Ante la aparición de varios animales que han sido despellejados, ahorcados y muertos en distintos barrios, Jóvenes Proteccionistas alertan a la población a extremar cuidados en sus mascotas. El primer caso ocurrió en octubre de 2022 y este año se volvieron a repetir siguiendo un mismo patrón

Francisco Schneider y Priscila Lining quienes forman parte de un Grupo de Jóvenes Proteccionistas de animales, hablaron con SOLNoticias sobre la aparición de perros y gatos heridos y en algunos casos muertos.

Desde hace algún tiempo se han encontrado perros y gatos muertos y gravemente mutilados en algunos barrios de la ciudad. El primer caso fue el de un gatito que apareció despellejado en el Barrio San Lorenzo en octubre de 2022. Inicialmente por la cercanía que tenía con la fecha de Halloween creyeron se trataba de parte de un ritual. «Se sospechaba al principio por la fecha y porque era un gato negro, ya que no es la primera vez que pasa, incluso los grupos de proteccionistas recomiendan que en esa fecha no se dejen salir gatos negros porque lamentablemente hay gente que practica ese tipo de rituales, pero siguió pasando», contó Lining. Pero posteriormente en el mes de febrero volvieron a producirse casos de ataques a animales, como el de un perro que fue ahorcado y quemado en el cementerio y otro perro que sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo en el barrio Salto.

Recientemente en el mes de mayo apareció mutilada la perra de una enfermera, «la despellejaron varias partes, le sacaron pedazos», contaron. Otro caso fue el de un perro en el Barrio Azul al que le sacaron un pedazo de la pata.

Los entrevistados explicaron que claramente todos los casos fueron perpetrados por personas, «los veterinarios que atendieron a los perros dicen que son cortes precisos. No es que el perro se agarró en algún alambrado o que tuvo una pelea». Algo que llama mucho la atención es que no se escuchan gritos de los animales, simplemente el perro o el gato desaparece y aparece en la vivienda vivo y mutilado por lo que se sospecha que los animales son dormidos para ser atacados.

Los diferentes casos fueron atendidos por varios veterinarios de la ciudad de Crespo, como el doctor Schneider, la doctora Natalia Reyes y la doctora del Área de Salud Animal de la Municipalidad, Andrea Colombara.

Ante la pregunta de si la Municipalidad tomó cartas en el asunto, explicaron que han tenido intervención pero aún no se logró dar con los responsables. También fueron realizadas las correspondientes denuncias policiales en todos los casos. La policía está trabajando en conjunto con el área de investigación de Crespo entrando a los descampados, buscando y solicitando cámaras de los vecinos. En ese sentido llamaron a la solidaridad de los crespenses pidiendo a quienes sepan algo que acerquen a la policía la información, todo lo que genere sospecha y aclaró que no deben tener miedo a las represalias puesto que no se va a dar nombres, «se necesita de todos», aseguraron. También advirtieron a los vecinos que deben cuidar más que nunca a los animales para que no salgan hasta que no se descubra a quién o quiénes están realizando éstos actos.

Hasta el momento el único patrón que se repite de las características de los animales atacados es que son en su mayoría de pelaje negro, pero no distingue entre perros y gatos ni razas.

Afortunadamente no todas las mascotas murieron, algunas pudieron ser sometidas a tratamiento y ser salvadas, otras tuvieron que ser amputadas en algunas partes y algunas tuvieron que ser sacrificadas por veterinarios debido al daño masivo que sufrieron en todo el cuerpo.

Ante la pregunta de quién podría estar llevando adelante estos actos consideraron que algo así de sádico va más allá del maltrato animal, y que puede llegar a ser una persona desequilibrada o tal vez se trate de rituales realizados por una secta, » pero sí hizo ésto con los animales ¿que puede hacer con las personas? no se sabe a dónde puede llegar», opinó Schneider. Por ahora la identidad de los agresores es un misterio pero ambos jóvenes consideran que la forma de descubrirlo es «no quedarse callados, no quedarnos de brazos cruzados, colaborar con todo lo que se pueda».

SOLNoticias