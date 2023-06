- Publicidad -





El martes se llevó a cabo la inauguración del local partidario de Juntos por Crespo.

En la oportunidad estuvieron presentes dirigentes de la provincia y se contó con la presencia del diputado nacional Rogelio Frigerio

En principio tomó la palabra el precandidato a a viceintendente Leonardo Diez: En mi caso quiero agradecer la presencia de todos ustedes, a todas las autoridades presentes, los referentes de la zona y los grandes dirigentes que estamos viendo. Yo estoy acá participando honrado por ser candidato a viceintendente por la ciudad de Crespo, me ha honrado Mariela con ésta oportunidad de acompañarla. Estamos formando un equipo muy importante con el que venimos trabajando ya hace un tiempo y para nosotros también es un orgullo y quiero resaltar la valentía de ésta mujer que se presenta, la primera mujer en la historia de Crespo que se presenta como candidata. Es muy importante para nosotros. Por supuesto, tu acompañamiento Rogelio y nosotros también queremos decir que acá también en Crespo hay una gran distancia entre lo que somos y lo que podemos ser, en éste caso sobre todo porque lo que podemos ser, porque es una ciudad muy importante, no tenemos techo, eso quería resaltarlo y que necesitamos trabajar con calidad y trabajar en mejorar la ciudad sobretodo y no tenemos dudas que va a ser con Rogelio Frigerio como gobernador, que nos va a acompañar. En conjunto con la provincia y con la municipalidad, es lo que necesitamos. En nombre del equipo de Mariela quiero agradecer, te abrazo por tu valentía y en nombre de todo éste equipo que represento, que te seguimos y te felicito por la valentía de ir adelante y por inculcarnos a todos ésto de armar un gobierno de puertas abiertas que es lo que necesitamos también y muy amplio, con la amplitud y generosidad que tenés.

Hilderman: «Hay que levantar el hospital y vamos a construir una escuela»

Luego la presidenta del PRO y precandidata a intendente, Mariela Hildermann se dirigió a los presentes y agradeció a todas las autoridades que nos acompañan de localidades vecinas, autoridades partidarias, y por supuesto buenas noches y bienvenido a nuestro candidato a gobernador Rogelio Frigerio.

Da gusto ver tanta gente y casi asusta. La verdad que estoy feliz de que nos acompañen, de que estén presentes. Ésta es una manera de involucrarse, de participar, de estar presentes, de apoyar y me siento halagada y honrada por la presencia de ustedes hoy en éste lugar, éste lugar que es un local partidario donde vamos a trabajar para cambiar la realidad de muchos crespenses porque todavía hay que hacer mucho por Crespo, hay que trabajar de la mano de éste gobernador porque para nosotros ya es nuestro gobernador. Vamos a lograr muchas cosas para Crespo. Contarle a nuestro candidato que tenemos que trabajar mucho en Salud, hay que levantar nuestro hospital, hay que trabajar por la salud. También contarle a nuestro candidato que tenemos que trabajar por la educación de los niños y de los jóvenes. Hay que trabajar y desde nuestra localidad quiero comprometerlo a que vamos a tener que construir una escuela porque tenemos niños que tienen que concurrir a localidades vecinas porque no hay cupo en Crespo y eso es algo que vamos a tener que hacer. Nosotros podemos con compromiso, con responsabilidad, y con ganas de hacer cosas para la gente, para que la gente progrese. El futuro está en los jóvenes y la salud también es importante así que esas dos cosas las vamos a trabajar juntos, por eso es importante que Rogelio gane la gobernación para poder hacer éstas obras y transformar la realidad de mucha gente, agradecerles y comprometerlos a que ustedes también en sus localidades trabajen para que eso se logre en cada una de las localidades. La gente se merece vivir mejor y hay que recuperar la confianza de la gente en la política y en los políticos, y para eso necesitamos el compromiso de todos. Nosotros salimos casa por casa a hablar con la gente y a contarles de nuestra propuesta y de comprometernos. Yo me comprometo a seguir saliendo casa por casa cuando sea gobierno también. Si uno se compromete luego tiene que cumplir, es importante eso. Sé que no es fácil porque uno tiene la gestión y tiene éste compromiso, pero yo ya lo he hecho cuando fui viceintendenta de la ciudad donde tuve una oficina de puertas abiertas, y me comprometo a seguir haciéndolo.

Frigerio: «Crespo necesita gente corajuda»

A su turno Rogelio Frigerio tomó la palabra. Los felicito por ésta casa, una casa espectacular en un lugar muy muy importante de la ciudad. Un lugar que tiene y espero que esté todo el día lleno con gente trabajando en los proyectos que les vamos a ofrecer a los vecinos de Crespo porque Crespo da para mucho más y quien mejor que alguien que se viene preparando desde hace tanto tiempo, que ocupó ya el cargo de viceintendente y que creo que ahora es tú momento, Mariela, todos tenemos un momento en la vida. Éste es el momento. Es tú momento porque éste es el momento de la Argentina, de Entre Ríos, de Crespo que necesita gente corajuda, y hay que decirlo así. Una mujer que ha superado un montón de cosas en su vida, y acá están los padres, pido un aplauso para los padres. Este es el momento para gente corajuda, gente que esté dispuesta a entregar lo que tenga que entregar para sacar a éste país, a ésta provincia, a éste municipio adelante, hay muchísimas cosas para hacer y acá el desafío en Crespo es el doble porque las cosas se vienen haciendo bien, pero siempre se pueden hacer mejor y hay que recrear ese espíritu de superación todo el tiempo, de decir «¿qué cosa nueva le podemos ofrecer a los vecinos de Crespo, qué política en línea con la política provincial y nacional?«, porque ahora vamos a tener la enorme oportunidad para todos los vecinos de Crespo de alinear lo que representa Crespo que es el trabajo, el esfuerzo, los valores, que son comunes a todos nosotros alineados con lo mismo para la provincia y lo mismo para el gobierno nacional. Imaginémosnos lo que podemos hacer de Crespo si alineamos todos esos valores, esa cultura del esfuerzo, del trabajo con los mismos valores, la cultura del esfuerzo, del trabajo a nivel nacional y a nivel provincial. No nos para nadie.

Tenemos una provincia extensa, casi trescientos pueblos a lo largo y a lo ancho de una hermosa provincia, y yo cuando voy a cualquiera de nuestros pueblos, de nuestras ciudades de nuestra provincia a veces me voy tranquilo y a veces me voy un poco menos tranquilo pero yo de acá de Crespo me voy sintiéndome que tengo las espaldas cubiertas, que tengo gente, equipo, gente que ha trabajado toda su vida, que conoce lo que es pagar impuestos, lo que es tener que enfrentar a un Estado que te pone la pata arriba de la cabeza y no te deja crecer, no te deja generar empleo genuino de calidad, acá hay equipo y si hay equipo acá yo me voy tranquilo de que me puedo ocupar de la educación, de la salud, de los problemas de vivienda de nuestra provincia, de la inseguridad que acá lo veo Néstor Roncaglia siempre acompañándome, sabiendo que tiene en cada una de las localidades gente como Mariela que se va a ocupar de hacer de Crespo una intendencia cada día mejor, cada día más comprometida con la gente, y para mí es importante.

