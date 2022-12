- Publicidad -





El Diputado Nacional Pedro Galimberti por Cambiemos recorrió la capital provincial, luego pasó por Valle María y llegó a Crespo, finalizando el itinerario en Ramírez. «Hay una Entre Ríos con más pobreza, falta de conectividad, energía eléctrica y caminos.» Destacó el rol de los municipios para solucionar los problemas de los vecinos



En diálogo con SOLNoticias se refirió al armado electoral del frente «Entre Ríos Cambia». «Venimos haciendo trabajo de hormiga llegando a los distintos rincones de la provincia». Remarcó que se encontró con más pobreza, falta de conectividad, energía eléctrica y caminos. Destacó el rol de los municipios y la articulación con provincia y Nación



El legislador estuvo en Paraná donde participó de reuniones vinculadas con la política y el armado que se lleva adelante en la capital provincial. Luego pasó por Valle María y Crespo para terminar el itinerario en General Ramirez en un encuentro con la Alianza Ramirense.

¿Cómo se viene perfilando el sector, que es una suerte de Coalición con distintos actores, en vistas al próximo período electoral?

P.G.: Entre Ríos Cambia, muy bien, trabajando como lo hicimos desde el año pasado cuando surge el espacio, con mucha recorrida del interior. Entre Ríos tiene la particularidad de que tiene más de ochenta municipios, tiene una distribución muy amplia de su población en numerosos municipios, y también hay muchas comunas y juntas de fomento, que en definitiva desde el punto de vista administrativo hacen aproximadamente doscientas cuarenta unidades administrativas, así que hay que llevar a cabo una recorrida vasta.

Tratamos de llegar a todos los departamentos y cuando llegamos a los departamentos nos vamos turnando para llegar a su vez a éstos distintos lugares. Venimos desarrollando una tarea al estilo antiguo de la política con mucha llegada al lugar. Mucho cara a cara y tratando de recobrar algún vínculo que no digo que se había roto, pero nosotros venimos del radicalismo. Nuestro partido desde el 2001, 2003 de alguna manera ha quedado un poco golpeado por diferentes circunstancias y a veces hace que los dirigentes no lleguen a esos lugares, pero la gente está y la verdad que hemos encontrado en ese camino a partir del año pasado una muy buena recepción y además porque estamos convencidos de que los estamentos locales del gobierno, es decir, el municipio, las juntas de gobierno y las comunas, son los que primero están cuando aparece la primera línea, conoce de primera mano cual es la situación en esos lugares, sin dejar de lado que provincia y nación tiene que hacer otras cosas, pero la mayor parte de los inconvenientes se solucionan ahí.

Y en ese sentido nosotros también tenemos uno de nuestros firmes propósitos es trabajar desde los gobiernos locales, nosotros decimos que la construcción a diferencia de otro momento, es de abajo hacia arriba, porque en esa enormidad de gobiernos locales que hay, las realidades y la idiosincracia y las pretensiones que tienen los entrerrianos de cada uno de esos lugares son diferentes, por tanto, hay que hacer ahí una tarea que no es únicamente buscar el voto para la campaña, hay que tratar de encontrar la posibilidad de desarrollo en función de las características que tenga cada lugar. Así que en lo personal además para mí es un trabajo, una función que lo disfruto y que estoy seguro que va a traer muy buenos resultados. Es un proceso diferente por lo que exige dedicación, tiempo, charla mano a mano, pero no tengo dudas de que cuando empiece a dar su frutos va a ser muy importante.

¿Es reacio a la política a través de las redes sociales?

P.G.: No, hoy hay que entenderlo, y sobretodo las generaciones más nuevas de entrerrianos, muchos de sus vínculos de comunicación son a través de un dispositivo móvil. Yo tengo 52 años, entonces mi apreciación es absolutamente diferente a la del gurí mío que tiene 18, donde vos lo ves que está sentado charlando con sus amigos y amigas y a su vez entre algunos de ellos están intercambiando algunos mensajes.

