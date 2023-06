La Justicia confirmó las penas a Urribarri, Báez y Aguilera

La Justicia ratificó las condenas por corrupción al exgobernador Sergio Urribarri, al exministro Pedro Báez y al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera

La Cámara de Casación de Paraná ratificó las condenas por corrupción al exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera. Junto a ello, la Justicia confirmó la inhabilitación para ejercer cargos en la función pública. Cabe destacar que luego del fallo en primera instancia, el extitular del Poder Ejecutivo renunció a su cargo como embajador de Israel.

Para la Cámara, “el tribunal comprobó que toda la prueba había ingresado al proceso de manera legal y con control de todas las partes”. De esta manera, se dio por descartado cualquier cuestionamiento al proceso, con los que los abogados habían insistido durante todo el juicio.

“La valoración de la cuantía de los montos sustraídos y desviados resulta efectivamente un elemento revelador del daño causado por los delitos”, anunció Davite. Y siguió: “Para una mejor comprensión podemos traducir en los valores previstos para una canasta básica, o en salarios mínimos salarios y móviles; o bien en la Asignación Universal por Hijo. También podría traducirse en insumos de hospitales, escuelas, obras públicas, patrulleros; entre muchos otros destinos sumamente necesarios para la comunidad”.

Davite continuó leyendo: “En la causa imprenta, a diciembre del año 2015, el monto contratado fue de 21 millones 518 mil pesos. Esto equivaldría a 2412 canastas básicas, a 3851 salarios mínimo vital y móvil; a 5709 asignaciones universales por hijo”. Así siguió comparando los montos extraídos en cada una de las causas. (Ver a partir del minuto 39)

La Cámara también consideró la culpabilidad del diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi como partícipe secundario por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, condenándolo a 2 años de ejecución condicional; y a Germán Buffa lo declararon partícipe necesario de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y se lo condenó a 1 año y 2 meses de ejecución condicional. A Gerardo Caruso lo condenaron como partícipe necesario de negociaciones incompatibles y peculado y lo condenaron a 3 años de ejecución condicional más inhabilitación absoluta perpetua.

A la sala asistieron por el Ministerio Público, Juan Francisco Ramírez Montrull; mientras que las defensas solo dieron el presente Marcos Rodríguez Allende y Miguel Cullen.

Sergio Urribarri cuestionó el fallo de casación

El ex gobernador Sergio Urribarri cuestionó la resolución de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena por delitos de corrupción y dijo que “el fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado” y el tribunal que revisó aquella sentencia tenía “una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos”.

Acorde a Página Política, el ex mandatario señaló que “los términos en lo que se expresó (la Cámara de) Casación demuestran que está en campaña electoral” y agregó que “las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos hoy son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”.

“Tal como lo dije en un video que publiqué en mis redes sociales meses atrás, no esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al kirchnerismo, y que incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, dijo el ex mandatario.

Urribarri le apuntó a la jueza Evangelina Bruzzo, que integró el tribunal que revisó la sentencia en la que fue condenado a ocho años de prisión: “Debería haberse excusado y dar un paso al costado, pero no lo hizo”.

“Claramente había una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos. Una total violación a las garantías constitucionales”, sostuvo Urribarri.(9 ahora)