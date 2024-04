- Publicidad -





El Intendente Siebenlist y el Secretario de Gobierno Muñoz abordaron temáticas relevantes para la localidad. En Desarrollo Social, Siebenlist manifestó que: “Estamos buscando alternativas para resolver problemáticas que se intensificaN. Tenemos que usar el ingenio para salir adelante, estamos presentes en la parte social, tenemos un compromiso con los más postergados y tratamos de sostener con recursos municipales y a través de los contactos políticos que pudimos lograr en estos años recibimos ayuda de distintos sectores para los bolsones alimentarios. Si bien desde Provincia nos han enviado partidas, estamos retrasados y tenemos que suplir consiguiendo desde otro lugar mercadería, para sostener esta política y mitigar los daños que está generando la situación económica”, sentenció.

El Ejecutivo presentó un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas de E. Ríos: “Le presentamos a Darío Schneider un proyecto para la construcción de dos cuadras de pavimento de hormigón que son muy necesarias, calle que durante los días de lluvia colapsa. Son obras realizables, que no requieren de una inversión grande del Gobierno Provincial y sería una buena manera de contribuir con el sector de la construcción”, explicó.

Sumó que “Licitamos un vehículo 0 Km. Es una Renault Kangoo con cinco asientos. Fuimos adjudicados con esta unidad, haciendo un desembolso de $5.780.000. Queremos ser más eficientes con el gasto de combustible y seguir prestando los servicios de asistencia a personas que necesitan ser trasladadas por enfermedad, internación, entre otras cuestiones. También lo utilizaremos para viajes que necesitemos hacer desde el Municipio. Y estamos cerca de tener trabajando nuevamente el camión Mercedes Benz, unidad muy necesaria que fue adquirida en la gestión anterior gracias a Daniel Koch. Es un camión volcador para movimientos de suelo”.

Concreciones

Con respecto a la obra de calles con pavimento de hormigón, manifestó qué: “Pudimos cerrar esta obra para la cual venimos trabajando desde 2023. Pudimos hacer más cuadras de lo pactado, con una inversión importante desde el Municipio para la mano de obra y en su momento recibimos materiales del programa ‘Fortalecimiento de Municipios’, destinado a la construcción de proyectos de obra pública financiada por la Provincia. Logramos una solución en la trama vial por muchos años, integrando el centro con el barrio sur con conexión de primer nivel”, manifestó.

En cuanto al estado general de las calles expresó que “Vamos a seguir trabajando para mejorar calles de broza y piedra, ya que las lluvias arrastran parte del material y tenemos que reponerlo. Adquirimos metros cúbicos de basalto partido. Mandamos el equipo a Puerto Yeruá, lo que representa una buena inversión. Con este material mejoraremos Avenida Victoria. Ya se está en proceso de canalización al medio de la Avenida pero no pudimos avanzar mucho por el clima”, sumó.

Aniversario y viviendas

Referido a las actividades que realizarán por el cumpleaños de Aranguren, confirmó cómo se hará la Maratón: “Contaremos con premios en efectivo con el cobro de inscripción. La idea es hacerla más convocante, queremos que los atletas se vean tentados de venir no solo por la parte deportiva sino también por la económica. Los premios vienen bien ya que practican esta disciplina a pulmón”, manifestó. La actividad está enmarcada en el cumpleaños de Aranguren que tendrá su festejo central el 25 de junio.

El Bioingeniero Ramiro Muñoz, Secretario de Gobierno, habló de viviendas y planteó que “Nos estamos ocupando de la necesidad, se trata de una situación urgente por lo que fuimos buscando alternativas con un proyecto que aún no se pudo concretar, que es el de 26 viviendas. Está licitado y su contrato firmado, pero requiere del financiamiento nacional para ser ejecutado, lo que no está sucediendo, ya que desde Nación se paró la obra pública. Ante esta situación, se pudo elaborar una propuesta alternativa que fue madurando luego de reuniones con el Arq. Manuel Schönhals, Presidente del IAPV; y el equipo de Obras Públicas de nuestro Municipio, con un número más reducido de casas. El Municipio haría un aporte para parcelar el terreno y desarrollar la construcción, con financiamiento por diversos métodos como créditos o subsidios, lo que aún no está definido, pero sí estaría gestionado por el I.A.P.V. El Municipio asume el compromiso de proveer la mano de obra, para contribuir con la construcción local. El Dr. Jorge Spengler, nuestro Asesor Legal, propone una metodología de trabajo acertada, tiene que ver con reutilizar el andamiaje administrativo del I.A.P.V. en lo que refiere a la reglamentación para planificación, ejecución, adjudicación y financiamiento”.