La iniciativa tiene como objetivo cambiar el nombre para consolidar la identidad propia de la institución. Actualmente se denomina EDJA La Cautiva.



El Secretario de la escuela de Educación para jóvenes y adultos, EDJA Sergio Carletti, habló con SOLNoticias sobre la actualidad de la institución y el proyecto de cambio de nombre para éste año.

Este año «nuestro proyecto va a ser el cambio de nombre para tener nuestra propia identidad», contó Carletti. El entrevistado dijo que entre los nombres propuestos, puede ser de una persona reconocida en virtudes ejemplaridad en su accionar el nivel local, provincial, nacional, latinoamericana o mundial.

Detalles del concurso

El periodo de presentación de las propuestas será desde el 17 de abril al 17 de julio del corriente año en la sede de la institución, ubicada en calle Sarmiento 1471, en el edificio de la Escuela Nº 54 Tomás Guido.

La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado y contener la denominación y fundamentación, además de los datos de los participantes. La elección del nombre se realizará mediante una preselección que se votará en asamblea el 14 de agosto de 2023.

El nombre elegido se dará a conocer el 8 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la alfabetización y del día de la enseñanza de adultos.

En cuanto a la población objetivo, el directivo indicó que pueden ser personas vinculadas a la educación o no; estudiantes personal docente, no docente, ex alumnos y ex docente todos ellos pueden hacer sus propuestas.

Cada año se incrementa la matrícula

La EDJA funciona desde el año 2010 en el edificio de la Escuela Nº 54 y actualmente tiene una matricula de 107 alumnos. Hay dos primeros años, A y B, el segundo y el tercero. En total son tres años de cursado. El horario de cursado es de 19:00 a 23:00. Se dictan todos los contenidos básicos para que los estudiantes puedan aprender lo mismo que una escuela secundaria común. Pueden ingresar partir de los 18 años y no hay límite de edad. «Éste año tenemos adultos de 50, 40, 30 y tenemos gente más mayor de 60 y hasta 70 años. Una señora de 79 está en el primer año aprendiendo mucho», afirmó.

Actualmente la institución se sostiene con el aporte de la municipalidad y el comedor es reconocido por el Consejo General de Educación, algo que Carletti considera «un gran aporte porque ellos van y pueden cenar en nuestra escuela». Agregó también que toda colaboración que reciba la institución es bienvenida porque a veces no alcanza la ayuda del Estado. Remarcó que quienes asisten a la institución reciben merienda y cena.

Por último recordó que aquellos que deseen inscribirse para el año próximo, podrán hacerlo a partir del mes de octubre.

SOLNoticias