -





La funcionaria dijo que encontró «el edificio en condiciones de abandono», tampoco funcionaban los teléfonos y existe una gran demanda de las personas mayores con patologías que buscan soluciones a sus problemas, aseveró.

Lorena Werner integra el movimiento político «La Libertad Avanza», y recientemente asumió como jefa de PAMI de la ciudad de Crespo. En diálogo con SOLNoticias dio detalles de su trabajo en la obra social.

Lorena Werner comentó que desde su lugar está trabajando para quienes más lo necesitan, aseveró que «los abuelos están muy abandonados y siempre tuve muy buen trato con ellos, voy a dar todo de mí, lo que pueda y esté a mi alcance para solucionar los problemas que tienen hasta ahora». Consideró muy importante escuchar a la gente y conocer sus necesidades, «la gente busca que los escuchen, va gente y si no le solucionas el problema enseguida no le interesa mientras vos escuches lo que ellos quieren decirte».

Contó que el edificio donde funciona PAMI al momento de su llegada estaba en condiciones de abandono, con muchas luces quemadas, y varios problemas que solucionar como la falta de teléfonos para que los adultos mayores se comuniquen. «Ellos necesitan luces porque la mayoría no ve bien. Encontré varias cosas que se pueden solucionar. Ya he pedido que vengan a ver y ya me puse en campaña para poner luces. Tenían un solo teléfono, cuando la gente no puede venir porque los abuelos no tienen a veces quien los traiga, entonces ellos agarran el teléfono y de ahí se comunican. Acá había un solo teléfono que casi no se atendía. Ahora lo solucioné, hay dos, tienen los dos el mismo número pero hay dos teléfonos. Somos tres, dos tenemos teléfono para poder atender y estoy tratando de ver los recursos para solucionar lo que haya que hacer».

Más adelante también contó que había pedidos que estaban atrasados y que ésta semana aparentemente iba a tener respuestas. » Hay que comprar cosas

que necesitan. Hay que llamar y moverse. Yo me he movido ésta semana en todos los pedidos que están atrasados, pero hay que esperar, esas cosas se manejan desde arriba. La gente entiende si se los decís bien. Había un problema con los audífonos porque no llegaban, bueno esto también lo hablé, pero la contestación es ésta, es esperar a que ellos me habiliten para poder entregar», detalló.

Comentó que buscan solucionar los problemas que se les presenten a las personas mayores, «si un médico no puede atender le decimos que vaya a otro o se trata de solucionar, con los dentistas también, las chicas les ofrecen la cartilla con los médicos que tenemos para que ellos puedan llamar y preguntar». El horario de atención es de 7:00 a 14:00.

Con respecto a la gente que solicita sillas de ruedas, Werner mencionó que encontró tres sillas de ruedas en muy buen estado y se comunicó con la gente que las necesita y que estaba en la lista de espera, «se las presto hasta que les lleguen las sillas de ellos». También devolvieron camas ortopédicas y se llamó a la gente que estaba en espera.

La nueva jefa de PAMI actualmente forma parte del grupo de Sebastián Etchevehere y Maida Espiazio y dijo que está muy acompañada. «Cualquier inconveniente que me surge yo me comunico también con ellos y sigo trabajando para el equipo, ahora justamente con Emanuel estamos haciendo eso», dijo.

Además dijo que si bien asumir éste rol es una gran responsabilidad, le gusta ayudar a la gente «y la gente mayor es la que más te necesita, siempre quedan solos, los hijos a veces no pueden acompañarlos. Ellos vienen con un problema, y de una u otra forma hay que solucionarlo». También agregó que para comodidad de las personas «tratamos de que no vengan y le solucionamos el problema por teléfono. A los adultos mayores les digo que en lo que necesiten los voy a ayudar, que estoy a su disposición para escucharlos y los espero».