Todo es parte de lo que tenemos hoy. No somos ni los malos ellos ni los buenos nosotros, sino que el mundo ha cambiado. Pero está claro también que el mano a mano da una visión de lo que se pretende que es absolutamente diferente y es un trato más personalizado y porqué no decirlo también, para los que tenemos algunos años es un poco más sencillo para nosotros relacionarnos de esa manera, así que todo hay que tenerlo en cuenta. Y está claro también que las redes sociales de la misma manera que los medios, hacen un nivel de propagación de la actividad que es absolutamente diferente. En ésto nosotros no podemos dejar de lado nada, pero lo que sí digo, se ha recuperado de alguna manera ésta recorrida con mucha antelación, porque las elecciones van a ser el año que viene, todavía no sabemos cuando, pero se ha recuperado esa idea de que hay que llegar a todos los lugares.

Así que venimos haciendo un trabajito de hormiga muy interesante que creo que va a dar frutos.

¿Qué cambios concretos cree que necesita Entre Ríos?

P.G.: El trabajo desde el gobierno local. Entiendo que hay que modificar algunas leyes pero la articulación con la provincia tiene que ser otra. Yo fui intendente por dos períodos y por ahí tenemos la cuestión, no solamente de pensar una idea sino de cómo la ejecutamos, entonces yo suelo poner, es fácil escuchar hablar de la educación, todos hablan de mejorarla, y en la recorrida, cuando uno habla de la infraestructura escolar, nos pasó en Valle María, hay un problema que se repite en innumerables escuelas de la provincia. Por las características que tiene la provincia de Entre Ríos, por como se mueve, por las características de los veranos muy calurosos e inviernos muy fríos se producen rajaduras que se traducen en filtraciones. Cuando la directora me cuenta ésto yo le dije que lo he visto como intendente, si bien no es una materia específica nuestra, siempre terminábamos solucionando desde la intendencia éstos problemas. Los pequeños arreglos de infraestructura los tiene que hacer el municipio, porque si lo tenemos que hacer a través de la partida de arreglos menores que tiene hoy asignada Arquitectura de la Provincia se va un año y medio o dos, entonces el tanque que se rompió pierde agua un año.

Yo suelo decir que si no lo arregla la cooperadora, algún padre o madre que tiene buenas intenciones o el propio municipio, eso queda. Tiene que haber una partida desde la Nación que directamente se destine a los municipios. Que los municipios que además están al lado, que la directora conoce al intendente, sobretodo los más chicos, por ahí en los municipios más grandes es diferente, pero en los más chicos necesitamos que las cosas se resuelvan rápidamente, por eso digo que hay que cambiar algunas de éstas cosas, las relaciones en ese sentido entre el Estado Municipal y el Estado Provincial tienen que cambiar, ser más fluídas para que la llegada del Estado sea más inmediata y eficiente.

Si querés hablar con el IAPV hay que modificar el sistema que tenemos hoy, probablemente en Paraná se puedan seguir haciendo casas como se están haciendo hoy, pero hay que buscar otras alternativas, porque cuando voy a llevar diez casas a un lugar del interior bastante lejos de Paraná, nosotros no sólo tenemos que llevar el techo, también tenemos que llevar el trabajo que hace falta en muchas de esas comunidades. Por tanto ahí también hay que cambiar y hay que habilitar que el trabajo sea en conjunto con el municipio, ¿cómo?, a través de diferentes mecanismos. O un propio mecanismo de vivienda municipal, o de lo contrario con la contratación de cooperativas o de los propios albañiles que hay en la localidad donde sea el propio municipio el que está al frente. Se avanza por etapas. El IAPV tiene que reservarse control, en la medida que avanza la etapa se van haciendo los desembolsos de dinero, pero está claro que no sólo tenemos que llevar la vivienda que llega muy lento, poco el sistema de viviendas en Entre Ríos es prácticamente inexistente. Ha ido perdiendo mucha fuerza con el correr de los años y tiene que ver con un sistema que se ha vuelto pesado, que administrativamente es muy complejo, y que encima para hacer diez o quince casas en vez de hacerlo con la propia gente de esos lugares donde muchas veces hace falta el trabajo, lo estamos haciendo con empresas de grandes ciudades. Cuando el vecino del pueblo está trabajando y sabe quien es el que va a quedar, el intendente también es el responsable porque está interactuando en eso, para ésto hay que modificar algunos artículos de lo que es la Ley de Constitución.

