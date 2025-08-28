Ya inscriben al plan de capacitación sobre uso de drones para aplicar fitosanitarios

- Publicidad -





La iniciativa se realiza conforme a lo establecido por la Ley Nº 11.178 de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en materia de Fitosanitarios. La actividad está organizada desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

La dinámica de la capacitación se desarrollará en dos instancias: un módulo virtual que comenzará el 3 de septiembre y otro presencial programado para el 12 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Villaguay.

Cabe destacar que la participación en ambas instancias es requisito obligatorio para obtener el carnet habilitante de operario aplicador aéreo, en el marco de lo establecido en la ley provincial Nº11.178. La concreción de este curso es posible gracias a la colaboración de instituciones y empresas como Geosistemas, D&E; Bianchini, Federación del Citrus, Cámara Exportadora del Citrus del NEA; Fundación Proarroz; Casafe y Campo Limpio.

Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente link: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/182/operariosfitosanitariosdrones