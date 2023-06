- Publicidad -





La presidenta del PRO y precandidata presidencial alimentó la interna opositora en su mensaje de bienvenida al economista libertario



La presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, le dio la bienvenida al diputado libertario José Luis Espert a Juntos por el Cambio, pero mantuvo firme su negativa en relación a la incorporación del gobernador Cordobés Juan Schiaretti.

Así lo confirmó en un video a través de su cuenta oficial en Twitter, en el cual se muestran distintos archivos donde la exministra de seguridad se expresa a favor del ingreso del economista libertario:

«Desde las elecciones de 2021 brego para que @jlespert se incorpore a Juntos por el Cambio. Las ideas liberales que defiende con fuerza son esenciales para el cambio profundo que necesitamos», tuiteó.

Bullrich aprovechó el saludo de bienvenida para rechazar, nuevamente, la adhesión de Schiaretti de cara al cierre de listas y en medio de una interna cada vez más hostil: «Esta decisión no cambia la defensa de Córdoba y contra el intento de traer a aquellos que votaron junto al kirchnerismo».



El PRO, principal partido de la coalición opositora, deberá definir su postura en relación al gobernador cordobés a través de una votación por mayoría. La mesa política del partido es integrada por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri, los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Diego Santilli, el propio Angelini y el exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Macri, Bullrich, Larreta y los cruces por Schiaretti

El ala dura del PRO, integrada principalmente por Macri, Bullrich y Angelini, manifestaron su público rechazo a la incorporación del gobernador de Córdoba, mientras que la iniciativa fue impulsada inicialmente por Rodríguez Larreta: “Para ganarle al kirchnerismo, tenemos que gobernar. Y para gobernar, es necesario también ampliarnos. Es mucho más importante el futuro del país que el ruido que me pueda genera uno y otro político”.

En la misma línea que Bullrich, el expresidente aseguró que el jefe de gobierno porteño puso en duda la continuidad de la alianza y lo acusó de «improvisación». “No se puede poner en riesgo la coalición de esta manera a ocho días del cierre de alianzas. Había tiempo para hacerlo, pero la improvisación nunca es una buena forma de manejarse”, afirmó Macri.

Larreta, por su parte, tomó la lanza y respondió a las críticas: “Jamás me van a escuchar criticar a alguien de Juntos por el Cambio, aunque a mí sí me lo hagan; no es ojo por ojo”, publicó Ámbito. (APFDigital)