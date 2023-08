- Publicidad -





Notable diversidad de actividades y propuestas para la comunidad.

El Municipio confirmó que, en cuanto a los talleres municipales que proponen, suman ahora ‘Actividad física adaptada para jóvenes y adultos con discapacidad’.

El desarrollo está previsto para los lunes de 14.30 a 15.30, para mayores de 12 años, en el Complejo Polideportivo Municipal. Las inscripciones se reciben en el Área de Discapacidad del Municipio.

Hockey

El sábado 26 de agosto el Taller Municipal de hockey a cargo de la profesora Ariadna Schlotahuer participó de un torneo en Diamante con las categorías sub 6, sub 8 y sub 10. Fue organizado por el Club Atlético Diamantino.

Celebraron el Mes de las Infancias

En Aranguren disfrutaron de una hermosa tarde de risas, juegos y diversión. Hubo chocolatada y muchas cosas ricas para compartir. Además, cada niño y niña se llevó un regalo por parte de la Municipalidad.

Juegos deportivos Evita

La localidad tuvo presencia en la instancia provincial de los Juegos Evita de Pádel los días 26 y 27 de agosto en Concordia. Participaron: Sol Zalazar – Zaira Zabala y Santino Cardenal – Juan Cruz Favotti.

Acompañaron los profesores Sandro Cortina de la Escuela de Educación Técnica Nro. 5 «14 de febrero» Anexo F.P. y Daniela Márquez de la Escuela Secundaria Nro. 2 «Juan Hipólito Vieytes».

Actividades deportivas de los adultos mayores

La localidad tuvo representantes en la final provincial de los Juegos Abuelos en Acción, desarrollados en Concepción del Uruguay los días 23, 24 y 25 de agosto.

Los resultados fueron los siguientes: Rosa Salinas, en bochas, cuarto puesto; Jorge Libralato, en Pesca, décimo lugar; Ana Maria «Toti», Dieci en Orientación, noveno puesto. Acompañó la propuesta el Profesor Gastón Rodríguez.