- Publicidad -





La Jueza de Garantías de la ciudad de Paraná, Dra. Maria Gabriela Garbarino, ha reconocido al perro Mateo, como «víctima» y «sujeto de derecho». El animal sufrió situaciones de crueldad, lo que se considera una clara infracción a la Ley 14.346

- Publicidad -





La presentación ante la justicia fue efectuada por la Fundación «Mi Reino Por Un Caballo». Esta instancia significa «un gran paso para los derechos de los animales,» señalaron desde la ONG de Paraná.

En la página de facebook de la fundación publicaron: «Queremos informarles que el Legajo Penal de Mateo, el perro que fuera violentamente atacado y apuñalado en la vía pública varias semanas atrás en pleno centro de Paraná, sigue plenamente activo y recientemente se nos ha concedido, mediante la actuación de los Dres Fernando Di Benedetto y Cecilia Domínguez, la intervención como parte querellante, por la Dra. María Gabriela Garbarino, Jueza de Garantías de esta ciudad, en representación de Mateo y en la mencionada causa por crueldad animal en infracción a Ley N° 14.346. Esto es un paso procesal y jurídico de gran importancia para Mateo y para la representación legal de todos los animales en la Justicia»

En los considerandos del fallo del Superior Tribunal de Justicia se expresa: «En el caso que nos ocupa, de crueldad y maltrato contra los animales, no hay dudas de que son éstos los directamente afectados por el delito asignándoles el carácter de «víctimas».



Sin embargo, al no encontrarse capacitados para ejercer por sí mismos sus derechos, deviene necesario la acción de un representante.

Asi lo expresó claramente el ex Ministro de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, el Dr. Eugenio Zaffaroni cuando dijo que “el bien jurídico protegido en el delito de maltrato de animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana», para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derecho.

Y agrega, que el argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos porque no puede exigirlos no se sostiene, ya que son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje, y sin embargo a nadie se le ocurre negarles éste carácter. Los animales son, al igual que los humanos, seres vivientes susceptibles de sufrimiento.

SOLNoticias