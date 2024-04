- Publicidad -





Acto a 42 años de la Gesta con el crudo relato del combatiente Jorge Ricardo Sánchez.

A 42 años del inicio de la Guerra de Malvinas, el martes 2 de abril el Municipio rindió un sentido homenaje a veteranos, veteranas y soldados caídos durante el conflicto bélico en defensa de nuestra soberanía. Acompañó la propuesta, que se desarrolló en la Plazoleta Malvinas Argentinas, junto al Monumento del Soldado de Malvinas, el combatiente Jorge Ricardo Sánchez.

Junto a su compañera Alicia López Bantar, Sánchez, quien tiene familiares y amigos en Aranguren recordó que “A muchos veteranos de guerra nos marcó lo que pasó el 2 de abril. En cuanto a mi experiencia personal, estuve presente en la toma, en lo que fue la recuperación de las Islas Malvinas. Me tocó ir hacia la zona de comunicaciones, donde no tuvimos combate. El único lado donde hubo una pequeña escaramuza fue en la Casa del Gobernador, pero no hubo un enfrentamiento duro, fue una toma pacífica donde se lo respetó al enemigo. Posterior a eso yo quedé en las Islas con un grupo de Infantes”.

A su turno, Siebenlist planteó que “Es un honor contar con la presencia de Sánchez. El 2 de abril es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual, tenemos el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo de más de 600 vidas pérdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes argentinos que pelearon valientemente por nuestros derechos. El reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su Patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía a través del diálogo, consensuado y sostenido por la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz”, concluyó.

Presencia masiva

Acompañaron el acto como autoridades Ramiro Muñoz Secretario de Gobierno; Mirta Levars, Presidenta del Concejo Deliberante; los ediles Anabel Ostorero, Jorge Libralato, Mariana Coronel y Gerardo Nichea (Bloque Mas Para Entre Ríos) y Vanesa Bruselario, Guillermo Zabala y Roberto Soave (Bloque Juntos por Aranguren). Además, representando al Concejo estuvo María Alejandra Viola, sumándose también funcionarios municipales.

En cuanto a las instituciones, estuvieron el Crio. Principal, Ricardo Berón Rego; Dr. Raúl Ostorero, Juez de Paz de Aranguren y las autoridades de los establecimientos educativos: Escuela N° 2 Juan H. Vieytes Anexo ESJA y Anexo Rural San Miguel, María Soledad Daglio (Rectora), Escuela de Educación Técnica N° 5 “14 de febrero”, Mario Maidana (Rector), Escuela Primaria NINA y NEP N° 102 “17 de Agosto”, Ángela Dorrego (Secretaria).

Estuvieron representantes de Bomberos Voluntarios, Biblioteca Popular Genuina Leandro Alem y el Club Deportivo y Cultural Aranguren.

A su vez, se hicieron presentes las banderas de ceremonia con sus respectivos abanderados y escoltas. Durante el acto se acercó una ofrenda floral al monumento al Soldado de Malvinas.