La veterinaria municipal brindó detalles de la nueva ordenanza que regula la tenencia de animales de granja. Además se refirió al primer caso de encefalitis equina detectado en Crespo y sobre los recaudos a tener en cuenta.

La médica veterinaria Andrea Colombara habló con SOLNoticias sobre la nueva ordenanza que se aprobó con respecto a la tenencia de grandes animales de granja. Además dio detalles sobre la encefalitis equina, luego de que se confirmara un caso en la ciudad de Crespo.

Andrea Colombara se refirió a la ordenanza explicando que ésta abarca a todos los grandes animales de granja, como lo son caballos, vacas, toros, cerdos y ovejas dentro de la ciudad. La nueva legislación prohíbe la tenencia de éstos animales dentro del perímetro urbano, y se va a permitir por fuera de un límite, «en la ordenanza está el mapa específico con cada calle», explicó. Estos animales podrán estar en el éjido de Crespo pero cumpliendo ciertas condiciones que velan por su seguridad y el bienestar animal, que son cierta cantidad de metros cuadrados por animal, con sombra y agua, «que son cosas por las que hemos tenido que luchar», dijo. La profesional contó que la elaboración del proyecto de protección de éstos animales surgió al no haber colaboración por parte de la mayoría de los tenedores de este tipo de animales. La ordenanza se hizo junto al veterinario Javier Malavassi y los concejales. «Sacar ésta ordenanza es bastante innovador y muy importante», consideró.

Según comentó, los mayores problemas ocasionados por tenencia irresponsable de éstos animales se producen con los equinos que están atados y se sueltan y pueden ocasionar accidentes.

Luego se refirió a la falta de cuidado que padecen éstos animales, sobre todo en las temporadas de calor. «El caballo debería poder decidir estar en el sol o en la sombra, hay caballos que están al rayo del sol porque es un mecanismo natural para adquirir vitamina D3, pero si ellos deciden estar a la sombra tienen que tener la oportunidad. Un bovino es más rústico que un perro, tiene otro tipo de resistencia climática pero lamentablemente en éstos cambios climáticos las temperaturas en verano son más elevadas y éstos grandes animales también pueden sufrir deshidratación, insolación, como cualquier ser vivo. El confort térmico puede ser un poco más amplio que un animal doméstico pero tienen que tener la opción, lo mismo que tomar agua, los dueños de equinos en todo el día toman agua dos veces al día, cuando el dueño va y le da, pero el animal tiene que tomar cuando tiene. Ese tipo de cosas fueron el puntapié para poder hacer esta ordenanza nueva».

Una vez salida la ordenanza, que fueron los últimos días de noviembre, se toman 90 días para darle tiempo a los tenedores de este tipo de animales a que se consigan un campo para poder tenerlos. Se está pidiendo 500 m2 por animal en caso de vacas y caballos por su tamaño y en lo que es cerdos, ovinos y caprinos 250 m2 cada uno y con las condiciones de refugio, sombra, y agua para garantizar el bienestar del animal. «Son seres sintientes, está comprobado científicamente, entonces tenemos que velar por ellos y porque no sufran», dijo.

Encefalitis equina

Con respecto a la enfermedad que está aquejando actualmente a los equinos, explicó que el vector es un mosquito. Es una zoonosis y por eso hay que tener precauciones pero advirtió que no entrar en pánico ya que se dieron solamente casos hace 40 años. «Infectólogos de renombre y la ex-ministra de Salud de la Nación estuvieron hablando sobre el tema y llamaron a no hay que entrar en pánico, no es como el dengue, la persona se puede infectar aunque las posibilidades son muy bajas, y la carga viral es tan baja que a veces pasa asintomática y ni nos enteramos, no afecta. Sí afecta a los caballos, pero éstos no son fuentes de infección, es decir que no se contagian entre ellos, sólo se enferma el que fue picado por el mosquito infectado».

El virus que transmite el mosquito afecta el sistema nervioso central del animal, que empieza a tambalearse, a caminar en círculos, «hay algo que se llama pedaleo, que es como que están corriendo acostados, puede haber torsión de cabeza hacia atrás, son síntomas generales de la afección en el sistema nervioso central, en el cerebro principalmente por ésta encefalitis que causa», describió. Agregó que al ser viral no hay un tratamiento específico, no hay un antiviral que mate a éste virus, sino que se realiza un tratamiento sintomático. Hay que hidratar al animal porque no puede hacerlo sólo ya que no puede incorporarse para tomar agua, hay que darle vitaminas porque no se está alimentando, hay que darle antiinflamatorios para disminuir la encefalitis que es la inflamación de la masa encefálica del cerebro. Se hace un tratamiento paliativo con antibióticos y se espera la evolución. Algunos animales pueden quedar con secuelas si las lesiones son irreversibles, pero aclaró que la cepa que se aisló hasta el momento en el país es la más benigna.

Instó a los tenedores de animales de Crespo, que son cerca de 50, que ante la aparición de algún síntoma llamen a su veterinario de confianza, primero para poder hacer la denuncia a Senasa e incorporarlo dentro de los registros y para que tenga la asistencia inmediata para poder revertir la situación.Hasta el momento se registró un caso en la ciudad de Crespo.

Explicó que el Senasa ya no está analizando mediante pruebas de laboratorios como fue en su primer momento ni bien aparecieron los primeros casos. Hoy se está dando como positivo aquellos animales con síntomas compatibles tratados por un veterinario, quien hace la confirmación, «si cualquier veterinario particular atiende un caballo con síntomas da aviso a Senasa y ya se toma como caso positivo por una cuestión de que es perder tiempo de sacar sangre y analizar, lo más urgente es comenzar con el tratamiento para disminuir las posibilidades de que muera y que las lesiones sean más graves. En el caso de los potrillos y las potrancas suelen tener más riesgos».

«Por último la profesional indicó que por el momento lo que se está recomendando fuertemente es la utilización de repelentes que son de tipo caravanas, que se utilizaban en vacas que se consiguen en cualquier agroveterinaria y repelente líquido que es un un piretroide, una cipermetrina que se utiliza para pintar al animal para que no piquen los mosquitos, y aguantar hasta que se comience a producir la vacuna».

Reunión informativa para dueños de caballos

Esta semana se realizó una charla a cargo del médico veterinario Javier Malavasi, quien se refirió a la nueva ordenanza. También disertó la veterinaria Antonela Re, sobre anemia infecciosa y sobre la exigencia del Senasa de chipeo a los animales, que es la colocación de chips de identificación a los equinos y animales de granja. Otro de los participantes, Hernán Lauría de Senasa Paraná, quien habló de la legislación general de Senasa y sobre qué hacer en casos de encefalitis.

98-23-CUIDADO-RESPONSABLE-DE-GRANDES-ANIMALES

SOLNoticias