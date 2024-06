- Publicidad -





La doctora Alejandra Dubs, encargada del área Salud del municipio habló con SOLNoticias sobre el aumento de cuadros gripales. Están «constituidos por varios virus» como Covid, influenza y parainfluenza, dijo. Aseguró además que se incrementó el número de pacientes en los centros de salud municipal

Según indicó la funcionaria, con la llegada del frío intenso empezaron a surgir varios virus. «Cuando uno habla de virosis no habla de un solo virus en circulación, por lo general son varios y empiezan siendo virus donde afectan el aparato respiratorio superior con rinitis, congestión, algún tipo de sinusitis, cuadros conjuntivales, faringitis y eso hace que empiecen a aparecer los síntomas», detalló.

Sobre lo que pasa en Crespo dijo que «la última semana estamos viendo muchos casos ya gripales o pseudo gripales o síndromes gripales que pueden estar constituido por otros tipos de virus como covid, gripe de distintos tipos, influenza, parainfluenza. Se están mezclando los virus que atacan al aparato respiratorio superior», y agregó que las complicaciones pueden aparecer si llegan al aparato respiratorio inferior, «en ese caso hablamos de las neumonías, y cuadros más complicados, como bronquitis, bronquitis obstructiva, hablamos de las personas que tienen algún factor de riesgo, enfermedades coronarias o cardíacas o asma. Hay muchas enfermedades que cuando un paciente tiene asma probablemente lleve a una complicación eso es lo que se está empezando a ver ahora obviamente relacionado a la época invernal».

Luego dijo que la mayoría de los casos son ambulatorios, ya que son leves y duran hasta una semana, pero el paciente debe aislarse quedándose en su casa, mantener un reposo, tomar mucho líquido, usar los analgésicos que indique el médico y ver la evolución de esa patología.

Recomendaciones en los casos pediátricos

Con respecto a los casos de gripe o enfermedades virales en niños, recomendó no mandarlos a las instituciones escolares ya que los niños están más en contacto y tienen más secreciones, «generan más rinitis, más moco, lo que hace que se contagien mucho más rápido cuando el niño está muy congestionado. Cuando el niño tuvo fiebre, cuando está con tos, uno no tiene que mandarlo a las instituciones escolares y también mantener una buena higiene, lavado de manos».

Centros asistenciales colmados debido al aumento de consultas



Ante la consulta sobre la gran cantidad de gente que asiste a los centros de salud, Dubs explicó que ésto se debe muchas veces a la parte laboral, ya que muchas personas para no concurrir al trabajo necesitan presentar un certificado médico, «muchas veces las personas se sienten afligidas porque no le van a dar el presentismo, nos suele pasar en el consultorio con los pediatras y suele pasar en el consultorio de los clínicos». Otro de los motivos que mencionó es el miedo y la falta de información, el no saber que están circulando éstos virus y puede aparecer dolor de cabeza intenso, fiebre alta, dolor muscular, «la población no sabe que son éstos síntomas gripales y no tienen factores de riesgo la mayoría de las veces». Aclaró que en el caso de un paciente diabético, cardiópata, hipertenso u otros antecedentes de base si amerita prestar más atención.

Enfatizó en la importancia de la vacuna antigripal para prevenir complicaciones. «La vacuna de la gripe es una de las vacunas que más nos ayudan en estas circunstancias de complicaciones. Todas las personas que aún no se han vacunado y que tienen factores de riesgo que lo hagan porque la vacuna de la gripe probablemente no nos evite una gripe, pero sí una complicación como una neumonía o un cuadro respiratorio mucho más severo que sí puede llevar a una morbilidad mucho más alta», aseveró.

Desde hace varios años, además del hospital, los distintos centros de Salud Municipal están absorbiendo un mayor número de pacientes con obra social

Agregó también la profesional, que debido a la situación económica una importante afluencia de la gente asiste a los centros de salud y el hospital, teniendo obra social porque el acceso a la parte privada se dificulta más. Insistió que en la salud pública está absorbiendo parte de lo que era privado desde hace tres o cuatro años, «se nota muchísimo que la gente con obra social empezó a concurrir a centros de salud y la idea es mantener esos servicios. Si bien nosotros contamos en el hospital de Crespo con guardia activa las 24 horas esto no tiene nada que ver porque no son guardias, hay horarios de consultorio por la mañana. Queremos hacer saber a la comunidad que la gente puede asistir con o sin obra social».

Dónde solicitar turnos

Finalmente informó que quienes necesiten se pueden agregar a la página de la Municipalidad ingresando en la parte de Prensa, «ahí aparecen todos los horarios de los centros de salud, desde la parte pediátrica como clínica. Contamos con dos médicos clínicos y dos pediatras. La parte pediátrica funciona todos los días por la mañana, en distintos horarios tenemos atención pediátrica y clínica, de lunes a viernes con turnos. En ésta época del año aumenta muchísimo pero es una parte que se aporta desde el municipio».

SOLNoticias