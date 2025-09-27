- Publicidad -





La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, deportivas y recreativas bajo el lema “Vivi Crespo”, un programa que busca consolidar la identidad local y reforzar los lazos comunitarios.

El cronograma incluye desde actividades tradicionales, como el desfile y festival de destrezas criollas del domingo 28, hasta la 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro, que entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre convertirá a la ciudad en epicentro cultural de la región. También habrá espacio para el deporte, la música, la literatura y las celebraciones colectivas.

Tradición e identidad

El domingo 28, el Campo de la Tradición volverá a ser escenario del desfile tradicionalista y las destrezas criollas, un encuentro que no solo convoca a las agrupaciones gauchas de la región, sino que también funciona como un espacio de transmisión cultural entre generaciones. Allí, la memoria de la vida rural y los valores del campo se harán presentes en juegos, pruebas de destreza y en el reconocimiento a quienes mantienen viva esta tradición.

Cultura que transforma

El teatro tendrá un protagonismo central con la 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro, que se desarrollará desde el viernes 26 hasta el domingo 28. Habrá funciones para todas las edades: desde obras escolares hasta espectáculos de humor, títeres y talleres de formación.

El sábado 27, la Biblioteca Popular Orientación llevará adelante la suelta de libros a partir de las 17:00, mientras que en la Plaza Sarmiento habrá presentaciones artísticas y talleres abiertos.

Deportes y vida saludable

El sábado 27

Básquet formativo en el Club Atlético Unión con partidos de varias divisiones.

Fútbol de ligas de Paraná Campaña en diferentes canchas locales, también con continuidad el domingo 28.

El domingo 28, además, el Club Atlético Unión recibirá a Libertad de Nogoyá en una nueva fecha de rugby, desde las 15:30.

Durante todo el fin de semana, del 26 al 28, el Club Atlético Unión también será sede de un campeonato de pádel en categorías mixtas y masculinas.

Espacios de integración social

El domingo 28 se celebrará el almuerzo aniversario de la Sociedad Italiana desde las 12:30, con espectáculo en vivo (tarjetas limitadas).

Ese mismo día, en la Congregación Evangélica, se llevará adelante el Encuentro Distrital de Mujeres, de 9:45 a 17:00.

Una ciudad en movimiento

Con esta agenda diversa, Crespo no solo ofrece opciones para el ocio, sino que reafirma su capacidad de generar instancias de participación social, cultural y deportiva, donde la comunidad es protagonista.

