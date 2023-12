- Publicidad -





Mario Sokolovsky y Sonia Sokolovsky prestaron juramento ante los vecinos que se acercaron al salón de la Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes.

- Publicidad -





Este martes por la noche, las autoridades electas en las elecciones generales realizaron el juramento de rigor. Mario Sokolovsky repetirá su mandato como presidente municipal, lo acompañará Sonia Sokolovsky como vicepresidenta municipal, y presidenta del Honorable Concejo Deliberante. El diputado Lénico Aranda acompañó el acto.

Mario Sokolovsky agradeció a los integrantes del Concejo Deliberante saliente: “Hemos trabajado juntos, con muchas reuniones y ordenanzas durante la pandemia, y es justo que se reconozca el trabajo de oficialismo y oposición, encabezados por quien presidió el cuerpo, Eduardo Hereñú”, comentó.

“Vengo a asumir el compromiso y desafío más grande de mi vida, como hace cuatro años, que es conducir el rumbo de la ciudad que amo”, dijo.

Modelo de gestión

El presidente municipal destacó que el modelo de gestión planteado políticamente por el partido que representa “se construye, se renueva y se ratifica desde 2007 a través de la voluntad de los vecinos, posibilitando que Juan Carlos Klein, Arsenio Ortman y quien les habla podamos conducir una comunidad que crece constantemente, que ratifica su liderazgo en múltiples agendas”.

“Encararemos esta etapa con las fuerzas, las convicciones y la firmeza del primer día. Sepan que venimos a trabajar, que ese es nuestro credo y la ética del desempeño, y que estaremos donde nos necesiten los vecinos”, observó.

Sokolovsky mencionó la “grave crisis” que atraviesa nuestro país. “Tenemos una economía en estado crítico, una pobreza creciente, una clase dirigencial que no ha sido capaz de encontrar las respuestas necesarias a los problemas y con muchas deudas abiertas”, agregó.

“Este panorama nos recuerda que en estos cuatro años hemos atravesado duros momentos, produciendo cambios muy profundos en todos nosotros. Así como la pandemia abrió nuevos desafíos, desde la gestión reorientamos recursos sin resignar nuestros proyectos y por eso fuimos capaces de ejecutar grandes obras con impacto en todos los sectores de Valle María”, razonó. Y ejemplificó: “La mejora constante en los espacios públicos nos permite hoy contar con nuevos y mejores lugares al aire libre; concretamos tres vías de conexión con el barrio San Cayetano para evitar el tránsito por Ruta Nº11; ejecutamos una gran ampliación en la red cloacal con un segundo cruce por el arroyo Crespo; pusimos en marcha la planta potabilizadora de agua dulce; construimos el Jardín Maternal; ampliamos los canales de desagüe y diversas calzadas; construimos las nuevas salas velatorias; concretamos el Complejo Deportivo Spielen y el espacio para los Bomberos Voluntarios; concretamos diversas cuadras de hormigón y cordón cuneta; continuamos con la renovación de luminarias led en toda la planta urbana y plantamos muchos árboles en toda la localidad y espacios públicos”.

Sokolovsky consideró que se trató de obras necesarias, que forman parte de una planificación urbana, que agragan valor y proyectan a la localidad para las próximas décadas.

Juntos y con diálogo

“Agradecemos el reconocimiento a nuestro trabajo por parte de nuestros vecinos a través de lo expresado en las urnas, pero para nosotros esto se transforma en una responsabilidad para estar a la altura de las circunstancias. Vamos a continuar trabajando como hasta hoy: juntos y con diálogo, porque nunca me olvido de que represento a todos los vecinos, aquellos que me votaron y los que no lo hicieron. A eso no lo olvido nunca”, expresó.

Sokolovsky profundizó diciendo: “Nuestra gestión se caracteriza por su cercanía irrestricta y permanente con el vecino, lo cual se mantuvo y profundizó en los momentos difíciles. Esa es nuestra razón de ser y sentimos que no hay otra forma de gestionar si no es al lado de los vecinos”.

“Creemos en el diálogo y la gestión constante con los funcionarios provinciales y nacionales en la búsqueda de las soluciones; esta forma de ejercer la política y la gestión constinuará siendo la que nos guíe en los tiempos que vienen”, reflexionó.

“Los vecinos también votaron a los integrantes del Concejo Deliberante, a quienes invito a participar activamente en la gestión de soluciones para satisfacer las demandas de nuestra comunidad. A quienes se incorporan de la oposición local les pido que no duden en pedir las explicaciones que se les ocurra o que les acerquen sus representados para poder informar con exactitud sobre el tema que sea. Personalmente, junto a mi equipo y los empleados de carrera tenemos el deber de actuar correctamente e informar a nuestros vecinos”, observó.

Finalmente comentó que la propuesta de gobierno, plasmada en la plataforma puesta a consideración en las elecciones, tiene seis ejes de gobierno: Más participación vecinal, más agilidad en la gestión, más salud integral, más desarrollo económico, más lugar para la juventud y más entretenimiento. “Trabajemos juntos por estos objetivos que nos involucran y alcanzan a todos por igual, avancemos en la búsqueda de la más amplia convivencia y el respeto mutuo, aportemos cada uno desde nuestro lugar para construir la Valle María que soñamos. A todos estos desafíos los convoco”, consideró.

El presidente municipal agradeció el trabajo realizado por todo su equipo lo acompaña, la labor de los empleados municipales y el acompañamiento de su familia. “Sin ellos, que me acompañan todos los días sería imposible tomar este compromiso”, aseguró.