Ordenamiento vial, saneamiento de arroyos, estacionamiento, seguridad y construcción de más viviendas para Crespo, son algunos de los ejes de la plataforma de un sector del peronismo

Humberto Giménez, actual concejal por el justicialismo y precandidato a intendente y Luis Hartmann, precandidato a concejal en primer término, por el espacio «Gestión y Desarrollo» hablaron con SOLNoticias y dieron detalles sobre sus proyectos.

Humberto Giménez, activo militante del justicialismo desde el año 1986, comenzó contando que están trabajando desde hace un tiempo, «yo me propuse como primer objetivo que no hubiese internas, poder juntar a todas las agrupaciones y compañeros que habían estado trabajando en distintos espacios, poder consensuar, poder acordar y que fuéramos todos con una sola candidatura, pero no se pudo. Lo que sí pude cumplir fue juntar a los distintos candidatos y precandidatos, de hecho Luis que me acompaña hoy fue nuestro último candidato en el año 2019, Víctor Giuliano fue precandidato, Cristian (Kaehler) fue precandidato en otra instancia, Alejandro Canavesio fue precandidato, Juan Carlos Brambilla que fue dos veces presidente municipal y senador está trabajando con nosotros y otros compañeros que fueron concejales y que fueron funcionarios en otros gobiernos nos están acompañando, apuntalando el proyecto y ayudándonos a armar el mejor plan de gobierno que le podamos presentar a la sociedad».

Por su parte, Luis Hartmann dijo «dentro de la plataforma nosotros tenemos un área importante y una necesidad que tiene la comunidad de Crespo que es el ordenamiento y fundamentalmente, sobre lo que es la seguridad Vial yo estuve entre el 2011 y el 2015 al frente del área. Hicimos un montón de cosas que se fueron dejando de lado y queremos volver a retomar el orden, la tranquilidad en la circulación, el ordenamiento Vial dentro de la ciudad, por dónde pasaría ese ordenamiento. Por ejemplo, tenemos en cuenta cómo está hoy diagramado el sistema de circulación en Crespo. Es sumamente necesario hacer una ampliación del estacionamiento. Dentro del centro de la ciudad hoy tenemos alrededor de 100 vehículos permanentes estacionados en la zona céntrica de empleados y dueños de comercios que imposibilitan ese espacio para que lo utilicen los compradores, los ciudadanos que gobiernan, que el que viene a hacer sus tareas a la ciudad al centro tenga el espacio, entonces nosotros queremos crear un espacio exclusivo para un promedio de 216 vehículos en el espacio que tenemos pensado. La idea sería optimizar algunos espacios y utilizarlos pensando en algo realmente lindo y que sea acorde al crecimiento de la ciudad de Crespo, no nos podemos dar el lujo de hacer algo que no sea vistoso y que sea lindo y cómodo para la ciudad».

Hartmann comentó también que está contemplado en la plataforma la ampliación del radio de monitoreo a través de las cámaras de seguridad, «muchas localidades lo están haciendo. Crespo no cuenta con mucha cantidad de cámaras hoy, sabemos que es una cuestión sumamente importante para la tranquilidad hacer un centro de monitoreo o que la policía siga trabajando. En realidad el monitoreo debe ser hecho a través de policía, es donde da la mayor garantía y tranquilidad para el ciudadano, sí tiene que tener más herramientas, tener un centro monitoreo acorde a lo que es la ciudad de Crespo».

Otro de los aspectos en los que van a trabajar es en la educación Vial desde la primera instancia. Hartmann detalló que se darán clases de educación vial desde los jardines de infantes en adelante «como lo venimos haciendo con los planes de Educación Vial permanente en las escuelas, que lo hicimos durante cuatro años y dio muy buenos resultados y crear una escuela de aprendizaje de manejo dentro del municipio para aquellas familias que no cuenten con los recursos y los medios para ir a instituciones privadas para hacerlo. Si bien nosotros tenemos un par de lugares privados que funcionan muy bien hay que darle el apoyo y el aval como para que sigan funcionando de esta manera pero tenemos también muchas familias que no cuentan con los recursos y el municipio sí tiene la posibilidad de hacer una escuela de manejo dentro de un espacio determinado que también tenemos visto donde se puede llegar a desarrollar. Esto va a dar muchísima tranquilidad y nos va a dar tranquilidad para que los que aprendan a conducir lo hagan en espacios que no pongan en riesgo ni a ellos ni a terceros».

Más adelante Humberto Giménez retomó la palabra y contó que otro de los proyectos es la gestión para conseguir un banco de tierras municipal para a partir de ahí gestionar la construcción de viviendas, «por la modalidad que sea, por procrear, por el IAPV, por circuito construcción, necesitamos la tierra, si no no hay manera, es muy poco lo que queda. De los últimos 50 lotes sociales que se sortearon había 700 familias anotadas, calificaron 480 pero habla de una necesidad muy grande en cuanto a vivienda y además todos conocemos el valor que tiene un terreno y la imposibilidad que tienen los chicos los jóvenes, las familias para acceder a un terreno, sobre todo si están alquilando con un alquiler que le insume un 40% o más de su salario, por lo tanto eso es una una prioridad, una gestión para la consecución de las tierras para a partir de ahí gestionar la construcción».

