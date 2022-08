- Publicidad -





Victoria Ramírez Barinaga, María Victoria Repp y Luisana Schneider (Sub 14); y Justina Sottile (Sub 17); son los atletas de la Escuela Municipal de Crespo que lograron clasificar para la instancia nacional de los Juegos Deportivos Evita que se desarrollarán en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre.



El pasaporte lo obtuvieron luego de su buena actuación en la etapa provincial, que se llevó a cabo del 17 al 19 de agosto en Concepción del Uruguay, bajo la fiscalización de la Federación Atlética de Entre Ríos. La profesora Verónica Galeano estuvo a encargo de la delegación crespense que representó a Paraná Campaña.

• RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS CRESPENSES

Sub 14 femenino

-Victoria Ramírez (1ª en salto en algo con 1,35 metro y 3º en 80 metros llanos)

-María Victoria Repp (1ª en lanzamiento del disco con 28,45 metros y 10ª en lanzamiento de jabalina)

-Luisana Schneider (2ª en pentatlón con 2615 puntos)

-Morena Medrano (4ª en lanzamiento de bala)

-Sara Pintos (no realizó marca en lanzamiento del disco)

-Celeste Bernhardt (6ª en salto en largo)

-Alma Nicend (DNF en la final de 80 metros con vallas)

-Ruth Panozzo (No registró marca en 600 y 2000 metros llanos)

Sub 14 masculino

-Mario Carrera (4º en lanzamiento de bala y 4º en lanzamiento de martillo)

-Marcos Gottig (3º en 80 metros con vallas)

-Thiago Leicker (3º en 150 metros llanos y 7º en salto en alto)

-Elías Franco (11º en 2.000 metros llanos)

-Valentino Gieco (6º en heptatlón)

Sub 17 femenino

-Justina Sottile (1ª en 100 metros con vallas con 16.46 y 2ª en 295 c/vallas 50.47)

Sub 17 masculino

-Santino Cacciabue (2º en lanzamiento de martillo con 47,89 metros, logrando su mejor marca personal)

-Iago Bernat (6º en 110 con vallas y 8º en 295 c/vallas)

-Alejo Sian (11º en 800 metros llanos y 15º en los 3000 metros llanos)

-Hernán Panozzo (8º en 110 con vallas y 9º en 100 metros llanos)

-Nicolás Retamar (14º en 300 metros llanos)