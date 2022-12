- Publicidad -





Comenzó el tiempo de Adviento y de preparación para la llegada de la Navidad. El jueves 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Ese día se realizará una a las 20:00 en el campo de deportes Yapeyú. El sacerdote habló sobre el verdadero significado en la liturgia católica.

El párroco de la Iglesia del Rosario, Padre Rubén Schmidt, habló con SOLNoticias y dió detalles sobre las actividades previas a la Navidad que se estarán realizando desde la parroquia.

El Sacerdote, Padre Rubén Schmidt comentó que hace poco más de una semana comenzó el Santo Tiempo de Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. «La Navidad dentro del Cristianismo tiene un triple signficado, por un lado revivir la venida de Jesús hace poco más de 2000 años atrás, en Belén, en la humildad de la carne, en un pesebre. Por otro lado es pensar e invitar a reflexionar en la segunda venida de Jesús al final de los Tiempos, cuando venga como juez de la historia de cada uno de nosotros, pero también pensar en una venida intermedia que hace entre esas dos venidas, que hace Cristo siempre que quiere salir a nuestro encuentro y entra en el corazón y en la vida de gente que se prepara para ésto. Por eso el adviento es un tiempo muy especial donde se nos invita a ir creando una disposición interior, a ir creando un espíritu de conversión, para dejarlo entrar a Cristo en nuestra vida», dijo. Luego siguió diciendo que festejar por fuera la Navidad es «puro caretísmo», «casi como tomar en broma a Jesús, vivir la Navidad sin dejarlo entrar en nuestro corazón».

El tiempo de adviento consta de cuatro domingos con los días que estén entre medio. Dentro de ese marco está la Fiesta de la Virgen del 8 de diciembre, La Inmaculada Concepción de María, «está dentro del contexto del Adviento, también se nos presenta la Virgen, otro de los grandes personajes del Adviento porque ella como nadie lo vivió por nueve meses en su seno al hijo de Dios, fue la persona que mejor se preparó para la Navidad así que ella también con su ejemplo, con su interseción nos puede ayudar a prepararnos para la venida del Señor», dijo.

La fiesta de la Inmaculada Concepción, explicó Schmidt, nos hace pensar en lo que fue el origen de María. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, está proclamado como dogma de Fe que ella fue concebida en el seno de su madre sin la mancha del pecado original, y ésto es por una gracia particular de Dios, en orden justamente a la maternidad Divina que ella después iba a llevar a cabo.»Hay razones de conveniencia y también fundamentos bíblicos, uno de los fundamentos bíblicos más importantes es cuando el Ángel la saluda a María llamándola ‘llena de gracia’, que significa «llena de Dios», y después toda la tradición de la Iglesia que ha creído en ésto y que por ese particular privilegio que ella tuvo, porque no fue por mérito de ella, sino por una gracia especial de Dios de ser la Madre de Dios, es como si la hubiera preservado de cualquier mancha para que tuviera una carne pura para darle una carne totalmente pura al hijo de Dios que iba a ser el instrumento de nuestra salvación», detalló. Es por eso que el 8 de diciembre la Iglesia celebra ésta verdadera Fe. Cuando la Virgen María fue concebida por sus padres Joaquín y Ana, según la tradición, Dios por una gracia particular intervino para que no se trasmita el pecado original con el que todos nacemos como una herencia de Adán y Eva, por eso después el 8 de septiembre festejamos la natividad de la Virgen, su nacimiento, «ésto lo aclaro porque muchas veces la gente se confunde pensando que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, ella haya concebido sin pecado al hijo de Dios, ésto también es verdad, pero en diciembre no celebramos eso sino que ella haya sido concebida sin pecado original, nueve meses antes. La concepción virginal de María la festejamos el 25 de marzo, justo nueve meses antes de Navidad», dijo.

El padre explicó que dentro del Adviento, la Fiesta de la Inmaculada Concepción adquiere una particular relevancia porque nos ayuda a caminar junto con María al Nacimiento de Jesús en ésta Navidad que se acerca. Es una celebración especial y se suele compartir la misa el 8 de diciembre a las 20:00 en conjunto las dos parroquias, que los últimos años se está llevando a cabo en el campito Yapeyú, «éste año estará a cargo de la Parroquia San José y el año pasado estuvo a cargo de nosotros, así que nos vamos turnando cada año, y como es fiesta de precepto y hay distintos horarios de celebraciones en la parroquia para que la gente que no pueda ir al campito Yapeyú pueda cumplir con el precepto», mencionó.

Misa en honor a la Virgen María

El miércoles 7 se realizó la misa vespertina en la Parroquia del Rosario. El jueves 8 a las 9:30 de la mañana también habrá misa en la parroquia, y a las 20:00 si no llueve, en el Campito Yapeyú, pero si llueve, cada Parroquia en el mismo horario realizará en el templo parroquial ésta celebración.

El período de adviento continúa hasta que llegue la Navidad. Éste año coincide el domingo, por eso los horarios para la Navidad van a coincidir con los del día domingo, «así la gente tendrá mayor facilidad de participar en distintos horarios de la Fiesta del Nacimiento de Jesús», dijo.

Días, lugares y horarios de misa de Nochebuena y Navidad

La misa de Nochebuena será el sábado 24 a las 20:00. También habrá misa previamente a las 18:00 como todos los sábados a la tarde. La misas de Navidad serán a las 9:30, y a las 20:00 en la Parroquia. A todo ésto agregó que en las capillas también habrá misas en sus respectivos horarios, por ejemplo, cada sábado por la tarde a las 18hs se celebra la misa en la Capilla Nuestra Señora del Carmen de Racedo. A las 20hs del día sábado en la Capilla Nuestra Señora de Fátima en Puíggari. El domingo por la mañana, el 25 de diciembre a las 9hs en la Capilla San Juan Bautista de Aldea San Juan o conocida como Aldea Chaleco. Y a las 10:30 en la Capilla Nuestra Señora de Lourdes en Villa Libertador. Todas serán entre sábado y domingo. Con las capillas y las parroquias para Navidad habrá un total de ocho horarios de misa.

Confesiones

Sobre las confesiones comentó que se realizan en la Iglesia del Rosario media hora antes de cada misa. Los sacerdotes están disponibles, pero también habrá una celebración penitencial en especial el lunes 19 a las 20:00 en la Parroquia del Rosario, y el martes 20 a las 20:00 en la Parroquia San José. Allí estarán los sacerdotes realizando confesiones.

Quienes quieran consultar por los horarios pueden llamar a la parroquia. Y para quienes van a la parroquia se ha repartido el boletín parroquial con toda la información.

