Desde el pasado jueves, los estudiantes de la “Sede Crespo” de la Facultad de Ciencias de la Gestión (UADER), vieron imposibilitados continuar con el cursado, debido al cierre temporal de la institución, al presentar licencia su responsable y el personal administrativo (único) que estaba trabajando en la misma.

Al respecto, la representante del claustro de estudiantes en el Consejo Directivo, Belén Saluzzo, detalló que “desde el 31 de marzo se le quitó la designación de responsable de sede a la administrativa a cargo y, por lo tanto, ella toma licencia. En paralelo no se le dio continuidad a la ordenanza que estaba abocada a limpieza del lugar, es decir que solo queda con un personal administrativo”.

- Publicidad -





Y amplió que “este jueves por cuestiones de salud la administrativa tomó licencia y por eso la sede cerró. Además, hace cinco meses que estamos sin internet, no tenemos insumos de papelería, limpieza y demás. Se realizaron diversos reclamos para poder solucionar esta problemática de suma urgencia y afecta el normal desarrollo de las clases”.

Asimismo, Saluzzo aseguró que “este lunes se presentaron autoridades y las respuestas que se dieron no son inmediatas, como el pedido de designación de responsable de sede el cual debería llegar el miércoles y esperamos que así sea, ya que la semana que viene hay mesas de exámenes.

Además, aseguró que no se conoce con certeza sobre la designación de una ordenanza, pero no tenemos una respuesta concreta, publicó elonce.