Además, exigieron al Gobierno nacional como al Provincial que “sean coherentes entre sus dichos y sus actos. El Ministro (Julián) Domínguez no puede decir públicamente que no aumentarán las retenciones y dos días después aumentarlas. No puede expresar que hay libertad para exportar productos del campo y obstaculizarlos sistemáticamente por vías de hecho. El Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, no puede decir que dialoga con el campo cuando en 6 años recibió sólo en dos oportunidades a la Mesa de Enlace Provincial. El Gobernador no puede afirmar tampoco que apoya a la producción cuando no rechaza las medidas anti campo del Gobierno Nacional, como si lo hicieron públicamente los Gobernadores de Santa Fe y Córdoba, de su mismo signo político”.