Lo dijo el diputado nacional Pedro Galimberti, quien fue superado por la lista de Frigerio en las PASO de JxC. Aclaró que sí participará de actividades puntuales de campaña “cuando algún amigo lo requiera” Avizoró “una elección muy pareja” entre Bahl y Frigerio y recordó la oportunidad en la que advirtió que a JxC no le sobran votos. Dónde irán los más de 57 mil que sacó en agosto

En el marco de la campaña electoral y a semanas de una elección con final abierto entre el candidato del PJ, Adán Bahl, y el de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, los votos que en las PASO obtuvo Galimberti cotizan en bolsa.

Son 57.700 los sufragios que el espacio “Entre Ríos Cambia” sacó en agosto: un número considerable teniendo en cuenta que si bien Bahl fue el candidato a gobernador más votado (por 5.848 sufragios), la suma de los frentes beneficia a Juntos por el Cambio (por 51.867).

Sobre el destino de los votos, Galimberti volvió a insistir en que no tienen dueño: “Ni todos son radicales, ni todos pertenecen a quienes encabezamos la lista en agosto”.

“Cada uno de los que ha sido candidato, una vez atravesadas las PASO, debe encontrar los mecanismos para tratar de contener en el espacio a todos los que en agosto participaron de la interna, pero siempre lleva trabajo consolidar ese voto: esto sucede por diferentes circunstancias, a veces por cuestiones que tienen que ver con realidades locales, a veces por motivos vinculados a lo provincial o incluso lo nacional. Y obviamente que la imposibilidad de pegar boletas con los candidatos nacionales ha dejado algunas secuelas en JxC”.

De todos modos, el diputado nacional ratificó su respaldo a Frigerio-Aluani: “Es nuestra fórmula”, manifestó a “Para empezar” (Radio Costa Paraná).

Sobre su rol en la campaña, aclaró que no recorrerá la provincia junto a Frigerio: “No soy candidato, es lógico que no esté recorriendo la provincia. Esto no quita que vaya a algún departamento donde me llame algún amigo: por supuesto que a veces iré a acompañar y estaré en alguna actividad que se desarrolle en el marco de la campaña”.

“Será una elección muy pareja”

La disputa entre Bahl y Frigerio “será muy pareja”, sostuvo y recordó aquella oportunidad en la que -dando cuenta de la derrota electoral de JxC en Córdoba- había advertido que “a nadie le sobran los votos”.

“La elección de Córdoba pone de manifiesto que a Juntos por el Cambio no le sobra nada”, twitteó aquel 23 de julio cuando la derrota cordobesa sacudía a la cúpula del partido amarillo.

Tras asegurar que “Entre Ríos Cambia” abarca a votos que no son del centenario partido, aclaró: “No hablo en nombre de los radicales, no soy presidente del partido y no me atribuyo esa representación. Además, creo que la gente voto define su voto en función de diferentes circunstancias”. (APFDigital)