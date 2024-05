Alertas en el campo: la plaga «chicharrita» y el temor por las inundaciones y el frío

Paro alteró (más) mercados. Temor por heladas. Brasil muy complicado por lluvias. Aceiteros siguen en lucha. Angus de Otoño con más remates. Idas y vueltas con la vacuna antiaftosa. Lácteos sin retenciones por otro año (?).

Paro alteró (más) mercados. Temor por heladas. Brasil muy complicado por lluvias. Aceiteros siguen en lucha. Angus de Otoño con más remates. Idas y vueltas con la vacuna antiaftosa. Lácteos sin retenciones por otro año (?).

Más firmeza para el trigo (en Chicago) y para la hacienda (acá)

Con una nueva semana acotada por el paro y otras medidas de fuerza (como la de aceiteros), los mercados locales se volvieron a ver alterados pues, aunque la gente del transporte de cargas no adhirió orgánicamente a la medida, igual el temor a problemas en las rutas, limitaron los fletes ya desde el martes a la noche, más aún cuando los puertos no operaron ayer, lo que afectó otra vez a las cargas de exportación. Algo similar ocurrió con la hacienda, que registró un salto alcista el miércoles ya que casi nadie compra en viernes (porque no hay faenas durante el fin de semana).

Como “inexplicable e inoportuno el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT)“, calificó la Fadeeac a la medida de fuerza. La entidad, que nuclea a 43 cámaras de transporte, buena parte pymes, “sufre una caída promedio de 40% de la actividad y acumula en los últimos 12 meses un aumento de costos de 297,8%”, según consignaron. “En el actual contexto es especialmente inoportuno y dañino parar la actividad del país”, señalaron. De hecho, justamente la parte de transporte, igual que el mercado de hacienda, recién se podrían regularizar (si no llueve), el próximo lunes.