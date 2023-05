- Publicidad -





El productor avícola agradeció el apoyo del sector que impulsó la presentación de un amparo y logró frenar la matanza de aves ordenada por Senasa. Tanto Enciso y los veterinarios coinciden en la urgente necesidad de modificar los protocolos y que permitan realizar mas de un muestreo.

Lisandro Enciso, titular de la empresa Avícola Santa Ana, acompañado de dos veterinarios, Yari Lucerna y Boris Badaracco, visitó Santa Fe y Crespo para reunirse con otros productores avícolas a fin de hablar sobre la situación de la gripe aviar en el país.

Enciso agradeció a los productores y veterinarios de la zona de Crespo y alrededores que participaron de la marcha en apoyo a la empresa luego de que una resolución del SENASA le ordenara destruir 360.000 huevos.

Enciso dijo que fue importante recurrir a la justicia presentando un amparo, «por suerte el juez dio lugar, de hecho el SENASA había presentado una orden de allanamiento que el fiscal ya se la había dado, y a raíz del amparo pudimos frenarlo, sino estaríamos hablando con todas las gallinas sanas, pero muertas y enterradas».

Con respecto a los daños que sufrió la empresa en esa oportunidad, recordó que «primero estuvo bloqueada catorce días la salida de huevos y cinco días la salida de otros productos, tuvimos que tirar 360 mil huevos, que es lo que se vio, pero después los daños fueron más grandes porque hay huevo que se tuvo que tirar que se echó a perder. Los daños fueron muy graves. SENASA no pidió disculpas ni admitió errores. Hay un cambio de protocolo en marcha lo cual es bastante alentador».

Por su parte, el veterinario Yari Lucerna dijo que «más de cien colegas desde el primer momento nos pusimos a disposición de ellos para poder ayudarlos y sabiendo que ya nos había pasado algo similar en Santa Fe que terminó con las aves muertas. Pasó lo mismo que en Corrientes pero dando positivo con animales sanos y no admitieron un nuevo muestreo, de hecho lo llevó a sede judicial y ahí le dieron el amparo. En el caso de Santa Fe no se realizó ningún amparo y cedieron a las actuaciones del SENASA que fue el sacrificio de las aves, pero nos quedamos con muestras que después dieron negativas».

Boris Badaracco se refirió a la posición que tomó Crespo al convocarse en solidaridad con la planta Santa Ana, «A nosotros nos jodió mucho ver como tiraban en una zanja alimento, hasta hubo ciudadanos de Crespo que fueron a la convocatoria, la verdad a mi me sorprendió porque hace mucho la gente de Crespo, incluso el productor del sector de ponedoras y parrillero no se convocaba de esa manera porque la verdad que hasta nos parecía injusto. Fue terrible para la empresa». Luego agregó «es cierto lo que dice el SENASA, tenemos que hacerlo antes de los catorce días porque la gallina sigue sembrando el virus pero pasaron los catorce días y las gallinas seguían sanas y sin síntomas, entonces yo creo que después de lo que pasó con Carnave los protocolos se tienen que cambiar sí o sí. Tiene que haber un segundo y tercer muestreo. Somos nuevos con respecto a esta enfermedad, hasta el SENASA está aprendiendo. Creo que fue el puntapié inicial para que se hiciera una cadena de eventos que hacen que hoy el SENASA está reviendo los protocolos de acción para evitar éste tipo de inconvenientes».

Sobre las consecuencias de la gripe aviar en el país dijo que estadisticamente para los dos sectores la cantidad de aves afectadas no es tanta con relación al total de la cantidad de granjas, «pero cuando a un productor se le muere la cantidad de aves totales de su granja es el 100% de su empresa entonces la verdad que es lastimoso, es lamentable. Ya llevamos más de 1 millón de aves muertas, el sur del país está prácticamente incendiado, en Buenos Aires, Pilar ya hay alrededor de 300 mil aves muertas. La enfermedad sigue avanzando y acá está la puja entre el sector de engorde y el sector de ponedora del sí o no de traer la vacuna, de qué manera seguir adelante con todo esto».

Badaracco se refirió también a las vacunas y consideró que si bien la vacuna no es la solución «es lo que nos deja las aves vivas; estamos tratando de capacitarnos todos los días y viendo el espejo de países que ya la tienen como México, que tuvieron aciertos y desaciertos pero siguen produciendo y es lo que queremos lograr en nuestro país, y pensar una avicultura en conjunto y no de un sector, en éste caso el exportador, porque creo que tanto al sector de ponedora como de parrillero le va a pasar lo mismo».

Yari Lucerna agregó que la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal organizó una reunión para tratar la problemática de la gripe aviar el próximo 21 de mayo. Explicó que el convenio al que están adheridos los países que están asociados a la OMSA es dejar el ‘estatus de libre’ . «Nos hemos auto declarado no exportadores, de hecho se han levantado exportaciones de huevo en polvo y productos termoprocesados por precaución para países que no han tenido la influenza. Los países acatan esa regla general, el que es positivo no exporta y el que sea positivo tampoco importa productos de países positivos. Estamos convocados a la reunión del 21 en Francia. América por su parte ya tiene una puesta en común que es que los países se determinen ‘libres con vacunación’, eso facilita el pedido nuestro como productores de huevo», finalizó.

