En Crespo 20.657 electores están habilitados para sufragar el próximo 13 de agosto en las elecciones Primarias (PAS0).
La votación comienza a las 8:00 y finaliza a las 18:00. Son nueve las escuelas habilitadas para votación en la ciudad de Crespo.
|Escuela
|Mesa
|Desde
|Hasta
|ISC
|819
|AAB, AURELIO OSCAR
|ALBORNOZ LAFERRARA, MARIANGEL ANALI
|820
|ALBORNOZ SALINA, ABRIL ARIADNA
|ARCE, LAURA EVANGELINA
|821
|ARCE, LAUTARO JOAQUÌN
|BAROLI, BAUTISTA EDGARDO
|822
|BAROLI, NICOLAS SAMUEL
|BAUMAN, DANIEL JOSE
|823
|BAUMAN, EMILIO MIGUEL
|BERNHARD, MIRIAM GUADALUPE
|824
|BERNHARD, NADIA AILEN
|BOST, SERGIO ALEJANDRO
|825
|BOTTERO, CARLA DE LOS MILAGROS
|BURNE, CYNTHIA VERONICA
|Esc. 54
|826
|BURNE, MARCELA BEATRIZ
|CAPPELLACCI, DELFINA TATIANA
|827
|CAPPELLACCI, LEONEL ALEXIS
|CHMIEL, MARIA CECILIA
|828
|CHMIEL, MARIELA VERONICA
|DAVID, VALENTINO
|829
|DAYER, MARCELO DANIEL
|DITRICH, BRIGIDA VICTORINA
|830
|DITRICH, CARLOS IGNACIO
|EICHHORN, CRISTINA MARGARITA
|831
|EICHHORN, CRISTINA PAOLA
|ESCOBAR, SILVANA ROSA
|832
|ESCOBAR, YOLANDA MARGARITA
|FARIAS, MATIAS NICOLAS
|833
|FARIAS, MAURICIO ALEJANDRO
|FLEITA, VALERIA INES
|ICC
|834
|FLEITAS, LUCIA ANTONIA
|FRANK, CLAUDIO ANDRES
|835
|FRANK, DANIEL HORACIO
|GALETTO, ROSANA DEL VALLE
|836
|GALFRASCOLI, EVA ISOLINA
|GAREIS, LUCAS ADRIÁN
|837
|GAREIS, LUCAS HERNAN
|GASSMANN, SILVANA NATALIA
|838
|GASSMANN, SILVINA RAQUEL
|GHIRELLI, GABRIEL ALEJANDRO
|839
|GHIRELLI, ROCIO MICAELA
|GOETTE, DANIEL FERNANDO
|840
|GOETTE, DIEGO HERALDO
|GONZALEZ, NELSON RAUL
|841
|GONZALEZ, NICOLAS RAFAEL
|GROSS, ALBERTO FEDERICO
|Esc. 105
|842
|GROSS, ALBERTO RICARDO
|HARDOCK, ROXANA MARIEL
|843
|HARDOCK, SANTIAGO
|HERGENREDER, MARIA JOSEFINA
|844
|HERGENREDER, MARIA OFELIA
|HOPP, ALBERTO ALFREDO
|845
|HOPP, LILIANA NOEMI
|JACOBI, YOLANDA IRENE B
|846
|JAGNOW, JUNIOR ROBERTO
|KEMERER, BETIANA LUJAN
|847
|KEMERER, CLAUDIA RAQUEL
|KLUG, ELDA ILIANA
|848
|KLUG, ESTELA ANA
|LAMBRECHT, MIGUEL ANGEL
|849
|LAMBRECHT, NATALIA JANET
|LELL, JULIETA JUDITH
|Esc. Técnica
|850
|LELL, LEANDRO DANIEL
|LORENZON, PABLO MIGUEL
|851
|LORENZON, RAUL ALBERTO
|MARTINEZ, ANDREA FABIANA
|852
|MARTINEZ, ANGELICA ROSANA
|METZ, MARTA GRACIELA
|853
|METZ, MATIAS MAXIMILIANO
|MORENO, LUCIANA YAZMÍN
|854
|MORENO, MARIA DE LOS ANGELES
|MURO MÜLLER, FRANCISCO
|855
|MURO MÜLLER, YAZMIN GRISELDA
|OLGIATTI, MARIA INES DEL VALLE
|856
|OLGUIN, PAOLA ROMINA
|PASTRE, MAIRA NERINA
|Esc. 203 Guaraní
|857
|PASUTTI, CARLOS MATIAS
|PICCININI, FRANCISCO EZEQUIEL
|858
|PIEDRABUENA, ANDREA ROMINA
|PREDIGER, GRACIELA MARIA
|859
|PREDIGER, GRISELDA TERESA
|RAU, ELIO RAIMUNDO
|860
|RAU, EMILIA CRISTINA
|RICHARD, NELSON FABIAN
|861
|RICHTER, ARNOLDO ALBERTO
|RODRIGUEZ, ROBERTO JOSE
|862
|RODRIGUEZ, ROQUE RAFAEL
|ROTH, MARIA ESTELA
|Esc. 11
|863
|ROTH, MARIA FLORENCIA
|SALUZZIO, CARLOS JOSE MARIA
|864
|SALUZZIO, DELFINA
|SCHANZENBACH, JAVIER FEDERICO
|865
|SCHANZENBACH, JULIO MARCELO
|SCHMIDT, ELBA ELVIRA
|866
|SCHMIDT, ELENA
|SCHNEIDER, MARIANA NOEMI
|867
|SCHNEIDER, MARIANELA
|SEIMANDI, MARIA VICTORIA
|Esc. 74
|868
|SEIMANDI, MARIANO HORACIO
|SOBRADO, SEBASTIÁN EXEQUIEL
|869
|SOBRANO, ESTHER YOLANDA
|SPEHGT, ROBERTO SEFERINO
|870
|SPEHGT, SILVIA EVELIN
|STURLA, JONATHAN DAMIAN
|871
|STURTZ, ADELA LILIANA
|TORRES, LUCIA ALEJANDRA
|872
|TORRES, LUCIANO DANIEL
|ULRICH, SANTIAGO ALEJANDRO
|873
|ULRICH, SERGIO DANIEL
|VICARI, JORGE ALBINO
|Esc. 70
|874
|VICARI, JORGE ANDRES
|WAGNER, PATRICIA ARACELI
|875
|WAGNER, PEDRO GUILLERMO
|WEISS, PABLO EZEQUIEL
|876
|WEISS, ROSA MARTA
|ZANDOMENI, ROSA MATILDE
|877
|ZANDOMENI, ROSENDO SEBASTIAN
|ZARAGOZA, LAURO FABIAN
|878
|ZARAGOZA, LAUTARO DAMIAN
|ZWOBODO, JORGE RAFAEL