Hay que ver dos casos específicos, política de viviendas, y la infraestructura en la educación. Y un sinnúmero de cosas que requieren éste tipo de soluciones y que deben estar pensadas desde una óptica de Estado austero, que se mueva con celeridad tratando de resolver lo más rápido posible las demandas que hoy tiene la gente.

¿Cómo viene viendo la recorrida que está haciendo por la provincia?, ¿Qué demandas plantea la gente?

P.G.: La verdad que en la zona rural y en la zona subrural, siembre digo lo mismo pero no porque sea un eslogan, sino porque es verdaderamente así, en la zona rural tenés te diría tres o cuatro pedidos. Te preguntan como hacemos para mejorar los caminos, o como hacemos para hacer un camino donde no hay, si hace falta una alcantarilla, si hace falta alguna alcatarilla, algún puentecito, es el ingreso. No sólo para el productor, también tenés la gente que trabaja o vive en el campo. En definitiva quiere el fin de semana venir un rato al pueblo, quiere venir a visitar al abuelo, quiere que esté en condiciones, así que se pide el camino. También se pide la energía eléctrica. A veces no llega, o a veces llega pero es deficiente. Aquí en ésta zona no lo advierten tanto, pero en la zona centro y norte de la provincia mucha gente no tiene energía. El cierre eléctrico norte recién se está terminando ahora. Es muy difícil para las cooperativas hoy en virtud del retraso tarifario que tienen, están bastante ajustadas. Y el tendido tiene sus números.

Al no tener energía las oportunidades de desarrollo no están, ¿Qué cosas se pueden hacer en esa zona?, bueno, en términos de una actividad como la avícola que es tan fuerte, esa es una zona que desde el punto de vista sanitario está virgen, que hay muchos lugares donde hay colonias con pequeñas parcelas de tierra que muchos habitantes se han ido porque se han quedado con veinte, veinticinco hectáreas y no le rinde. Ahí tranquilamente se puede pensar en ésto como una manera de que la gente quede, se afinque, pero también es cierto que en la mayoría de esos lugares los caminos siguen siendo de tierra, y otro tema que se plantea en lo que hablábamos hoy al inicio, la conectividad. Aquel que tiene familia sabe que sus gurises necesitan estar conectados y necesitan comunicarse. Así que en la zona rural te piden conectividad, energía eléctrica y caminos.

Y lo que piden en la ciudad, depende de los lugares. Uno viene a una ciudad ordenada como Crespo, eso es una cosa, pero te vas a las cuatro ciudades más grandes de la provincia hay unos inconvenientes que hacen que esa Entre Ríos que venía antes sea otra, y hoy tenemos otra Entre Ríos. Hay lugares donde la conurbanización avanza.

¿Se ve más pobreza?

Sí, obviamente que hay situaciones de pobreza, pero también muchas veces situaciones de falta de esperanza de la gente que vive ahí, independientemente de que pueda tener un peso en el bolsillo, les es imposible mirar más adelante. Y éste año lo que se agrega es claramente el nivel inflacionario que ha provocado que los pesos que están en el bolsillo no rindan tanto como rendía hace un tiempo. Y éste es un problema que golpea sobretodo en los sectores de menores ingresos.

Hoy en día uno quiere ir a comprar una moto y si le da la financiación es porque lo conoce al del pueblo pero la tasa de interés ya es otra, ir al banco a pedir un crédito personal o emprendario es prácticamente imposible, ni hablar de un crédito hipotecario.

Usted hablaba de caminos, ¿Qué se tendría que hacer con Vialidad?

