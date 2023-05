- Publicidad -





Los nuevos valores de la energía eléctrica afectarán a sectores más vulnerables. Desde la distribuidora aseguran que el 30% de los usuarios no está al día

El Entre Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE) emitió una nueva resolución, la 062/23, mediante la cual traslada al cuadro tarifario eléctrico provincial los incrementos en el precio mayorista de la energía resueltos por el gobierno nacional, con tres anexos que establecen los nuevos valores para los meses de mayo, junio y julio respectivamente.

- Publicidad -





En los considerandos, el EPRE justifica los aumentos por “el dictado de la Resolución RESOL-2023-323-APN-SE#MEC de la Secretaria de Energía de la Nación de fecha 29/04/2023 y que fuera publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina en fecha 2 de mayo de 2023 por la cual se modifican los precios estacionales”. También alude a “la Nota ENERSA GC N° 107/23”, mediante la cual la empresa provincial solicita la actualización tarifaria.

En razón de ello, el organismo considera que “debe aprobar un nuevo Cuadro Tarifario para el período comprendido entre el 1º y el 31 de mayo de 2023 y que se corresponde con el cuadro tarifario vigente al 30 de abril de 2023, y al cual, sin variación en el valor agregado de distribución se trasladan en su justa incidencia y conforme las nuevas categorías, «los valores de adquisición fijados por dicha resolución nacional». Ello quiere decir que, por ahora, el ente regulador no retoca el VAD, el Valor Agregado de Distribución, que compensa los costos que afrontan las empresas distribuidoras, ENERSA y las cooperativas, para llevar la electricidad hasta los medidores de cada usuario.

Ese VAD, que ha quedado retrasado por el congelamiento, representa en la actualidad el 12 % del total de la factura. Con ese porcentaje, las distribuidoras deben saldar compromisos que van desde los sueldos de sus empleados, pasando por los insumos y todos los demás costos que se afrontan para la prestación del servicio.

El flamante cuadro tarifario, que en tres meses traslada el aumento del 70% para el Nivel 1 resuelto por Nación, impactará no sólo en los “altos ingresos” incluidos en esa franja. Para el caso de Concordia, fuentes extraoficiales aseguran que, en los papeles, el 40% de los usuarios aparecen calificados como «nivel 1», aunque no caben dudas que muchos de ellos no poseen ni elevados ingresos ni tampoco un patrimonio que justifique tal calificación. “Por ejemplo, en uno de los barrios extremadamente pobres, donde todas las viviendas son casillas de madera, hay cinco usuarios de Nivel 1”, ejemplificó un allegado a la Cooperativa Eléctrica concordiense.

El comercio “común” no se verá alcanzado por el aumento del 70%, puesto que fue asimilado al Nivel 3, precisaron a El Entre Ríos. Se considera como tales -usuarios comerciales comunes- a aquellos locales cuyos consumos no superen los 10 mil Kw/h por mes.

En la capital del citrus, los incrementos tarifarios están impactado en la “cobrabilidad”. Según trascendió desde la distribuidora, aproximadamente un 30% de los usuarios no está al día. A ello hay que sumar las pérdidas en red, provocadas por los enganches y otros modos de consumos ilegales de energía, que han crecido hasta aproximarse al 25%.

Tanto dichas pérdidas, como los problemas de cobrabilidad y el congelamiento del VAD, estarían ocasionando un inevitable desfinanciamiento.