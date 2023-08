- Publicidad -





Héctor Motta, titular del grupo avícola que lleva su apellido, afirmó en declaraciones a APFDigital que el candidato de Más para Entre Ríos, Adán “Beto” Bahl será el nuevo gobernador de la provincia por su preparación y porque tiene para mostrar la gestión en la capital provincial que era hace cuatro años “un desastre”, algo que el actual intendente logró recomponer ·

Sobre las propuestas de una salida a la crisis económica de una manera fácil y sencilla a través de la dolarización, advirtió: “Hay que tener cuidado con decir que el enfermo se cura rápidamente con un inyectable”

- Publicidad -





despareja donde el pobre seguirá siendo pobre y tendrá imposibilidad de salir porque la movilidad se hace muy difícil”, alertó.

“Hay que tener cuidado con decir que el enfermo se cura rápidamente con un inyectable. Hay un tratamiento que debe ser el adecuado para la economía. Es a mediano y largo plazo. Hay que decirle la verdad a la gente”, completó.

· Un país, dos realidades

Motta, al referirse a la realidad nacional, diferenció los aspectos económicos y productivos. Sobre el primero, aseveró que es “difícil, porque en los últimos cuatro años no hemos podido amortizar un solo peso de la deuda que se tomara”, durante la administración de Mauricio Macri, sentenció. “Este costo de refinanciación no hace más que encarecerla y ponernos frente a una encrucijada difícil de superar”, acotó.

“Vamos a tener que ir nuevamente a una renegociación con el FMI y a plantear, racionalmente, que Argentina necesitará de 15 a 20 años para saldar la deuda. De lo contrario, seguiremos sumergidos en la pobreza”, apuntó.

En el campo productivo, sin embargo, se han fortalecido industrias que estuvieron paradas. “Se reactivaron y se generaron nuevos emprendimientos. Cuando veníamos con el embalaje fuerte para salir a vender al mercado interno y mundial, no azotó la tremenda sequía y la Argentina dejó de percibir alrededor de 25 mil millones de dólares por exportaciones que era un capital muy importante para sostener el andamiaje económico y social del país”, describió.

Esto llevó a que exista “un índice de pobreza muy elevado y una inflación desbocada que tiene una única manera de pararse, desde mi punto de vista, que es haciendo contención de gasto en el Estado, algo que el Gobierno actual está haciendo, y realizar un blanqueo de capitales para conseguir una oxigenación y volcarla a lo social”, propuso.

Asimismo, sostuvo que la forma de salir del esquema de planes sociales es a través de la producción que genera “trabajo genuino”. Pero esta transformación “no se consigue en cuatro años de gobierno. Se necesitan por lo menos 12 años, tres gobiernos consecutivos con políticas similares para crear esos puestos de trabajo que nos están haciendo falta”, señaló. (APFDigital)