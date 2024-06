- Publicidad -





La charla será dictada por la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor. Se llevará a cabo el miércoles 12 a las 15:00 en el Auditorio sala Eva Perón

Referentes del Área de Atención Ciudadana y Modernización, José Luis Fredes, Adriana Suárez y Vanina Schrooh, dialogaron con SOLNoticias e invitaron a un encuentro dirigido principalmente a los comerciantes y emprendedores de la ciudad de Crespo.

José Luis Fredes comenzó haciendo un resumen sobre lo que se tratará en la jornada, cuyo objetivo central será aportar y brindar herramientas de conocimiento «que hoy por hoy sustentan las relaciones de consumo, herramientas que ya están vigentes, la relación de consumo – comercio – emprendedor – consumidor final y toda una batería tecnológica que hoy se está manejando, no sólo desde la parte de la normativa, tener conocimiento de derechos y garantías, sino que también por otro lado todos los medios de pagos nuevos que estamos atravesando hoy a través de la informática, billeteras, QR y demás, que son los que vienen a sustentar día a día esa relación de consumo – comercio – consumidor final». La jornada será dictada por gente de la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, con el doctor Fernán Poidomani como coordinador. Harán un despliegue de ésta información y la podrán a consideración de los comercios y emprendedores locales.

Por su parte, Vanina Schrooh explicó que desde el Área de Empleo y Emprendedurismo desde el municipio siempre se está acompañando a los emprendedores orientándolos en su crecimiento y desarrollo y que también hay que llegar a la parte de la relación con el consumidor, así trabajando entre diferentes áreas llegaron a la idea de que era necesaria una charla informativa de este tema. «Nos reunimos con el Centro Comercial, con el subdirector de Producción y Desarrollo local, y entre todas las áreas llegamos a la conclusión de que era muy necesaria esta charla, incluyendo a los emprendedores que son los futuros comerciantes, y también a los proveedores», dijo.

Adriana Suarez aclaró que es la primera vez que se hace una charla de estas características en la ciudad de Crespo y destacó el interés de provincia de venir hacia las ciudades, «ellos están haciendo una recorrida por toda la provincia y se contactaron con nosotros. Sumamos al Centro Comercial porque creemos que hay que trabajar en conjuntos articulados para llegar a la sociedad y para que ésto se difunda y las buenas prácticas lleguen a los consumidores».

Las inscripciones se realizan llenando un formulario al que se accede a través de un link o acercándose a la municipalidad. Aclararon que si bien está dirigido a comerciantes y emprendedores se puede acercar cualquier público en general, «todos necesitamos de tener el conocimiento sobre este tema en particular y los buenos tratos».

Además reiteraron que el contenido de la charla repara mucho en el uso de las nuevas tecnologías. Fredes explicó, «el comerciante después del comercio es un consumidor también, el círculo termina cerrándose. Yo les pido a los comercios que vayan, porque tener presente el marco legal para trabajar con una tarjeta de débito o con crédito no todos los comercios lo saben. En la normalidad vemos el comerciante que tiene su posnet, vos pasas la tarjeta la operación va con normalidad y yo no sé si en realidad en la normalidad yo me estoy llevando el precio final del producto o me estoy llevando un recargo, y eso lo tiene que saber correctamente el comercio por eso esta charla también le sirve muchísimo a ellos». Luego agregó «tenemos las promociones con QR , hoy se está usando las aplicaciones Modo para todo, donde tiene beneficios importantes. Modo trabaja con todos los link y bancos, y si bien voy a recibir una bonificación por la compra el comercio también debe estar preocupado por cómo repercuten en el manejo de esa billetera, o las billeteras en sí, las promociones y demás». Consideró que es importantísimo para el comerciante y para el emprendedor que vaya a nutrirse de éstas herramientas.

José Luis Fredes habló de las garantías y dijo que desde hace mucho tiempo el comercio de venta electrónico «ha entendido que es mejor dar acceso a las garantías que la ley marca. Seis meses es la garantía legal de defensa del consumidor pero las marcas están dando un año de garantía. Las casas de comercio electrónico a su vez ponen en oferta y te ofrecen un seguro para cubrirte después de ese año, ellos ya saben porque son las empresas más denunciadas a nivel del país, saben que es mejor arreglar acá que tener que afrontar algo que se extienda en el tiempo, es mejor darle acceso al consumidor y reforzar esa relación con el cliente. Cuando el comerciante está más al tanto de cuáles son los derechos del consumidor y del usuario fortalece la relación con el cliente, mi cliente va a volver después porque yo le di respuesta entonces esa relación siempre hay que mantenerla».

Por último adelantaron que próximamente habrá más charlas dirigidas a otros públicos, como adultos mayores,que consideran un sector muy vulnerable y niños en edad escolar que ya están usando billeteras virtuales.

SOLNoticias