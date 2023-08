- Publicidad -





El precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo su paso por Crespo para cerrar la campaña junto a integrantes de Juntos por Crespo



En declaraciones a la prensa, Frigerio expresó: «Estamos con mucho entusiasmo en la campaña, un poco cansados pero queremos recorrer hasta el último minuto todos rincones. Esta semana hemos decidido recorrer 17 departamentos con la idea de agradecer el recibimiento, hace tres años que estamos de recorrida cuando tomamos la decisión de armar este proyecto de transformación para Entre Ríos dentro de Juntos por Entre Ríos.»

Para nosotros es un momento de mucha emoción porque sentimos que estamos cerca de hacer un gran cambio para nuestra provincia, de volver a brillar y a ocupar un lugar protagónico, que volvamos a soñar en grande. Nuestra propuesta fue diseñada en favor del ciudadano acá no hay margen para que no estemos todos juntos el 13 a la noche, así lo han expresado tanto Patricia (Bullrich) como Horacio (Larreta) y acá lo mismo porque es lo que la gente nos pide de mínima para poder conducir los destinos de la provincia después de larguisimos 20 años que nos gobiernan siempre los mismos y no nos dan resultados.

En otro tramo se refirió a Crespo como un buen ejemplo de la cultura del trabajo y del esfuerzo que no se ha perdido, la cultura del orden y educación eso queremos replicar para toda la provincia y aquí tenemos un gran equipo que va a continuar las cosas bien hechas y completar aquellas que no se han hecho. Enfatizó la necesidad de trabajar en equipo después del 13 nación, provincia y municipio todos alineados como lo sentimos los entrerrianos. Podemos hacer muchas cosas en Crespo

Por su parte la precandidata a Vice gobernadora Alicia Aluani expresó: «Para mi es un desafío muy grande y llevar a cabo las propuestas que se han elaborado en equipo desde hace años junto a Rogelio. Con mucha fe y alegría estamos trabajando porque queremos cambiar la calidad de vida de la gente. A partir del 13 todos empezará un cambio en la provincia».

Por último la precandidata a intendenta, Mariela Hildermann, invitó a la ciudadanía a votar por la boleta completa.

