El Pte. de la Federación Económica de Entre Ríos, Silvio Farach, en declaraciones a SOLNoticias se refirió a la nota entregada al ministro Ballay, en la cual se plantea un incremento «progresivo» de la energía eléctrica. Además sostuvo que la falta de insumos y bajas de personal por la pandemia están afectando al normal desarrollo de la actividad productiva.

Días pasados la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) elevó una nota al Ministerio de Economía de la Provincia de Entre Ríos, luego de que integrantes de la entidad se reunieran para hablar sobre el impacto del aumento de las tarifas eléctricas en la actividad comercial.

En diálogo con SOLNoticias, el presidente de la FEDER, Silvio Farach, habló sobre los puntos que expone la nota presentada al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas encabezado por el contador Hugo Balay el pasado 30 de diciembre.

El dirigente contó que el pedido que realizaron fue basado en el último consenso fiscal, y en las incidencias que iba a tener en la cuestión impositiva, tanto en el comercio como en la vida cotidiana de cada entrerriano. La nota fue elevada aprovechando que desde la entidad tenían conocimiento anticipadamente que los incrementos en las tarifas vendrían a principios de 2022, para solicitar que se les informe cuáles son los porcentajes que se van a dar, y fundamentalmente para dejar un pedido expreso de que el incremento fuera progresivo y no de una sola vez para que no impacte tan fuertemente en el bolsillo de los ciudadanos y comerciantes. Farach comentó que todavía no han obtenido una respuesta de parte del Estado, pero que seguirán insistiendo y profundizando el pedido para que no tenga una incidencia y un impacto tan brusco en las finanzas de los ciudadanos.

Aumento del 21%

Ante la pregunta sobre el aumento del 21% que propuso el EPRE, el presidente de la FEDER opinó que si bien es menor al 42% de aumento del que se habló inicialmente, ese porcentaje también va a tener un impacto y una incidencia. Destacó que la inflación a lo largo del año ha superado el 50% holgadamente entonces las empresas necesitan actualizar este tipo de costos.

Farach considera que los dos años de parálisis de la actividad económica han dejado secuelas, consecuencias que se están pagando hoy pese a la aparente normalidad. Hay sectores que han sufrido de manera muy profunda lo que hace que la recuperación sea lenta, y desde la FEDER consideran que es inoportuno que en los meses donde mayor consumo de energía hay, debido a las altas temperaturas, tanto en domicilios como en comercios, se les sume un 20% de aumento a las tarifas.

Falta de insumos en actividades comerciales

El líder de la FEDER explicó la situación en la que se encuentra el sector productivo en la actualidad.

Según Farach, la matriz productiva en la Argentina no está trabajando con normalidad, las empresas están pagando las consecuencias de los contagios y aislamientos, se debió trabajar con una capacidad limitada, no solamente en lo operativo por la falta de personal, sino también por el licenciamiento en el mes de enero, por lo que es un mes complejo para conseguir los insumos.

Las Pymes tienen muchas veces falta de insumos porque muchas veces requieren de componentes que son importados. «A Argentina le faltan dólares, y yo creo que ahí es donde vienen los cuellos de botella que se arman en las aduanas donde nos han hecho saber que muchísimos insumos están detenidos por uno, dos, tres meses lo que hace que se rompa la cadena productiva», explicó.

Baja de empleados por Covid

Ante la consulta por la cantidad de empleados que sufrieron Covid, Silvio Farach contó que ni bien se complicó la situación, desde la FEDER se comunicaron con el Sindicato de Empleados de Comercio para solicitarle una estadística de las bajas denunciadas.

Para el dirigente, hay lugares donde estuvo «la viveza criolla» de la mano del personal, en los que un 30% se aprovecharon de la situación y presentaron certificados por 4 o 5 días lo que haría presuponer que estaban enfermos y no lo estaban o que habían tenido contacto estrecho.

Agregó además que depende de la seriedad del empleado. «Cuando uno hace ese tipo de cosas no solamente afecta a la patronal sino también recarga de trabajo a su compañero», dijo.

Crespo será sede de la reunión del lanzamiento de la agenda de trabajo de la FEDER programada para el mes de marzo

Al cierre de la entrevista, el entrevistado informó que el día 12 de marzo habrá por primera vez, una reunión de Comisión Directiva de la entidad en Crespo.

También aprovechó para saludar y agradecer a la Vicepresidenta de la entidad de la Federación Económica, Mariela (Gallinger) y al presidente del Centro Comercial local, ambos anfitriones del encuentro que se llevará a cabo próximamente.

Audio de la entrevista



SOLNoticias