Alrededor de las 8:00 de la mañana se autoconvocaron empleados municipales en el edificio municipal y luego frente a plaza Sarmiento para pedir por el pago de una suma fija de 100.000 pesos. No fueron recibidos por el Ejecutivo por lo cual estarán en asamblea permanente, señalaron desde el sindicato

Noelia Goette, Secretaria General del SUOYEM, Sindicato de empleados y obreros municipales de Crespo habló con SOLNoticias de la movilización. Están solicitando un bono de 100.000 pesos. La sindicalista explicó que del reclamo están participando empleados de diferentes sectores.

La dirigente comenzó refiriéndose a las negociaciones que han tenido lugar en estas últimas semanas. Los reclamos de los empleados se relacionan con la última devaluación, según dijo «hemos tenido negociación con el departamento Ejecutivo, con el segundo semestre fue ocho, ocho, y ocho en porcentaje, pero después de la devaluación el porcentaje de aumento quedó muy desfasado entonces se realizó el pedido del Bono pagadero en en dos o tres meses de acuerdo con lo que se estaba haciendo a nivel nacional».

Goette comentó que desde el sindicato habían realizado el pedido el día 23 de agosto, después de la devaluación, al igual que muchos sindicatos de la provincia, «se pidió un un remunerativo, el pedido era de 100.000 pesos pero obviamente se podía charlar. Desde ese día hasta el día de la fecha no se ha tenido comunicación con el departamento Ejecutivo, no han realizado una contrapropuesta, no han realizado una comunicación entonces se hizo en el día de la fecha a las 7:00 de la mañana una asamblea para tratar este tema con los empleados frente al municipio de Crespo y no hemos tenido diálogo con el departamento ejecutivo, no ha salido nadie a recibir al empleado», por lo que se decidió realizar una asamblea permanente hasta ser escuchados.

Luego dijo que van a mantenerse en asamblea permanente hasta obtener respuesta, es decir que «el empleado puede ir a su lugar de trabajo y también puede retirarse a su domicilio pero el sindicato queda en la asamblea. La asamblea no se cierra y se pide al Ministerio del trabajo que se haga una conciliación».

También adelantó que seguramente se van a ver afectados los servicios, «se van a cumplir las guardias mínimas seguramente cosa de garantizar los servicios a la población, pero sí se verán afectados los servicios porque no se llegó al diálogo».

Más adelante contó que por cuestiones de agenda no se los pudo atender hoy, «pero tampoco se solicitó de alguna forma una salida y un pedido de reunión en algún otro lado, en algún otro horario, no se realizó el recibimiento por parte del intendente ni por ninguno de los secretarios».

