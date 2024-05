Denuncian cobro de coimas en un puerto de la provincia

La empresa concesionaria del Puerto de Concepción del Uruguay quebró y denunció en la Justicia que el Instituto Portuario le cobró coimas por 30.000 dólares.

El ex concesionario del Puerto de Concepción del Uruguay, José Uriburu, denunció ante la Justicia al ex presidente del Ente Portuario, Carlos María Scelzi y al ex titular del Instituto Portuario Provincial. Asegura que les pagó coimas en dólares y que armaron causas “truchas” para sacarlo del negocio.