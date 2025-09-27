La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana largo cargado de propuestas culturales, deportivas y recreativas bajo el lema “Vivi Crespo”, un programa que busca consolidar la identidad local y reforzar los lazos comunitarios.
El cronograma incluye desde actividades tradicionales, como el desfile y festival de destrezas criollas del domingo 28, hasta la 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro, que entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre convertirá a la ciudad en epicentro cultural de la región. También habrá espacio para el deporte, la música, la literatura y las celebraciones colectivas.
Tradición e identidad
El domingo 28, el Campo de la Tradición volverá a ser escenario del desfile tradicionalista y las destrezas criollas, un encuentro que no solo convoca a las agrupaciones gauchas de la región, sino que también funciona como un espacio de transmisión cultural entre generaciones. Allí, la memoria de la vida rural y los valores del campo se harán presentes en juegos, pruebas de destreza y en el reconocimiento a quienes mantienen viva esta tradición.
Cultura que transforma
El teatro tendrá un protagonismo central con la 15ª Fiesta Popular e Internacional del Teatro, que se desarrollará desde el viernes 26 hasta el domingo 28. Habrá funciones para todas las edades: desde obras escolares hasta espectáculos de humor, títeres y talleres de formación.
El sábado 27, la Biblioteca Popular Orientación llevará adelante la suelta de libros a partir de las 17:00, mientras que en la Plaza Sarmiento habrá presentaciones artísticas y talleres abiertos.
Deportes y vida saludable
El sábado 27
-
Básquet formativo en el Club Atlético Unión con partidos de varias divisiones.
-
Fútbol de ligas de Paraná Campaña en diferentes canchas locales, también con continuidad el domingo 28.
El domingo 28, además, el Club Atlético Unión recibirá a Libertad de Nogoyá en una nueva fecha de rugby, desde las 15:30.
Durante todo el fin de semana, del 26 al 28, el Club Atlético Unión también será sede de un campeonato de pádel en categorías mixtas y masculinas.
Espacios de integración social
El domingo 28 se celebrará el almuerzo aniversario de la Sociedad Italiana desde las 12:30, con espectáculo en vivo (tarjetas limitadas).
Ese mismo día, en la Congregación Evangélica, se llevará adelante el Encuentro Distrital de Mujeres, de 9:45 a 17:00.
Una ciudad en movimiento
Con esta agenda diversa, Crespo no solo ofrece opciones para el ocio, sino que reafirma su capacidad de generar instancias de participación social, cultural y deportiva, donde la comunidad es protagonista.