Los modelos que tenemos en pugna es, por un lado la actual Vialidad, que daría la sensación de que no cumple los objetivos para los cuáles fue diseñada esa institución que verdaderamente era señera en Entre Ríos. Hay algún proyecto, anda ahí el diputado Vittor desde hace ya varios años hablando del tema de los consorcios, los consorcios están habilitados, pero ésto tiene algunas modificaciones. De todas maneras en el mismo sentido en que hoy te planteaba alguna modificaciones a la Ley y a la relación del IAPV con los municipios, advierto que habría que hacer algunas modificaciones a la Ley de Vialidad.

Las organizaciones tienen diferentes maneras de trabajar, a veces se necesitan algunos instrumentos de la legislación para facilitarlos pero acá hay que trabajar de manera mancomunada. Ésto de que el Estado, algunas frases que se dicen de que el Estado viene a resolver todos los problemas son un eslogan. Yo voy a decir uno del que estoy absolutamente convencido, desde nuestro espacio estamos convencidos porque además lo hemos demostrado en gestiones municipales, el Estado necesita el acompañamiento de sus vecinos hay muchas instituciones intermedias de diferente rango que hacen tareas que el Estado ya no puede hacer por diferentes circunstancias, porque se vuelve muy pesado, porque todo es complicado. Y hoy hay cuestiones, y volviendo puntualmente al tema de Vialidad, hoy nosotros tenemos algunos mecanismos donde hay que interactuar porque las mancomunidades son posibles, ésto significa que diferentes estamentos, Juntas de Gobierno, Comunas, y un Municipio puedan atender determinadas zonas o caminos.

Entre Ríos tiene 29.000 km, tiene 3 mil de pavimento de asfalto, la gran mayoría son de tierra, y hay aproximadamante 5 mil km que están con brosa o ripio. Hay que hacer una tarea importante porque Entre Ríos además tenía una característica hace muchos años, que era la distribución de su gente de manera armónica entre el que vivía en la ciudad y el que vivía en el campo, y eso lo hemos perdido porque muchos jóvenes se han ido del campo. Si queremos que la gente se arraigue en el campo hay que darles caminos, conectividad. Ésto tiene que ver con una política de asentamiento poblacional, una cosa es decirla y otra es el trabajo. Pero está claro que eso es una característica que deberíamos recobrar como entrerrianos porque ha sido una característica de la provincia que se ha ido perdiendo en el último tiempo. Hay mucho para hacer puntualmente en Vialidad hay que cambiar y hay que trabajar de ésta manera. Yo suelo decir, no sólo se trata de hacer la ruta o el camino, porque después hay que cuidarlo. Muchas veces se hace la ruta y no van los controles, la balanza va muy poco, que es un problema. Y cuando uno involucra a los propios beneficiarios, frentistas, hay otros compromisos y además yo lo suelo decir de una manera campechana, si llueve la primera vez cuando el camino está mojado porque tiene un tractor medio grande, la primera vez le van a avisar, la segunda seguramente lo van a agarrar de la oreja y lo van a llevar de vuelta al campo, porque las cosas no sólo hay que hacerlas, sino también hay que controlar para su cuidado, que es un gran defecto que tiene el Estado entrerriano en muchas cosas, y que hace que ese capital que se invirtió luego se deteriore rápidamente, y nosotros no podemos darnos ese lujo, sobretodo porque somos una provincia que invierte muy poco en obra pública, y en capitalización, tenemos que cambiar.

El gobierno de Bordet, desde el regreso de la democracia, cuando uno mira en términos de ejecución de presupuesto están los valores más bajos de lo que se presupuesta actualmente en cuanto a inversión en obras públicas. Éste año no van a llegar a cuatro puntos. No ejecutan ni la mitad y sin embargo terminan teniendo dinero en plazo fijo, ¿que son?, ¿una financiera?, la verdad que estamos necesitando muchas cosas que se deben llevar adelante y que requieren no sólo pensarlo desde una estructura administrativa, burocrática, con sustento en la ley, si que también requieren aplicación práctica en el terreno, para que lo que se diseñe en un momento a través de un ministerio, de una dirección, una secretaría, con un plan, con un programa, tenga aplicación práctica del territorio. Ahí es donde está fallando muchísimo el Estado entrerriano, pero insisto en éste concepto, las unidades locales de gestión, los municipios van a tener una tarea muy importante, si la provincia es inteligente en ese armado para derivar responsabilidades con algunos fondos, y si además trabajan, no sólo esas instituciones del Estado, sino también ayudado por los vecinos y por las organizaciones, yo no tengo duda de que ésta es una provincia que va a tener un fuerte cambio.

