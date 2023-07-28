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En Crespo 20.657 electores están habilitados para sufragar el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias (PAS0).

La votación comienza a las 8:00 y finaliza a las 18:00. Son nueve las escuelas habilitadas para votación en la ciudad de Crespo.

Escuela Mesa Desde Hasta
ISC 819 AAB, AURELIO OSCAR ALBORNOZ LAFERRARA, MARIANGEL ANALI
820 ALBORNOZ SALINA, ABRIL ARIADNA ARCE, LAURA EVANGELINA
821 ARCE, LAUTARO JOAQUÌN BAROLI, BAUTISTA EDGARDO
822 BAROLI, NICOLAS SAMUEL BAUMAN, DANIEL JOSE
823 BAUMAN, EMILIO MIGUEL BERNHARD, MIRIAM GUADALUPE
824 BERNHARD, NADIA AILEN BOST, SERGIO ALEJANDRO
825 BOTTERO, CARLA DE LOS MILAGROS BURNE, CYNTHIA VERONICA
Esc. 54 826 BURNE, MARCELA BEATRIZ CAPPELLACCI, DELFINA TATIANA
827 CAPPELLACCI, LEONEL ALEXIS CHMIEL, MARIA CECILIA
828 CHMIEL, MARIELA VERONICA DAVID, VALENTINO
829 DAYER, MARCELO DANIEL DITRICH, BRIGIDA VICTORINA
830 DITRICH, CARLOS IGNACIO EICHHORN, CRISTINA MARGARITA
831 EICHHORN, CRISTINA PAOLA ESCOBAR, SILVANA ROSA
832 ESCOBAR, YOLANDA MARGARITA FARIAS, MATIAS NICOLAS
833 FARIAS, MAURICIO ALEJANDRO FLEITA, VALERIA INES
ICC 834 FLEITAS, LUCIA ANTONIA FRANK, CLAUDIO ANDRES
835 FRANK, DANIEL HORACIO GALETTO, ROSANA DEL VALLE
836 GALFRASCOLI, EVA ISOLINA GAREIS, LUCAS ADRIÁN
837 GAREIS, LUCAS HERNAN GASSMANN, SILVANA NATALIA
838 GASSMANN, SILVINA RAQUEL GHIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO
839 GHIRELLI, ROCIO MICAELA GOETTE, DANIEL FERNANDO
840 GOETTE, DIEGO HERALDO GONZALEZ, NELSON RAUL
841 GONZALEZ, NICOLAS RAFAEL GROSS, ALBERTO FEDERICO
Esc. 105 842 GROSS, ALBERTO RICARDO HARDOCK, ROXANA MARIEL
843 HARDOCK, SANTIAGO HERGENREDER, MARIA JOSEFINA
844 HERGENREDER, MARIA OFELIA HOPP, ALBERTO ALFREDO
845 HOPP, LILIANA NOEMI JACOBI, YOLANDA IRENE B
846 JAGNOW, JUNIOR ROBERTO KEMERER, BETIANA LUJAN
847 KEMERER, CLAUDIA RAQUEL KLUG, ELDA ILIANA
848 KLUG, ESTELA ANA LAMBRECHT, MIGUEL ANGEL
849 LAMBRECHT, NATALIA JANET LELL, JULIETA JUDITH
Esc. Técnica 850 LELL, LEANDRO DANIEL LORENZON, PABLO MIGUEL
851 LORENZON, RAUL ALBERTO MARTINEZ, ANDREA FABIANA
852 MARTINEZ, ANGELICA ROSANA METZ, MARTA GRACIELA
853 METZ, MATIAS MAXIMILIANO MORENO, LUCIANA YAZMÍN
854 MORENO, MARIA DE LOS ANGELES MURO MÜLLER, FRANCISCO
855 MURO MÜLLER, YAZMIN GRISELDA OLGIATTI, MARIA INES DEL VALLE
856 OLGUIN, PAOLA ROMINA PASTRE, MAIRA NERINA
Esc. 203 Guaraní 857 PASUTTI, CARLOS MATIAS PICCININI, FRANCISCO EZEQUIEL
858 PIEDRABUENA, ANDREA ROMINA PREDIGER, GRACIELA MARIA
859 PREDIGER, GRISELDA TERESA RAU, ELIO RAIMUNDO
860 RAU, EMILIA CRISTINA RICHARD, NELSON FABIAN
861 RICHTER, ARNOLDO ALBERTO RODRIGUEZ, ROBERTO JOSE
862 RODRIGUEZ, ROQUE RAFAEL ROTH, MARIA ESTELA
Esc. 11 863 ROTH, MARIA FLORENCIA SALUZZIO, CARLOS JOSE MARIA
864 SALUZZIO, DELFINA SCHANZENBACH, JAVIER FEDERICO
865 SCHANZENBACH, JULIO MARCELO SCHMIDT, ELBA ELVIRA
866 SCHMIDT, ELENA SCHNEIDER, MARIANA NOEMI
867 SCHNEIDER, MARIANELA SEIMANDI, MARIA VICTORIA
Esc. 74 868 SEIMANDI, MARIANO HORACIO SOBRADO, SEBASTIÁN EXEQUIEL
869 SOBRANO, ESTHER YOLANDA SPEHGT, ROBERTO SEFERINO
870 SPEHGT, SILVIA EVELIN STURLA, JONATHAN DAMIAN
871 STURTZ, ADELA LILIANA TORRES, LUCIA ALEJANDRA
872 TORRES, LUCIANO DANIEL ULRICH, SANTIAGO ALEJANDRO
873 ULRICH, SERGIO DANIEL VICARI, JORGE ALBINO
Esc. 70 874 VICARI, JORGE ANDRES WAGNER, PATRICIA ARACELI
875 WAGNER, PEDRO GUILLERMO WEISS, PABLO EZEQUIEL
876 WEISS, ROSA MARTA ZANDOMENI, ROSA MATILDE
877 ZANDOMENI, ROSENDO SEBASTIAN ZARAGOZA, LAURO FABIAN
878 ZARAGOZA, LAUTARO DAMIAN ZWOBODO, JORGE RAFAEL
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