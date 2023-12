- Publicidad -





La Cámara de Diputados de Entre Ríos renovó su integración hasta 2027 con la jura de su nueva integración concretada esta tarde. Gustavo Hein (PRO) quedó confirmado como presidente del cuerpo, acompañado por Gabriela Lena (UCR) como vice primera y Juan José Bahillo (Unión por la Patria) como vice segundo. El bloque libertario quedó partido en tres y hasta hubo una desmentida en plena sesión que dejó expuesta la ruptura

Angel Giano abrió la sesión preparatoria a las 19:30, media hora después de la hora prevista.

El gobernador electo Rogelio Frigerio se hizo presente en la sesión, al igual que ocurrió en el recambio en el Senado. Saludó a los nuevos legisladores en el hemiciclo. Luego, tomó asiento en los lugares especialmente preparados para las autoridades e invitados especiales al frente de las bancas. Junto a él se ubicó la vice electa, Alicia Aluani, la presidenta del Superior Tribunal, Susana Medina.

Durante la entonación del Himno, arribó el gobernador saliente Gustavo Bordet. Junto a su familia, se ubicó en el palco central. Su esposa, Mariel Ávila, fue una de las legisladoras que juró. Entre los invitados especiales estuvo Rebeca Flietas, hija del diputado Roque Fleitas, actual legisladora de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza.

El diputado Silvio Gallay (Juntos) fue electo presidente provisional y tomó las juras de rigor a todos, salvo Alicia Fregonese que no estuvo en el recinto, ya que asumirá como presidenta del Consejo de Educación. Luego, se eligieron las autoridades de la Cámara. Como estaba previsto, Hein se hizo cargo de la titularidad del cuerpo, acompañado por Lena y Bahillo, a quien el libertario Roque Fleitas se abstuvo de votar.

A la hora de la elección de autoridades de bloque, hubo un cruce público entre Fleitas y Carlos Damasco. El choque se dio luego de que Liliana Salinas anunciara que conformaría el monobloque del Partido Conservador Popular y Damasco que junto a Julia Calleros la bancada Fe y Libertad, que presidirá la legisladora. “Asimismo informo que junto a los diputados Salinas, Fleitas y (Débora) Todoni compondremos el interbloque La Libertad Avanza”, agregó.

No había terminado de decir estas palabras cuando Fleitas levantó la mano. Cuando Hein le dio la palabra, aclaró: “Vamos a conformar el bloque de LLA con Todoni, no así lo que acaba de expresar el diputado Damasco ya que no fue consensuado un interbloque”, expuso.

De inmediato, se levantó la sesión. Cada uno de los participantes del entredicho tomó agua y luego se levantó de su banca, sin siquiera mirar al otro.

El quiebre libertario se dio días después de la elección general del 22 de octubre. La primera en romper fue Salinas. Y luego se sumaron Calleros y Damasco. La razón esgrimida fue la decepción que les provocó el pacto que sellaron Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje.

En el resto de los bloques no hubo sorpresas. Fabián Rogel al frente de la bancada de Juntos, acompañado por Susana Pérez como vice y Laura Stratta en Unión por la Patria. Además, se decidió fijar como fecha de sesión los martes a las 18 y los miércoles y jueves a las 11 cada 15 días.

Juras particulares

Como ocurre habitualmente, muchos legisladores rompieron el protocolo e introdujeron fórmulas particulares en su juramento:

Lorena Arrozogaray (UxP), lo hizo por la familia, la soberanía y derechos sociales de los pueblos.

Mariela Bentos (Juntos), juró por la Biblia, la libertad, la familia, defensa de la vida, los niños por nacer, los ancianos y personas vulnerables.

Julia Esther Calleros (Fe y Libertad), por su familia.

Enrique Cresto (UxP), juró por el compromiso de trabajar por una Entre Ríos grande y para todos y por la memoria de todos los que lucharon por una Patria justa, libre y soberana.

Estefanía Cora (UxP), por la democracia, el estado de derecho y la provincia de Entre Ríos. También por los 30 mil desaparecidos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el legado de Néstor Kirchner.

Roque Fleitas (LLA) subió con condecoraciones en el pecho y juró la familia y la Entre Ríos que (Justo José de) Urquiza soñó.

Carola Laner (Juntos), lo hizo por honor de su familia

Silvia Moreno (UxP) juró por la memoria de su padre, por más mujeres empoderadas y sin mujeres víctimas de una cultura patriarcal.

María Elena Romero (Juntos), por la Patria, la Constitución, y la memoria de su madre

Bruno Sarubi (Juntos) también lo hizo por su familia

Yari Demian Seyler (Uxp) juró por nuestro pueblo, su historia y su memoria.

Laura Stratta (UxP), por la memoria de su padre.

Carolina Streitenberger (Juntos), por sus hijos y su madre.

Débora Todoni (LLA) juró por trabajar por construir la provincia liberal.

Érica Vázquez (Juntos) en el nombre de Jesús, por la memoria de sus padres, sus hermanos y por la humanización en la política. (APFDigital)