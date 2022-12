- Publicidad -





La actividad denominada «Por qué los humedales «se realizará este domingo 4 a partir de las 19:00 en el Parque del Lago. Habrá música, danza y arte. Participará la Brigada de Bomberos. «Vamos a compartir experiencias y conocimiento», aseveró el Prof. José Landra

José Landra, docente del Instituto Comercial de Crespo, habló con SOLNoticias sobre la actividad que se realizará el domingo 4 de diciembre en el Parque del Lago. Se trata de un proyecto participativo de cuatro escuelas de Crespo que tiene como objetivo concientizar a la sociedad en relación a los humedales.

El docente comenzó diciendo que el domingo 4 de diciembre desde las 19:00 se realizará una actividad organizada en el Parque del Lago. De la organización del evento, participan alumnos y docentes de cuatro escuelas de Crespo, la Escuela Técnica, el Instituto San José, la Escuela Nº 60 y el Instituto Comercial de Crespo.

Landra dijo que el objetivo es poder compartir con quienes lleguen hasta la zona del Parque del Lago «la experiencia que nosotros tuvimos, sobre todo éste año en relación a los humedales y particularmente a lo que es el sitio Ramsar, Delta del Paraná».

Agregó que las escuelas han estado trabajando desde el año pasado con éste proyecto. «El año pasado arrancamos con estudiantes de cuarto año, en particular nuestra escuela. La escuela 60 y la San José sigue con los de quinto, y la técnica también tiene un grupito de cuarto y de quinto», contó. En 2022 realizaron una visita con integrantes de las cuatro escuelas a la localidad de Las Cuevas, una de las localidades que está relacionada con el Sitio Ramsar del Delta del Paraná.

Landra explicó que el domingo la idea es compartir un momento con números artísticos, musicales y de danza, además de explicaciones que van a dar los estudiantes.

También se contará con la visita de una habitante de la localidad de Las cuevas. Se trata de Daniela Castañeda, quien según detalló el entrevistado, «fue nuestra anfitriona cuando visitamos Las Cuevas. Es senderista y está muy involucrada con la cuestión de la preservación de los humedales».

Además, el docente mencionó que contarán también con la presencia de algunos integrantes de los bomberos voluntarios de la localidad de Crespo que forman parte de una brigada de reconocimiento, «ellos hacen sobrevuelo sobre el Delta por ésa cuestión de los incendios y cualquier otra problemática que detecten y que requieran de la intervención de diferentes brigadas», explicó.

La importancia de los humedales

Al respecto de la importancia de los humedales, Landra manifestó que desde hace varios años se viene trabajando en la Escuela de Comercio con la metodología de las empresas simuladas, y en la década del ’90 se creó una asociación civil con el nombre de Asociación Civil Centro del Ambiente. En ese entonces, la rectora era Griselda Jacob, y varios profesores se involucraron con las Asociación. Ese Centro del Ambiente aún existe, «actualmente trabajamos con Griselda, por más que ella esté jubilada compartimos cátedra. Yo la convoqué hace unos años y trabajamos hace años juntos, y surgió la temática de los humedales con los chicos hace cuatro o cinco años atrás como una manera de concientizar desde las escuelas, pensando en la responsabilidad que tenemos los seres humanos con nuestro ambiente», dijo.

Consideró además que «el humedal es un sistema que permite rescatar partes del ambiente basados en el agua, que el elemento más importante que nosotros tenemos y que muchas veces no lo valoramos como corresponde porque uno abre una canilla y sale agua, pero no piensan todo el proceso, tanto artificial, porque se necesita de bombas para extraerla, como natural que se produce para generar ese agua que nosotros consumimos, entonces como está ahí suponemos que siempre va a estar ahí y que va a estar siempre en las mismas condiciones, y sin embargo sabemos que no es así, que hay muchos lugares en el mundo que han sufrido la disminución del agua disponible, sobre todo el agua potable disponible para el consumo». Siguió diciendo que los entrerrianos tenemos una reserva de agua muy grande cerca, que es la que está frente a Diamante, Las Cuevas, el Delta, y un poco más al norte los Esteros del Iberá.

Explicó que es necesario concientizar sobre esa cuestión para que no solamente podamos disfrutarlo y usarlo nosotros, sino que quede para el futuro, teniendo en cuenta el concepto de ambiente sostenible y ambiente sustentable que «pretendemos que se difunda, porque tampoco implica que no se pueda usar, porque se generan extremos a veces , de no tocar nada, que no se puede hacer nada, a hagamos todo, usemos todo, y no. Siempre el concepto de lo sostenible o sustentable donde se haga un uso responsable porque el ser humano, pensando concretamente acá en el Delta, siempre existió, siempre vivió ahí, imposible es que nosotros pretendamos que el ser humano se vaya de esa región y que quede como reserva sin que pueda utilizarse, el uso que nosotros proponemos es un uso responsable, es como la tierra, la producción se genera a partir de la tierra, pero hay que hacerlo de manera consciente, no solamente pensando en lo rentable, en lo inmediato, sino en el muy largo plazo», dijo.

Sobre la actividad de mañana reiteró que todos los que quieran y estén en la zona del lago, podrán acercarse. «Habrá un escenario, donde van a estar cantando y bailando. Las escuelas tienen diferentes participaciones, va a estar el profesor y artista plástico Tato Ferrer haciendo una intervención con una pintura participativa, donde el que quiera puede pasar y dejar su colaboración a través de las pinceladas que van a estar haciendo tanto los chicos como adultos que van a estar ahí, es abierto a toda la comunidad la invitación», comentó.

Luego contó que el grupo de profesores y directivos que realizan la actividad buscan dar a conocer lo que se está haciendo en torno a la problemática de los humedales, y propusieron hacer una actividad de cierre abierta, que no fuera en las escuelas, sino en un lugar donde se pueda tener mejor acceso a la sociedad en general, por lo que se propuso hacerla en la zona del Parque del Lago donde está el pabellón de la avicultura para acercar todo ésto a la comunidad de Crespo.

«Vamos a estar ahí compartiendo experiencias y un poco de conocimiento también», concluyó.

SOLNoticias