También habló sobre el plan de generar el fondo de asistencia al deporte, «sabemos el trabajo importantísimo que hacen los clubes de contención de 2.500 chicos en las más de 30 disciplinas que se practican en Crespo, por lo tanto con un fondo de asistencia y un presupuesto asignado mensual creemos que va a ser de un gran alivio para las instituciones y comisiones centrales, también vamos a poner a disposición de los clubes un gabinete interdisciplinario para que trabaje junto con el área de estadísticas de la municipalidad para para que se lleve una ficha de los chicos y que se pueda hacer un un seguimiento en cuanto a si se alimenta bien, si tiene problemas de bullying, si tiene problemas de acoso, de violencia intrafamiliar, hacer un trabajo con profesionales para detectar y para tratar de atacar esa problemática porque sabemos que es importantísimo tener una juventud sana».

El precandidato agregó además que también se contempla brindar apoyo a la cultura, no solamente con las actividades que se están haciendo sino acercar otras actividades culturales, «la cultura es muy diversa, es muy rica y crea puentes entre la sociedad que otras actividades no generan. Hay que reglamentar la ordenanza de creación del coro municipal que está desde el año 88 y de la Orquesta municipal con lo cual también se le va a generar una parte del presupuesto para que ellos tengan y que se manejen con los viajes, con sus actividades en cuanto a educación. Hace bastante tiempo con unos compañeros hemos conseguido traer a Crespo una universidad pública, la Universidad Nacional de la Defensa. Dentro de pocos días se va a estar haciendo ya el anuncio de a partir de cuándo va a empezar a funcionar. Es una universidad que va a depender de la Universidad de Córdoba. La Universidad de la Defensa tiene una oferta académica muy amplia, nos han ofrecido para traer una tecnicatura en aplicaciones web para el año que viene y tenemos ofrecimiento de otras dos, logística y Administración pública. Como decimos en nuestra plataforma, queremos una Crespo más justa, más equitativa. Creemos que trayendo una universidad pública los chicos tienen la posibilidad de hacer una carrera Universitaria con el alivio que significa para los papás no tener que romperse la cabeza pensando a dónde y cómo hacen para pagarle un alquiler afuera y el costo que significa los viajes así que una doble finalidad o triple ya que los chicos pueden trabajar acá, el empresario Industrial tiene mucha mano de obra calificada. Así que vamos a tratar de darle un impulso muy fuerte y más allá de lo que pase el el 13 de agosto nosotros vamos a seguir trabajando porque es mi sueño qué Crespo sea una ciudad universitaria».

Ante la consulta sobre en donde notan desigualdad en la ciudad, Giménez explicó que en la recorrida por los barrios ven que se han atendido y desde hace bastante tiempo los barrios periféricos están descuidados en pavimento, tienen menos atención, «sobre todo los barrios viejos, el Barrio Azul, El Guadalupe, Progreso, el Progreso 2, Florentina Gómez Miranda, ha crecido, se ha atendido la zona más hacia el norte, noreste. No digo que esté mal, pero somos todos vecinos de Crespo y nosotros entendemos que esos viejos barrios también hay que llevarle todos los servicios. Cuando vos tenés en calle entre Perón y Malvinas tenés un arroyito con una fuente de contaminación de aguas cloacales permanente con gente que se ha enfermado por ese tema, nos ha tocado recorrer el barrio, estar ahí, hay días que no se puede estar ahí. Ésto es una cuestión mía personal, pero yo hubiese en lugar de hacer un acceso que no digo que esté mal, hubiese priorizado atender éste lugar. Hay que canalizar o entubar, ya se verá el que se haga cargo del proyecto cuál es la mejor alternativa, pero sin ninguna duda tanto la cuenca de esas dos cuadras y la Cuenca del Arroyo Crespo estoy hablando desde calle Entre Ríos hasta hasta la desembocadura con el lago también es un lugar que hay que sanearlo, no podemos tener a siete ocho cuadras del centro de la plaza un lugar tan sucio con contaminación de líquidos cloacales también, basta pasar por calle Tucumán o por Santiago Del Estero o por calle Mendoza, toda esa parte está muy sucia, muy abandonada, muy contaminada con roedores, con mosquitos. Hay que canalizarlo y podés hacer un corredor de un paseo parquizándolo bien, puede quedar muy bonito y además de la estética el tema el tema ambiental y de salud».

Al respecto de las próximas elecciones, Luis Hartmann dijo que en Crespo va a haber dos boletas similares, la de Humberto y la de Luciano (Lell). Todos encabezan con los mismos candidatos, los candidatos a presidentes y en la provincia todos pegamos con Adán Bahl. La diferenciación viene en los candidatos a intendentes. La boleta cuenta con nueve cuerpos, y van a haber alrededor de 34 boletas ubicadas en el cuarto oscuro. Las nuestras son de color azul y blanco y hay una similitud en las boletas pero se diferencia perfectamente bien con la fotografía de los candidatos», por su parte Giménez explicó que el número que figurará en la parte superior de la boleta será el 501 «porque las dos líneas pegamos con la precandidatura a gobernador de Adan Bahl y más abajo sobre de la fotografía en nuestro caso línea, 518 «Gestión y Desarrollo» y ahí aparece la foto del precandidato».

Finalmente el precandidato a intendente aprovechó para invitar a los vecinos de Crespo al cierre de campaña el martes a las 20:00 en el salón de calle Yrigoyen. Contarán con la presencia del precandidato a gobernador Adan Bahl y de otras autoridades de Paraná campaña.

