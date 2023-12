- Publicidad -





Fue suspendida por las condiciones climáticas la quinta edición de la ‘Feria Navideña’, que iba a realizarse este sábado 16 y domingo 17 de diciembre en el centro de la ciudad de Crespo.

Consultado por SOLNoticias, Leonardo Diez – Presidente del Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios Crespo, expresó: «Se suspende definitivamente, no se puede trasladar, porque es un evento de compras que casualmente se hace la semana previa de Navidad. En la semana es imposible hacerlo por una cuestión de tránsito, horario y todo, y después la única fecha que quedaría es el sábado 23 y no se puede hacer ese día porque entorpecemos todo el tránsito. Ese día, la gente ya tiene definida la compra y no podemos cortar las calles todo el día de más venta de los comercios. La feria navideña, casualmente es una vidriera para que después la gente decida la compra y el 23 ya no tiene sentido hacerla, así que estaría suspendida, por este año, ya no se haría».

- Publicidad -





SOLNoticias.