Antes del cierre de campaña pasó por Crespo Pedro Galimberti, precandidato a gobernador. Habló de la importancia de fortalecer los gobiernos locales para poder articular acciones en salud, educación y caminos con la provincia

El precandidato a gobernador por el espacio Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, quien estuvo acompañado precandidato a senador por el departamento Paraná, Julián Maneiro, Habló con SOLNoticias y comentó sus proyecto de cara a las próximas elecciones PASO.

Pedro Galimberti comenzó detallando que es acompañado en la fórmula por Ana Dángelo, dirigente de la ciudad de Paraná, como vicegobernadora, por su parte, Julián Maneiro es acompañado en la lista por Silvia Primo como senadora suplente. Su boleta va pegada con la boleta local del Frente Crespo Nos Une. «Hemos venido desarrollando un trabajo con muchos amigos de esta ciudad que fue el fruto de una construcción de más de dos años que pretendemos sostener en el tiempo cualquiera sean las circunstancias de una elección», contó. «Nuestro espacio se ha caracterizado en los últimos dos años por una recorrida constante por la provincia, para nosotros es un uso de nuestra construcción de nuestro frente político y le asignamos mucha trascendencia porque entendemos que hay que modificar la manera en que se solucionan algunas cosas«, agregó.

Mencionó también que en su espacio le dan mucha importancia a los gobiernos locales, los municipios, las comunas y las juntas de gobierno, «Entre Ríos tiene casi 250 gobiernos locales, si esos gobiernos locales funcionan bien, si el estado provincial los asiste y mediante convenios respectivos trabajan de manera conjunta y articulada en salud, en la educación y en los caminos rurales con lo que implican los caminos en nuestra provincia, en el mejoramiento de la obra pública, tenemos una gran oportunidad de transformar la provincia de una manera diferente con una concepción diferente del Estado provincial y también en la mirada Federal que tenemos respecto a nuestros municipios».

Sobre las problemáticas de la provincia de Entre Ríos, el precandidato consideró que éstas tienen muchas variantes en función de los lugares. Al respecto de la inseguridad ejemplifica diciendo que «Paraná es absolutamente diferente a la de Crespo, y absolutamente diferente a la que tenemos en Los Conquistadores, en el departamento Federación». Luego dijo que en materia de seguridad en Entre Ríos, si bien hay que trabajar sobre algunas cuestiones que son complejas, como la narco criminalidad y los delitos complejos, la ubicación de Entre Ríos en relación a los grandes centros urbanos de la Argentina la coloca en una situación de necesidad de protegerse con medidas preventivas «para lo cual hay que capacitar y fortalecer la capacitación de la policía de la provincia de Entre Ríos, que además tiene que articular porque los delitos complejos no se combaten desde el policía tradicional de la comisaría, tienen un sinnúmero de situaciones que se deben contemplar, después tenemos problemas de nuestra propia seguridad por el déficit en la estructura de la propia organización de la policía de la provincia. Al policía cuando sale a la calle no le compramos el uniforme de trabajo, le damos 600, 700 pesos por día para el patrullero que está frente a la comisaría, no lo llevamos a una práctica de tiro porque salen de la escuela de formación». Al respecto de éste problema consideró que a la gente que Integra la policía hay que darle las herramientas necesarias y para eso hay que trabajar desde un punto de vista presupuestario y trabajar en un Estado que trabaje sobre políticas preventivas, «hay que darle muchísima importancia a los clubes, es necesario tener una mirada respecto a la sociedad, y no soluciones parciales. No tenemos duda que Entre Ríos debe prepararse y fortalecerse en la temática vinculada a los delitos complejos porque estamos al lado de los principales centros y ahí hay buena parte de las problemáticas de las que hablamos».

