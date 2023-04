- Publicidad -





Esta mañana brindaron una conferencia en el local del Movimiento de Interacción y Desarrollo (MID) el diputado nacional Rogelio Frigerio y la ex gobernador de Buenos Aires y actual legisladora, María Eugenia Vidal.

Iniciando la conferencia de prensa, Rogelio Frigerio se refirió a que están recorriendo la provincia porque «entendemos que hay que estar siempre junto a la gente y no hacerlo unos días antes de las elecciones, estamos aprendiendo de la comunicación de la gente y conociendo la realidad a primera mano y trabajando para los problemas de la gente.

Nosotros estamos en un proyecto para transformar estamos convencidos que damos para mucho mas los entrerrianos y que hace 20 largos años que estamos en una siesta interminables y los temas concretos no se resuelven. En ese sentido remarcó que existe, «una pandemia educativa,» que no hay respuesta con la inseguridad, el narcotráfico. Aquellos que creemos que no estamos condenados para vivir de esta manera y estamos trabajando en temas que le quita el sueño a la gente y no hablar de otros políticos como hacen algunos. Estoy aquí para presentar un plan de transformación de la provincia.

A este espacio lo conforman 15 partidos dentro de Juntos por Entre Ríos, «estamos convencidos de estar juntos y a nivel nacional es lo mismo,» también entendemos que estemos juntos a pesar de las internas, eso nos pide la gente, y demostraremos quien está mejor capacitado.

Vidal: Hay equipo

Me convoca Entre Ríos y me gusta venir a estas ciudades, la política viene a pedir el voto a grandes ciudades y se olvida de ciudades pequeñas, mi objetivo es tener presencia. Ayer discutimos el tema educativo y nos preocupa, no podemos ser indiferentes a eso. Demostramos que hay equipo en cada ciudad, nadie puede cambiar las cosas solos. Hoy lo último que necesitan es escuchar hablar de nosotros mismos, quieren que le contemos como tener trabajo, tener seguridad y muchos temas. Llevará mucho tiempo y dejar de negar la realidad. Ante la consulta en cuánto tiempo se verá el cambio, respondió: «Entiendo el enojo de la gente y no me gusta lo que pasa, pero un día empieza la transformación. Lo que mas angustia no saber donde termina esto. «Es un presente de angustia sin sentido, un cambio es necesario.»

Posibles soluciones al narcotráfico

En relación al narcotráfico, Vidal fue categórica «Cuando es Estado se corre avanzan las mafias, es lo que pasó en Rosario, Gran Buenos Aires, y otros distritos»; y en esa línea agregó que se suma el incremento de homicidios, los robos y el consumo de drogas.

Al ser consultada por las posibles soluciones al flagelo afirmó que es imperiosa la reforma a la Ley de defensa interior. «El ejército debe ir a la frontera y que Argentina deje de ser un colador». También fue categórica en cuanto al rol de la Unidad de Inteligencia Fiscal (UIF) «hay que darle potestad a la UIF para investigar donde va la plata del narcotráfico»; y por último sostiene que es importante la urbanización de barrios. «Más presencia del Estado, menos narcos». Esto empezó con Mauricio (Macri) pero no se continuó, y por eso ahora estamos como estamos,» finalizó.



