Por considerarse a la salud un aspecto importante que todas las personas deben cuidar, desde la Municipalidad de Crespo se tomó la decisión de crear un ‘Banco de Medicamentos’. Dónde se reciben las donaciones



Esta propuesta solidaria busca que los vecinos que cuenten con remedios que ya no utilicen y que no estén vencidos, sean llevados a la Dirección de Desarrollo Humano (25 de Mayo 907) o a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

Edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg (Mendoza 855 y Gualeguaychú).

Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón’ (España 748).

Centro de Salud Municipal San Miguel (Los Reseros y Linares Cardozo).

Es importante tener en cuenta, al momento de donar estos medicamentos: de que no se encuentren cerca de la fecha de vencimiento; no deben requerir cadena de frío y los envases como frascos, ampollas, aerosoles o pomos deben estar cerrados; mientras que las tabletas o blister no necesitan estar completas.

En tanto que la entrega de esta medicación al paciente que lo solicite en los CAPS, se realizará bajo la exigencia de la correspondiente receta médica.

