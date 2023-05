- Publicidad -





Las tres categorías presentes, recordemos que lamentablemente el TC Pista Entrerriano debió ausentarse por no completar el parque mínimo, desarrollaron, con un clima confuso, toda su actividad sabatina.

- Publicidad -





El TC 850 fue la primera categoría que piso el asfalto, aun seco, del Club de Volantes Entrerrianos, para su primer entrenamiento, posteriormente lo hizo la Formula Renault Entrerriana y en ultimo lugar el SP 1000 Nueva Generación, este orden se respetó durante todo el sábado.

Pasadas las 16:30hs. Finalizo la clasificación del TC 850, dejando al Colonense, radicado en Villa Elisa, Alejandro Cisneros con la pole position con un tiempo de 1:22.549 min. Por sobre Ramiro Albisu, que fue segundo a 466/1000 y Martin Miraglio que se quedo con la tercera colocación a 960/1000.

Luego fue el turno de la Formula Renault Entrerriana donde, ya con piso mojado y neumáticos anconizados, el campeón de la categoría, Lucas Trossero se quedó con un aplastante registro de 1:37.217min. Que lo separó 4.674seg. De quien fue su escolta, Ayrton Mayer y 5.418seg. Del tercero Hernán Paredes.

Por último el SP 1000 NG vio brillar bajo el agua al paranaense Guillermo Suarez, quien, en su primer experiencia con esta condición de piso se quedó con su primera pole, siendo 1:32.969min. su registro, segundo clasificó Cristian Aguilar a 1.482seg. Y tercero fue Nahuel Schneider, que estreno auto, quedando a 2,588seg. De Suarez.

Domingo

Una mañana lluviosa y una tarde soleada, series algo predecibles y finales no aptas para cardíacos, ese fue el plato que sirvieron las provinciales en su tercera fecha, si bien se extrañó al TCPE, una vez más, APER demuestra que el espectáculo está garantizado.

SERIES

Pasadas las 10:00hs y retrasando media hora la actividad por la condición del piso, comenzaba la actividad dominical con las tres series del SP 1000 NG donde, confirmando lo hecho en clasificación Guillermo Suarez se llevó una aplastante victoria en la primera de ellas, la segunda, ya con un piso en mejores condiciones fue para Cristian Aguilar, serie que además, fue la más rápida y la tercera fue para Gabriel Schneider, siendo esta la más lenta de las tres.

Luego fue el turno de la semifinal de la FRE donde, aun con agua, Lucas Trossero fue extremadamente contundente, logrando quedarse con la victoria por sobre el ramirense Ayrton Mayer y Miguel Franzoi, siendo este último, quien se quedó con un record de vuelta que seguro preocupaba a Trossero de cara a la final.

La última serie en correrse fue la del TC 850, donde Alejandro Cisneros, demostraba, una vez más, la firmeza con la que arrancó esta temporada, logrando quedarse con una victoria inobjetable, superando a Luciano Sendros, quien fue segundo y a Martín Miraglio que arribo en la tercera colocación.

FINALES

La primera final en ponerse en marcha fue la de la FRE donde Lucas Trossero completó el puntaje perfecto, aunque no con tanta holgura, ya debió atacar al principio, ya que largaba desde la quinta colocación defenderse de Peruchena durante algunas vueltas y regular para no cometer errores sobre el final.

Fue victoria entonces para el de Puiggari Lucas Trossero, segundo, con record de vuelta incluido, arribó Ayrton Mogni y tercero Valerio Peruchena.

Luego fue el turno para el SP 1000 NG, donde antes de iniciada la competencia, ya se daba el primer golpe de escena ya que Cristian Aguilar, quien debía largar desde el cajón de privilegio, no lograba poner el auto en pista a tiempo y tuvo que largar desde boxes, por lo que el primer cajón quedo vació, siendo Suarez quien, desde el segundo lugar, largaba al frente del pelotón.

Solo dos vueltas necesito el campeón Martín Aldas para alcanzar la punta de la carrera y comenzar a edificar una diferencia tranquilizadora. Pero atrás, atrás paso de todo, al punto que se hace imposible resumir la cantidad de sobrepasos que se suscitaron, en lo que, sin dudas fue la mejor carrera desde el resurgimiento de la categoría. Como ya se dijo, fue victoria para Martin Aldas, completaron el podio, el de Feliciano, Víctor Hugo Fontana, quien había largado desde el cajón número 13, y Guillermo Suarez, cerrando de gran manera su mejor fin de semana en la categoría.

Para el final, la categoría espectáculo, esa que siempre cumple, el TC 850, claramente esta no fue la excepción ya que vivimos una final espectacular, con un Martín Miraglio que regresó después de un buen tiempo al pelotón de punta, liderando la primera parte de la carrera, hasta que Luciano Sendros dio cuenta de él, con una maniobra para guardar en un cuadrito y, de esta manera, comenzar a edificar una diferencia tranquilizadora que lo ponía como favorito en las apuesta en la mitad de la carrera, pero esto es el 850, no podía terminar sin show, promediando la vuelta 12 de 16, un desperfecto mecánico en el auto de Exequiel Rolon, lo deja tirado en una mala ubicación por lo que debió ingresar el auto de seguridad. Barajar y dar de nuevo para los protagonistas, quedaban 3 vueltas de velocidad pura y Ramiro Albisu entendió que era el momento de aprovechar la primer oportunidad que se le presente y, así fue, se hizo de la punta en la curva uno y no la soltó hasta el banderazo a cuadros quedándose con una victoria clave. Segundo fue Luciano Sendros y tercero Martín Miraglio.