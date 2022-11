- Publicidad -





Con una multitudinaria participación, a pesar de las inclemencias climáticas, se completó con éxito este sábado la octava edición de la maratón que organizó el Instituto Becario, en Paraná.

Imanol Quiroz, de La Paz, y Patricia Ponce, de Esperanza, Santa Fe, fueron los ganadores en la general de 10 kilómetros. En 5K se impusieron Juan Saboredo y María Luz Ramírez, ambos de Concordia.

La carrera organizada por el Instituto Becario se corrió este sábado en Paraná, recorriendo calles del Parque Urquiza y el Thompson, contando con la participación de cerca de 3.000 participantes que desafiaron las inclemencias del tiempo y pudieron completar esta tradicional prueba deportiva, social y solidaria. Previo a la prueba principal también hubo actividad para personas con discapacidad que recorrieron un circuito demarcado especialmente en la zona de la largada y llegada, ubicada en el monumento a Urquiza, en la costanera alta del Parque.

«Estamos muy contentos, estuvimos preocupados por el clima que no nos acompañó pero lo desafiamos y por suerte pudimos realizar otra edición de nuestra maratón tan tradicional y convocante. Agradecemos enormemente a todos los participantes que nos acompañaron, también a los auspiciantes, al gobierno provincial y a nuestro gobernador Gustavo Bordet que siempre impulsa todas estas actividades, como así también al municipio por su colaboración. Estamos muy contentos porque ha sido otra edición exitosa de la Maratón del Becario que lleva un armado muy grande, de muchos meses de trabajo, para poner a disposición este evento de excelencia en cuanto a competencia, También con la modalidad desde el año pasado de incorporar un circuito inclusivo para que las personas con discapacidad puedan participar y ser parte del evento. Además, la maratón tiene la particularidad de ser solidaria porque no tiene cobro de inscripción sino que es un kit escolar que se pide. Buscamos con esto se sienta identificado no solo el estudiante, para quienes brindamos servicios, sino toda la ciudadanía que puede participar», dijo el director ejecutivo del organismo provincial, Sebastián Bértoli, apenas terminada la prueba.

La carrera se desarrolló en dos distancias, 10 y 5 kilómetros, y la tradicional caminata para quienes participaron de manera recreativa. Los circuitos incluyeron espacios urbanos de la ciudad de Paraná, entre ellos la parte alta y media del Parque Urquiza, la costanera y el Thompson.

Ganadores

En la ocasión los ganadores de las categorías generales fueron los siguientes:

10K de varones

1° Imanol Quiroz, de La Paz, con un tiempo de 32’ 14”, 2° Luis Mario Arias, de Santa Fe, con 33’ 15”; y 3° Félix Maidana, de Santa Elena, con 34’ 11”.

10K mujeres:

1° Patrica Ponce, de Esperanza, Santa Fe, con 36’ 12”

5K varones:

1° Juan Saboredo, de Concordia, con 15’ 50”, 2°, Juan Espíndola, con 15’ 54”, y 3° Fabricio González, con 16’ 07”.

5k Mujeres:



1° María Luz Ramírez, de Concordia, con 19’ 17”, 2° Johana Falcón, 20’ 09” y 3° María Laura Moine, con 21’ 16”.

La jornada se completó con la entrega de premios a cada uno de ganadores, sorteos, regalos y un show musical con la actuación estelar del grupo Pegó en el palo que cerró una gran jornada deportiva, recreativa y festiva que organizó una vez más con éxito el Instituto Becario del gobierno de Entre Ríos.

Solidaridad

Los corredores de toda la provincia se inscribieron de manera online para luego completar la misma los días viernes y sábado en el Hotel Maran Suites and Towers de la capital provincial, con la entrega de la donación de un kit con útiles escolares.

Cada uno de los elementos escolares serán destinados a los niños y niñas que asisten a los centros donde se desarrolla el programa Educando en Movimiento, el cual se acompaña a estudiantes de 6 a 13 años con sus tareas escolares.

Este programa del Instituto Becario se lleva adelante en toda la provincia, y la tarea del apoyo escolar está a cargo de estudiantes avanzados de profesorados, los cuales realizan su tarea a través de una beca con contraprestación de servicios.