- Publicidad -





La estadística en Argentina indica que 7 de cada 10 niños sufre algún tipo de acoso relacionado al bullying o al cyberbullying». La temática «preocupa a los docentes de Crespo,» señalaron las autoridades organizadoras.

El taller fue dictado por la neuroeducadora Marilina Rotger, destinado a docentes y profesionales del ámbito educativo denominado «Stop Bullying: Detectar, atender y detener»

- Publicidad -





La temática fue presentada en conferencia de prensa en el Auditorio Municipal «Eva Perón». La introducción estuvo a cargo de la Secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, quien explicó que la gestión de convocar a Marilina Rotger fue en conjunto con las escuelas de Crespo y el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad.

Se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad. «En su momento ella había venido con propuestas específicas para una o dos escuelas. Ésta vez la demanda nos ha superado. Ésta sorpresa por tantas inscripciones da cuenta de que es un tema que preocupa a los docentes y profesionales», dijo.

Pusineri dijo que en éste caso el taller está dirigido para profesionales y docentes, no está abierto a toda la comunidad, pero es posible que en otro momento haya una propuesta para padres. Además agregó que la idea es que ésta capacitación continúe desarrollándose como un proyecto durante el año, «que no solo nos quedemos con ésta charla sino que podamos tomar esas herramientas para seguir trabajándolas desde el equipo municipal en acompañamiento a los equipos docentes y técnicos de las escuelas»

Sabrina Angresano quien estuvo a cargo de las inscripciones, contó que Marilina Rotger también dictó una capacitación de equipos interna. «La idea es empezar a construir y a formar a partir de las estrategias que ella nos pueda aportar, cómo trabajar tanto con la escuela como con la familia como un pilar fundamental en la temática», dijo.

Angresano aseguró que en Crespo el bullying preocupa mucho, por lo que el año pasado ya hubo mucha demanda de las escuelas de éste tipo de talleres. Desde el municipio se hicieron a pedido de las instituciones por casos puntuales, pero al ser tan grande la demanda ésta vez se decidió ampliarlo, «nosotros pensábamos hacer la capacitación en un espacio de una capacidad para 70, 80 personas y las inscripciones superaron los 207, 208 inscriptos, la mayoría docentes, lo que nos pone muy contentos porque vemos el compromiso que hay…están preocupados y necesitan éstas estrategias para abordar la temática en cada una de sus escuelas», contó. Agregó que «la idea es que Marilina nos ayude a desarrollar esas herramientas, armar un programa, armar un proyecto para éste año y para años que vienen para seguir trabajando».

Por su parte, la disertante a cargo del taller, Marilina Rotger agradeció al Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad que la convocó. «Celebro cada vez que se habilitan estos espacios de aprendizaje, de reflexión, de acción», dijo. Aseguró que el bullying no es un tema del pasado ni del futuro, es un tema del presente que nos interpela a todos, «no solamente pasa en Crespo, pasa a nivel mundial y en Argentina 7 de cada 10 niños sufre algún tipo de acoso relacionado al bullying o al cyberbullying».

Rotger manifestó que es importante y necesario que éstas capacitaciones tengan una continuidad en el tiempo, por lo que el equipo del Área de Desarrollo Humano de la municipalidad va a ser capacitado en ésta temática para que se pueda brindar el taller de manera sistemática y sostenida.

Luego contó que la charla dirigida a los docentes está enfocada a la educación emocional como estrategia de prevención de bullying. «Si tomamos el bullying como un iceberg, la punta del iceberg es el bullying pero por debajo hay conductas totalmente aprendidas y funcionales que el sujeto ha aprendido, y la conducta es algo que puede modificarse. Si aprendemos a reaccionar de una forma más efectiva ante diferentes situaciones podemos modificar éstos comportamientos disfuncionales que giran alrededor del bullying, ya sea de una persona que hace bullying como de una persona que lo recibe o que lo observa», explicó.

