Se llevó adelante en Crespo una movilización de docentes autoconvocados en el marco del paro general convocado por CTERA. Alrededor de doce docentes de escuelas públicas y de gestión privada se encontraron en la Plaza Sarmiento.

Solana Piedrabuena, una de las docentes presentes en la movilización, quien oficia de delegada de AGMER en la Escuela 187, comentó que al ser una convocatoria para encontrarse a través de WhatsApp no estaba claro quién la inició, pero igualmente decidió sumarse al encuentro en el marco del paro nacional convocado por la Central de Trabajadores de la República Argentina a la cual el gremio AGMER se ha adherido, «por eso estamos en jornada lucha hoy», dijo.

Piedrabuena consideró que «la situación está difícil no solo para nosotros, aunque somos los docentes los que más visibilizamos cómo está la cuestión a nivel económico y social, la situación está difícil para toda la Argentina, uno está viendo como están en otros lugares, en Misiones está mucho más complicado que acá».

También agregó que la idea del paro es «pedir a nuestro gobernador (Rogelio Frigerio) que pelee por la restitución de los fondos que no están llegando para destinarlos a educación, a los planes, la restitución del FONID que era una parte integral de nuestro sueldo y nos colaboraba mucho para llegar a fin de mes en el sueldo». Dijo que no han llegado las partidas nacionales a las provincias para destinarse a educación, que «las partidas llegan a aquellas provincias que el presidente ha visto que lo están apoyando en sus ideas de cómo quiere ir dirigiendo éste gobierno. A nosotros no nos ha llegado y hace como tres meses que no es parte de nuestro sueldo».

Partidas para comedores escolares

Ante la consulta por las partidas para comedores escolares, dijo que si bien siguen llegando, no se han incrementado, es decir que no se han actualizado los precios «y lo que uno tiene que comprar nos cuesta el doble». Según dijo, debido a ésto, se han tenido que reducir gastos, «hay que compartir y repartir, un día tomamos mate cocido, el pan sin nada, no dar facturas, no dar frutas, no darles cosas que en otros años se podían dar».

Finalmente dijo, «esperamos que la lucha se escuche, que no se hagan oídos sordos de la lucha que se está dando, a nivel provincial, y en las distintas marchas que se están dando en distintos lugares, en Misiones con mucha intensidad, por ejemplo. Esperemos que podamos decir que se ha encontrado una solución a la situación que estamos viviendo los trabajadores».

Por qué la denominación de Autoconvocados

Según se nos dijo a este medio, se trata de «un grupo de docentes que no estamos agremiados y otros que si; y nos convocamos en la plaza ya que nos queremos manifestar, nos adherimos a los paros y no nos quedamos en nuestra casa, porque la idea del paro es mostrarle a la gente que existimos y que estamos peleando por algo».