Con respecto al tema de Salud, ¿Piensa que tiene que tener alguna intervención el Estado Municipal?

Está claro que en Entre Ríos hay un sistema de salud que básicamente consta con la política de derivación, por allí en Crespo tienen alguna mixtura entre lo público y lo privado, que te da una visión diferente. Es una tarea muy compleja Salud, pero está claro que en Salud si uno quiere aplicar recursos del presupuesto es casi infinito porque siempre hay más cosas para hacer, pero hay unas cuestiones básicas que tenemos que ver como hacemos para que efectívamente se desarrollen en algunos lugares porque ha pasado que determinadas cosas que hace veinte años se hacían en los pueblos del interior hoy ya no se hacen más y automáticamente se derivan, entonces una de las falencias que estamos teniendo en cómo hacemos para que los profesionales en diferentes áreas puedan llegar.

Creo en ese sentido que desde el punto de vista de las especialidades nosotros tenemos que tener una mecánica que sea diferente y con carácter ambulatorio, que recorra la provincia para que llegue a diferentes lugares. No se solucionan el 100% de los problemas pero buena parte de ellos, nosotros tenemos que trabajar con esos profesionales en una política de atención primaria de la salud.

Insisto en la articulación entre la provincia y los municipios, porque los municipios no pueden hacer nada salvo algún centro de salud que es atención primaria, en el resto no intervienen, ahí es donde tienen que concatenar esfuerzos entre ambos y muchas de las cuestiones vinculadas de las especialidades, no así lo que tiene que ver con urgencias porque eso requiere de presencia en el lugar, hay que salir a buscar los problemas. Es más económico, que exige y permite focalizarte en determinados lugares o espacios geográficos para atenderlos, y que va a requerir por sobre todas las cosas gestión y administración, creo que ahí hay buena parte de lo que tiene que ver con la medicina preventiva y el sistema de Salud con fuerte acento en la prevención.

¿Cómo va cerrando el año en su labor parlamentaria?, ¿Qué temas en carpeta se estarán hablando el año que viene?

El año que viene seguramente estará muchos meses teñido por la campaña electoral, por el proceso electoral. Es la primera vez que soy legislador nacional. A una semana que habíamos ingresado estábamos discutiendo un presupuesto que no se aprobó, nosotros no acompañamos y el oficialismo no juntó los votos y fue haciendo una secuencia. A los pocos meses se anuncia por el ejecutivo nacional, entre el ministro de economía y el presidente de la nación que se había llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario para renegociar esa deuda, a partir de allí, el presidente de la bancada Frente de Todos, Máximo Kirchner renuncia y ésto originó en el propio frente oficialista una serie de inconvenientes que hicieron que el total de las comisiones recién se terminen de conformar en mayo, cuando lo habitual es en febrero. Así que estuvimos ahí, cuatro meses donde la actividad era muy poca.

Yo estaba en la Comisión de Presupuesto, una comisión que había trabajado todo el año, pero después había comisiones que no tenían ningún tipo de movimiento.

Así que fue un año atípico, y después ingresamos en un momento de la Argentina en donde evidentemente muchas cosas nos han pasado por arriba, sobre todo a quienes ejercen el gobierno pero también a nosotros como oposición. La tarea ha tenido altibajos, es un ámbito complejo, somos cientocincuenta y siete diputados, planteamos un sinnúmero de panoramas los representantes del pueblo de diferentes lugares así que es bastante difícil construír concensos.

