- Publicidad -





En el marco de la Fiesta Nacional de la Avicultura, se llevaron a cabo dos charlas técnicas gratuitas, para conocer más acerca de la avicultura, destacando el valor productivo de nuestra localidad.

El martes 8 de noviembre comenzaron las charlas técnicas de la mano de Damián Di Pace, con su conferencia ‘El comercio del futuro: análisis de la economía que se viene’, con el eje será: ‘Del cambio de tendencia a tendencias en cambio’.

- Publicidad -





Ante un importante marco de asistentes, el reconocido economista ofreció una disertación sobre el Comercio del Futuro. Minutos antes habló con la prensa sobre distintos aspectos de la economía argentina. La actividad fue organizada por la Feder

El economista Damián DiPace estuvo presente el pasado martes en la ciudad de Crespo brindando la Conferencia «El Comercio del Futuro: Análisis de la Economía que se viene» en el Salón Canela. El encuentro fue en el marco de la Fiesta de la Avicultura. SOLNoticias mantuvo un diálogo con él antes del comienzo del evento.

Los desafíos de Argentina en el contexto laboral

DiPace respondió a las consultas de los periodistas. Comenzó diciendo que considera que la Argentina tiene un problema de productividad laboral ya que la misma viene cayendo en los últimos años. «La productividad laboral implica el nivel de competitividad de diferentes sectores de la economía. Vamos hacia una economía en la que la incorporación de bienes de capital mejora el nivel de productividad y la realidad es que ha caído la inversión privada en Argentina», dijo. Explicó que la situación actual no solamente hace que la gente tenga que trabajar más sino que la gente trabaje mejor. Además agregó que la hora de trabajo argentino cayó en términos reales respecto de su nivel de producción «pero cayó la productividad, esa producción, esa fuerza de trabajo cuando trabajás, el grado de productividad respecto de América Latina ha caído fuertemente, entonces para vos lograr la reducción de esas horas de trabajo tenes que justamente lograr dos inversiones concretas, una en bienes de capital y otra en tecnología de organización, cómo yo mejoro la organización para lograr una mejora de la productividad por hora. No se puede debatir ninguna baja de carga horaria si no se logran fusionar esos dos aspectos», dijo.

Luego agregó que desgraciadamente ante la evolución de la inflación no solamente para recuperar nuestro poder adquisitivo tenemos que trabajar menos sino que tenemos que trabajar más, «de hecho me pasa a mí que estoy trabajando muchísimo más que previo al año 2018, porque la economía argentina viene deteriorándose desde el año 2018, no desde el 2020, entonces yo tengo que trabajar más, ¿por qué?, porque para poder sostener la estructura de mi consultora el grado de productividad de la economía en relación al nivel de ingreso cayó fuertemente, entonces sería una locura que trabaje menos. Entonces ¿Qué es lo que está pasando?, claro que si evidentemente yo podría tener un Damián DiPace en realidad aumentada y estar acá y en veinte lugares podría estar dando diez, veinte conferencias a la vez, pero no existe eso porque no tengo la plata para esa tecnología, porque no sé si el público lo aceptaría, y porque sería la única forma de lograr productividad, que yo prestador de servicio pueda tangibilizarlo a través de mayor tecnología, entonces sería una forma de que yo no esté viajando a veinte lugares, pero yo no tengo ni el nivel de inversión ni puedo hacerla ni quiero hacerla en éste momento y ni siquiera sé si la demanda la aceptaría, entonces mi sector no se puede. Tenés que ver sector por sector, ¿primero se puede o no se quiere, y segundo si se quiere se puede? entonces esto no es en general si se puede reducir la carga horaria porque sí genéricamente», comentó.

También comparó a la economía argentina con la de los países nórdicos, «están en el sector cuaternario de la economía y su grado de productividad y competitividad es muy grande. El sector cuaternario es conocimiento, software, biotecnología, genética. Han logrado un grado de productividad que les permite hacer su economía muy competitiva. Cuando alguien produce un bien en Argentina solamente por costo logístico de llevarlo de Entre Ríos al centro de nuestro país, a la ciudad de Buenos Aires el costo del producto en promedio es del 21%, cuando lo comparás con Europa el costo respecto de la logística es del 7%, entonces ahí reduje un grado de costo que tiene nuestra economía respecto de Europa en la situación del transporte y la logística. Explicó que la presión tributaria argentina en relación a lo que genera, a la generación de dólares es muy alta en relación a la economía europea. «Entonces no es reducir la jornada laboral porque nos va a hacer más felices, de hecho fijate que la mayoría de los que están en actividad independiente, los emprendedores han tenido que incrementar su jornada laboral porque no les cierran los números, es al revés», aseveró.