El objetivo de la charla fue dejarles herramientas y estrategias a los docentes, porque, según dijo, está comprobado que el 80% del éxito y el bienestar en la vida de una persona no depende tanto de sus habilidades intelectuales y cognitivas como de sus habilidades emocionales, «y particularmente la inteligencia emocional es una inteligencia aprendida, no nacemos con ella, la vamos desarrollando a lo largo de la vida, y sin inteligencia emocional no hay dominio de la conducta, y sin dominio de la conducta no hay control de impulsos, y sin control de impulsos no hay buena toma de decisiones, y sin una buena toma de decisiones no hay acertividad», dijo.

Rotger insistió en que la inteligencia emocional es aprendida.»Nacemos con emociones para adaptarnos al contexto, sino no hubiéramos sobrevivido y no hubiésemos llegado al siglo XXI y justamente es una inteligencia que requiere de práctica y entrenamiento para desarrollar las habilidades y competencias que giran alrededor de ella», dijo.

Al respecto de los casos de bullying explicó en el caso de la persona que acosa hay que hacer una distinción, echar raíces en la familia, «una persona que hace bullying es porque ha aprendido desde un lugar disfuncional, violento, agresivo, porque el enojo no ha sido gestionado. El enojo es una emoción válida, pero cuando no se gestiona de manera asertiva se transforma en agresión o violencia. El enojo es válido pero la agresión es una conducta aprendida», dijo, y mencionó también que una persona que toma el rol de victimario usa la agresión y la violencia para persuadir, busca lastimar para obtener algo, «en el fondo es una carencia emocional». Dijo además que el bullying nace en la familia y se puede acrecentar en la escuela si no es abordado, por eso hay que trabajar conjuntamente familia y escuela.

Más adelante se refirió a la importancia de saber diferenciar lo que es violencia circunstancial del bullying, «hoy a veces a un chico no lo invitan a un cumpleaños y el papá dice que le hicieron bullying, y eso es circunstancial, pero si un chico juega al fútbol y lo aíslan, lo burlan, de manera sistemática y sostenida ahí sí es una situación de bullying, entonces para detectarlo lo primero que hay que hacer es diferenciar si es una situación circunstancial o un bullying o acoso sostenido en el tiempo».

Rotger explicó que para detectarlo hay que generar conciencia, sabiendo qué es, qué tipos de bullying hay, y qué se necesita para que exista bullying, «es un triángulo, una persona que haga bullying, otra que lo reciba, y otro que sea espectador. Hay que atenderlo y detenerlo por medio de la educación emocional, en éste caso como una estrategia de prevención».

Por su parte Marcelo Cerutti, el director de Área de Salud y Desarrollo humano de la Municipalidad destacó la importancia de la convocatoria que tuvo el taller, «doscientos docentes fuera de su horario de trabajo se convocaron para empezar a detectarlo como es y empezar a ver, dejar de ser observadores. Todos sabemos que el bullying está presente, tenemos que asumirlo desde todas las partes, los docentes, los chicos, los padres, diferenciar lo que es bullying de una situación de violencia circunstancial, yo creo que todo eso nos suma», opinó.

También dijo que éstas charlas se enmarcan dentro de un contexto que es el de bienestar mental y la salud mental, «tenemos que procurar nosotros desde el Área de desarrollo Humano puntualmente lo que me toca a mí en el área de Salud, encargarnos de la prevención y la promoción de enfermedades. Ésto tiene que ver un poco con la salud mental y mucho con la salud emocional», dijo.

Próximas charlas

Adelantó también que hay otras actividades previstas durante el año relacionadas con la prevención del suicidio y la lucha contra las adicciones. «Es todo una temática que la salud mental hoy ha recobrado, hoy admitimos, asumimos y tenemos que actuar. No solamente tenemos que charlar sino también tenemos que accionar y una de las formas es mediante las capacitaciones», consideró.

SOLNoticias