Más adelante, se refirió a los reclamos del sector agropecuario y a los planes de resolverlos, «en la temática de caminos hay un reclamo constante en casi todos los departamentos, son muy pocos en donde la gestión de la dirección provincial de vialidad no es criticada, y en el resto uno se baja en cualquier lugar y tiene una reunión con productores y lo que aparece rápidamente es el reclamo por el camino. Hay mucho por hacer en esa materia. Yo suelo decir que el camino es vida porque no sólo la producción sino también es la gente que sale cuando tiene un problema de salud estando en el campo, que tiene que llevar a los gurises a la escuela o qué quiere ir el domingo porque es el cumpleaños del abuelo y se va al pueblo. También es importante porque Entre Ríos tenía una característica respecto a su población, la población rural era muy importante, había mucho asentamiento, mucho arraigo rural y se ha ido perdiendo porque la gente quiere vivir en condiciones más o menos parecidas a las de la ciudad. Entonces si no tiene energía eléctrica o si la que tiene no es de buena calidad y se corta cada rato, si no tiene camino, si no tiene conectividad, son tres cosas en las que hay que trabajar. La conectividad para el sector agropecuario es necesaria para la propia producción porque muchos de los trámites ante los organismos nacionales se hacen por medios digitales, entonces conectividad a través de la informática, caminos y mejora en lo que es la prestación del servicio de energía eléctrica son tres compromisos que tomamos».

Más adelante Galimberti siguió hablando de los planes que tienen desde su espacio a nivel provincial. Creen que hay que motorizar todo aquello que genera trabajo, «como diputado de la nación soy autor de un proyecto conjuntamente con el diputado Fernando Carbajal vinculado a eso. En Argentina, donde tenés la mitad de la gente en la informalidad, gente que si tiene algún trabajo es por fuera del sistema, no aporta a una obra social, no está aportando para su jubilación, no tiene la posibilidad de anotarse en el listado del IAPV, no puede sacar un crédito en el banco, tenemos que tratar de incluirlos. En un lugar como Crespo que tiene actividad u otros pueblitos necesitamos empezar a dar trabajo en muchos de los pequeños negocios, en la despensa, en la verdulería, en la carnicería, en la ferretería, las micro, las que pueden tomar uno o dos empleados, créeme que hay un gran potencial, no solo aquí en Entre Ríos, en toda la Argentina, para que parte de esa informalidad se comience a solucionar». Explicó que el Estado debe modificar la ley laboral «porque no es lo mismo cuando vos tenés 20 o 50 empleados, que cuando tenés uno sólo porque muchas veces la propia carga que tiene y el costo laboral que hoy tiene para cualquiera de estos microemprendimientos, microempresas termina poniendo en un pie de igualdad entre quién es dueño y aquel que está trabajando». Opinó que el problema es que la economía no ayuda y es un desafío para la política.

Ante la pregunta sobre si se trabajará sobre energías renovables respondió afirmativamente, aseverando que hay que trabajar en general sobre el sistema eléctrico en la provincia de Entre Ríos, «en Enersa. Hay que modificar su funcionamiento en el ente provincial regulador energético que está intervenido prácticamente desde su creación y por supuesto vamos a trabajar en energías renovables porque ahí también hay que modificar algunos aspectos de la legislación para hacerla más razonable y que priorice la posibilidad de muchos que quieren generar para luego incorporar a la red. En éste sentido la propia economía de hoy de la Argentina no está ayudando porque hay mucho dinero internacional para ese tipo de emprendimiento en materia de energía renovable. Hay que pelear algunas cosas sobre todo en la posibilidad de cómo hacemos para modificar las condiciones de generación y cómo incorporar al menos en el Estado de la provincia de Entre Ríos más allá del Sistema interconectado Nacional».

Por su parte, Julián Ariel Maneiro, precandidato a senador titular por el Departamento Paraná y quien está acompañando la recorrida de Galimberti por la provincia, comentó «nosotros con Pedro, con Darío Schneider y con Marcelo Cerutti acá en Crespo nos estamos proponiendo como una opción dentro de lo que es Junto por Entre Ríos Cambiemos, una alianza de varios partidos, la Unión Cívica Radical, el Pro, el Gen, Movimiento Social Entrerriano, que nos presentamos como opción de cambio de transformación a 20 años del partido justicialista en la provincia de Entre Ríos. Nos ofrecemos como una opción de cambio y de transformación. Queremos llevar adelante políticas de innovación, de transformación en materia educativa, en materia de trabajo, fomentar el emprendedurismo, fomentar la iniciativa privada, facilitarle a los emprendedores, a los empresarios la posibilidad de generar no solo trabajo sino también su propio desarrollo y apostar el crecimiento de la producción».

SOLNoticias