Ante la consulta de cómo podrían hacer los trabajadores argentinos para no trabajar tantas horas respondió, «Justamente yo me encargo de ver qué pasa en la microeconomía en relación a una macro distorsionada, y yo a veces me angustio, me frustro sabiendo que no lo vamos a poder solucionar, porque a nosotros desde la micro nos han querido inculcar que nosotros podemos sortear una macroeconomía desequilibrada respondiendo desde la micro, muchos todavía sostienen de que un programa de precios justos va a ser eficiente, entonces queremos solucionar la micro, no la macro, yo de hecho muestro en mis presentaciones que un desequilibrio macroeconómico solamente tiene posibilidad no de ser sorteado desde la micro sino de lograr tener menos costo respecto de otro que por ahí tiene más conocimiento para sortearlo, pero nadie lo puede sortear, entonces vos tené en cuenta lo siguiente: en Argentina la inflación acumulada las últimas tres presidencias está siendo casi del 6.700%, se fue incrementando año a año, hay algo que sucedió entre el año 2003 y el año 2007 que fue un patrimonio que se perdió en Argentina, Néstor Kirchner, superávit fiscal, superávit comercial, la inflación era muy baja, de hecho era de un dígito, ¿Por qué ahora nos quieren convencer de que si en aquel momento Néstor Kirchner fue el padre de la economía, quien administró, quien tuvo una economía creciente, pujante, generadora de empleo y tuvo su buen patrimonio ahora que se perdieron está bien y en aquel momento que se ganaron con inflación de un dígito que estaba mal?, no, aquello estaba bien y esto está mal, entonces lo que ha sucedido en Argentina es que ese desequilibrio macroeconómico se hace en el tiempo y llega un momento donde definitivamente revertir ese proceso es angustiante, lleva tiempo y lleva costos y son políticos además de económicos. Estamos en esa instancia en éste momento, donde vos tenés muchos precios de la economía, precios relativos de la economía, retrasados que se van a tener que adaptar al tipo de cambio, tarifa de servicios, combustible, transporte y el precio padre, madre de la economía, que tiene que ver con el dólar».

Más adelante habló sobre su rol como economista y comunicador y dijo que en los últimos quince años en Argentina ha sido un deterioro permanente, «la gente vota y la gente elige, yo creo que por lo menos nosotros desde la divulgación periodística hemos intentado hablar sencillo de temas complejos, y la gente lo ha interpretado, la gente hoy sabe que por más que le den un precio justo eso no le va a salvar la vida, y antes pensaba que esa era una forma de paliativo para la economía. La gente sabe que cada vez que es contexto electoral y se comienza a emitir plata va a perder poder adquisitivo en su ingreso. Eso es muy bueno, y han tardado diez años diferentes referentes en mostrarlo y explicarlo, educar sobre la inflación, un país que tenía tanta cultura inflacionaria, el sector político por el hecho de no arreglar su cuenta y tratar de arreglar los terceros, nosotros, intentó convencer desde ese lado que la inflación no era un fenómeno monetario. Ahora vos fijate, América en plena pandemia se pone a emitir moneda, Europa se pone a emitir moneda y hoy tienen inflación. Entonces evidentemente era un fenómeno monetario y por cada unidad monetaria desgraciadamente es un sinsentido para la producción de bienes y servicios en relación a esas monedas circulantes, no hay otra, no le busquen otra forma».

Expectativas para el comercio y posibles oportunidades

Al ser consultado sobre qué medidas deberían tomar los comerciantes se refirió a la economía en Entre Ríos, «lo importante es que estamos en una caída de las ventas minoristas del 3,2% de acuerdo a la Cámara. Cuando hablamos de la economía y sobre todo en Entre Ríos puntualmente, tenemos una economía disociada, una economía de frente externo que está en el mejor momento, por lo mismo también me preguntan ‘Damián, ¿Cómo está la economía?, ¿estamos en ésta inflación?’, de ninguna manera porque la industria crece, la construcción crece, el campo crece, desacelera, sí, o sea vos tenés una economía en Entre Ríos donde ves un sector externo al que le está yendo de mil maravillas, nunca le fue mejor, y después tenés un sector interno que no está pasando la misma situación, entonces el comercio por una parte recibe el frente externo, aquel que exporta un grado de satisfacción y recibe del frente interno, aquel que vive de otro tipo de actividades un grado de insatisfacción, entonces tenemos una economía disociada».

Luego habló concretamente de los comerciantes y dijo que «por otra parte creo que estamos en un contexto donde si sos comerciante, hoy ante esa situación de desaceleración de la actividad económica, gana el mercado aquel que mejora la experiencia, aquel que mejora su nivel de oferta, y aquel que lo lleva a los hogares en forma omnicanal, tanto online como presencial físico, es híbrido. Fijate lo que paso con pandemia, ¿ustedes se dieron cuenta de que todos los lugares donde hay presencias físicas, espectáculos están explotando?, ¿No los conmueve ver que todos los restaurantes se llenan? Hay un fenómeno social, la economía es una ciencia social, el comercio está pasando por una oportunidad enorme, que tiene que ver con que la gente tiene muchas ganas de vivir socialmente porque la gente ve que su nivel de ingreso va a perder poder adquisitivo mañana por lo cual es mejor disfrutarlo hoy y ahí también hay una oportunidad», consideró.

Finalizó diciendo que evidentemente los niveles de tasa en materia de consumo también son una oportunidad «porque si yo me puedo financiar al 48% para comprarme un Smart TV para el comerciante debería ser una oportunidad también. Entonces a mí me parece que en materia de comercio también hay que leer el entorno y precisar la herramienta para poder abordarlo. Hay mucha oportunidad. Hoy en esta conferencia acá en Crespo yo voy a hablar mucho sobre las oportunidades, no me van a ver dando una charla negativa, al contrario, van a ver una charla positiva, qué es lo que tiene que hacer el comercio de Crespo para adaptarse al actual contexto».

El viernes 11 se desarrolló la Undécima jornada avícola de actualización: ‘Una salud, estándar único: Por y para la avicultura’, organizada por la Red Alimentaria.

En la oportunidad se contó con la presencia de Dario Schneider, Luis Niderhaus (presidente de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura), Devora Dorensztein (Red Alimentaria) e Isidro Molfese.

SOLNoticias