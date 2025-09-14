- Publicidad -





En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 04:30, personal de la Comisaría Aranguren fue alertado telefónicamente sobre un accidente de tránsito ocurrido en el acceso a la localidad, descendiendo desde la Ruta Nacional N°12.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un vehículo marca Volkswagen Gol que, por causas que se investigan, habría despistado y volcado, quedando apoyado sobre uno de sus laterales.

El conductor, un joven de 20 años domiciliado en la ciudad de General Ramírez, fue asistido en el lugar por personal de Bomberos, quienes trabajaron para retirarlo del habitáculo del automóvil. Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Parque para la realización de estudios médicos, a fin de evaluar la existencia de lesiones.

Cabe destacar que en el siniestro no se vieron involucrados otros vehículos ni personas. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

