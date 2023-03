Entre Ríos tiene una respuesta eficiente a una demanda energética histórica

- Publicidad -





Hace 50 años que no se registraban picos de calor como los que atraviesa hoy el país y que tienen a la provincia como uno de los puntos más afectados. Sin embargo Enersa, que distribuye más del 70% del servicio, no tuvo mayores inconvenientes en el suministro. El notable contraste con lo que sucede en Buenos Aires.

El país atraviesa uno de los veranos más duros que se recuerde en el corto y mediano plazo. De hecho, los registros térmicos de este período estival no se alcanzaban hace por lo menos medio siglo. En este contexto, hay un dato que no se puede soslayar: la respuesta del sistema eléctrico de Entre Ríos ha sido altamente eficiente hasta el momento. Más aún cuando se hace un ejercicio de contrastes entre lo que sucede hoy en Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana -con cortes contínuos y varios días sin servicio lo que ha derivado en reclamos ciudadanos en las calles- con lo sucedido en Entre Ríos, donde el suministro no ha tenido más que interrupciones puntuales y por causas externas.

Hay algunos datos que sirven para poner estas conclusiones con mayor claridad. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) informó que “el viernes 10 de marzo a las 15:15 se registró un nuevo máximo histórico de demanda en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) de 28.562 MW, superando el pico nacional del pasado 6 de diciembre de 2022”.